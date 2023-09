BVB, Noten und Einzelkritiken beim 4:2 auswärts gegen den SC Freiburg: Wichtiger Dreier - aber einige Stammplätze wackeln

Borussia Dortmund hat am 4. Spieltag auswärts beim SC Freiburg mit 4:2 (1:2) gewonnen und damit die drohende Bundesliga-Krise abgewendet. Dabei steigerten sich die Schwarz-Gelben in der 2. Halbzeit, profitierten am Ende aber auch vom einem Platzverweis beim Gegner.

Leistungsträger beim BVB waren mal wieder Donyell Malen und Doppelpacker Mats Hummels. Allerdings waren im Team von Edin Terzic auch einige schwache Vorstellungen zu verzeichnen. Die Noten und Einzelkritiken der Dortmund-Spieler.

© getty SC Freiburg vs. BVB - Noten: Gregor Kobel Bei beiden Gegentoren komplett chancenlos, darüber hinaus gab es nicht viel zu halten. Am kurzen Pfosten gegen Höler auf dem Posten (70.). Wirkte einmal unsicher, als er einen Ball zweimal hintereinander aufnahm, es handelte sich aber ohnehin um eine Freistoßsituation. Note: 3,5.

© imago images SC Freiburg vs. BVB - Noten: Ryerson Hatte in der ersten Halbzeit seine Seite besser im Griff als Bensebaini, es wurde dann aber auch bei ihm immer wackliger. Schwache Zweikampfquote von 30 Prozent. Note: 4.

© getty SC Freiburg vs. BVB - Noten: Mats Hummels Schlich sich bei seinem ersten Tor wunderbar weg und köpfte aus knapp sechs Metern souverän ein. Beim 3:2 ebenfalls gedankenschnell, stocherte das Ding über die Linie. Auch im Spielaufbau mit guten Ideen und Spielverlagerungen. Im defensiven Zweikampf aber gerade in der Luft mehrfach übertrumpft, beim 1:1 zu weit weg von Lucas Höler. Durfte sich am Ende auch noch über einen Bundesliga-Rekord freuen. Note: 1,5.

© imago images SC Freiburg vs. BVB - Noten: Nico Schlotterbeck Hatte seine liebe Müh und Not in den Freiburger Drangphasen, als es für ihn das eine oder andere Mal zu schnell wurde. Wirkte gegen die beweglichen Freiburger etwas hüftsteif. Zu viele Ballverluste (13), keine gute Passquote für einen Innenverteidiger (82 Prozent). Note: 4,5.

© getty SC Freiburg vs. BVB - Noten: Ramy Bensebaini Verlor im Verlauf der ersten Halbzeit mehr und mehr die Kontrolle über seine linke Abwehrseite, dazu schenkte er ein paar unnötige Ecken her. Gewann nur drei seiner acht Zweikämpfe. Zur Pause nahm Edin Terzic ihn auf der Suche nach defensiver Stabilität runter. Note: 4,5.

© imago images SC Freiburg vs. BVB - Noten: Marcel Sabitzer Sehr unauffälliger Auftritt für Sabitzer im Mittelfeld. Ein paar frühe Ballverluste, in der Folge kaum noch zu sehen. Offensiv mit sehr wenigen Akzenten. Höfler grobes Foul an ihm mit anschließendem Platzverweis ließ das Spiel kippen. Note: 4.

© getty SC Freiburg vs. BVB - Noten: Emre Can Ein klassischer Can: Gab den Abräumer vor der Abwehr und war mit acht Ballgewinnen in dieser Statistik bester Dortmunder. Nach vorn mit Luft nach oben. Insgesamt solide. Note: 3,5.

© imago images SC Freiburg vs. BVB - Noten: Julian Brandt Schlug gefährliche Ecken, darunter die zum 1:0. Abgesehen davon aber mit wenig Esprit im Offensivspiel. Zog nach Höflers Fehler knapp am langen Pfosten vorbei (54.). Gewann einen seiner sieben Zweikämpfe. Note: 4.

© getty SC Freiburg vs. BVB - Noten: Donyell Malen Hatte in der ersten Halbzeit noch den meisten Zug zum Tor von den Dortmunder Offensivspielern, allerdings gelang auch ihm nicht viel. Hätte vor dem 1:1 durchaus energischer an Flankengeber Grifo heranrücken können. Stark aber, wie er das 2:2 mit einleitete und dann auch selbst überlegt abschloss. Note: 2,5.

© getty SC Freiburg vs. BVB - Noten: Sébastien Haller Erneut ein extrem unauffälliger Auftritt des Mittelstürmers, der aus der Kreativabteilung aber auch nichts Verwertbares serviert bekam. So beschränkte sich sein Dunstkreis weitgehend darauf, Bälle vorn festzumachen und abzulegen (sechs von neun Luftduellen gewonnen). Beim 1:2 lief ihm Höfler im Strafraum weg. Note: 4,5.

© getty SC Freiburg vs. BVB - Noten: Karim Adeyemi Ein von vorn bis hinten gebrauchter Auftritt des 21-Jährigen. Wurde in der Anfangsphase noch ein paarmal freigespielt, fand aber anschließend keine Mitspieler. Danach überhaupt keine guten Aktionen mehr, stattdessen sogar Fehler bei der Ballannahme. Verursachte den überflüssigen Freistoß vor dem 1:2. Warum in Terzic in der Halbzeit nicht runternahm, kann man hinterfragen. Nach einer knappen Stunde war dann Schluss. Note: 5.