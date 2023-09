Das erste Bundesligaspiel am heutigen Sonntag absolvieren der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Duell am 4. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 17. September, kommt es am 4. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen Heidenheim und Werder Bremen. Die Partie ist für 15.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim angesetzt.

1. FC HEIDENHEIM - WERDER BREMEN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Werder Bremen hat einen turbulenten Saisonauftakt hinter sich. Nach dem enttäuschenden Pokalaus gegen Viktoria Köln folgten in der Bundesliga zwei Niederlagen gegen den FC Bayern München und den SC Freiburg. Zu allem Überfluss verloren die Bremer kurz vor Ende der Transferperiode mit Niclas Füllkrug ihren wohlmöglich besten Spieler. Am vergangenen Spieltag reagierte das Team von Ole Werner jedoch beeindruckend auf die schwierigen Wochen: Mit 4:0 siegte Werder Bremen vor heimischer Kulisse gegen Mainz 05.

Aufsteiger Heidenheim musste zum Start in die neue Saison ebenfalls zwei Niederlagen hinnehmen. Einem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg folgte eine äußerst knappe 2:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim. Am 3. Spieltag zeigten die Heidenheimer ihre wohl beste Saisonleistung. Gegen den BVB trennte sich die Mannschaft von Frank Schmidt 2:2-Unentschieden. Wie läuft es heute für den Gastgeber gegen Werder Bremen?

Heidenheim vs. Werder Bremen heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Heidenheim: Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Siersleben, Theuerkauf - Maloney - Dinkci, Thomalla, Beste - Pieringer, Kleindienst

Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Siersleben, Theuerkauf - Maloney - Dinkci, Thomalla, Beste - Pieringer, Kleindienst Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Stark, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Schmid, Stage - Kownacki, Ducksch

© getty Werder Bremen ist am heutigen Nachmittag in Heidenheim zu Gast.

Heidenheim vs. Werder Bremen heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream

Für die Übertragung der Partie zwischen Heidenheim und Werder Bremen zeichnet heute DAZN zuständig. Der Sender überträgt das Duell live und in voller Länge im TV auf DAZN 2. Dort starten die Vorberichte zum Spiel um 14.45 Uhr. Moderator Elmar Paulke, Kommentator Uli Hebel, Experte Benny Lauth und Reporter Mario Rieker bilden heute das DAZN-Team.

Im Livestream zeigt DAZN das Bundesligaspiel ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream des Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro. Mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World bietet Euch DAZN die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, die NFL, die NBA, Boxen, MMA und noch vieles mehr.

Heidenheim vs. Werder Bremen heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Partie: Bundesliga, 4. Spieltag

Bundesliga, 4. Spieltag Duell: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen Datum: 17. September

17. September Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Voith-Arena, Heidenheim

Voith-Arena, Heidenheim Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Heidenheim vs. Werder Bremen heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

SPOX verfolgt das Spiel zwischen Heidenheim und Werder Bremen heute für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über alle Geschehnisse der Partie auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 4. Spieltag: Die aktuelle Tabelle