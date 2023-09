FC Bayern, News und Gerüchte: "Was ist denn das für eine Kommunikation?" Dietmar Hamann kritisiert Umgang mit Joshua Kimmich

Dietmar Hamann hat den Umgang mit Joshua Kimmich beim Spiel gegen Bayer Leverkusen kritisiert. Uli Hoeneß vergleicht die Nationalmannschaft mit den Zuständen in der deutschen Leichtathletik. Holger Badstuber fordert die Verpflichtung eines echten Rechtsverteidigers. Und: João Palhinha spricht über den geplatzten Wechsel nach München. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern, News: Hamann kritisiert Umgang mit Kimmich Der frühere Bayern-Spieler und jetzige TV-Experte Dietmar Hamann hat sich über den Umgang des FCB mit Joshua Kimmich echauffiert. Beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen am Freitag hatte Thomas Tuchel den Mittelfeldmann nach einer Stunde vom Platz genommen - was beim 28-Jährigen für Verwunderung gesorgt hatte. Tuchel hatte den Wechsel im Anschluss mit Verletzungsproblemen begründet. "Joshua hat eine Entzündung an der Sehne. Nach der Rückkehr aus der Nationalmannschaft sah es zunächst so aus, als könnte er gar nicht spielen. Die zwei Tage danach hat er aber große Fortschritte gemacht, weshalb es dann doch klappte. Wir haben uns dann morgens den medizinischen Vorgaben entsprechend auf 60 Minuten festgelegt", betonte er. Hamann sah diese Erklärung kritisch. "Was ist denn das für eine Kommunikation?! Die haben fünf Physiotherapeuten, fünf Trainer. Und die sind nicht in der Lage, ihrem Kapitän zu sagen, dass nach 60 Minuten Schluss ist?", ärgerte sich der 50-Jährige bei Sky am Samstagnachmittag. Er forderte von den Bayern klare Kante im Fall Kimmich: "Entweder du setzt auf ihn oder du verkaufst ihn. Aber was die Bayern im Moment mit dem Kimmich machen, ist nicht okay - Trainer inklusive." Kimmichs Vertrag läuft noch bis 2025.

© getty FC Bayern, News: Hoeneß kritisiert fehlenden Leistungsgedanken Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat im Interview mit der SZ den seiner Meinung nach fehlenden Leistungsgedanken bei der deutschen Nationalmannschaft angeprangert. Er habe einen Finallauf bei der Leichtathletik-WM im Fernsehen gesehen, "der Sieger kam etwa 150 Meter vor dem deutschen Teilnehmer ins Ziel und der Moderator sagt hinterher: 'Die gute Nachricht lautet: XY ist heute persönliche Bestzeit gelaufen!'" Für den 71-Jährigen ist die Freude über ein derartiges Ergebnis nicht nachvollziehbar: Auch ohne einen Podestplatz brauche man sich "ja auch nicht riesig zu freuen, wenn man unter ferner liefen mehr als 100 Meter hinter dem Sieger ins Ziel kommt." Sein Fazit: "Generell ist es bei unserer Nationalmannschaft, glaube ich, oft ein bisschen so wie bei dem Leichtathletik-Beispiel. Einige scheinen heute zu schnell zufrieden zu sein und ich mache das den Spielern noch nicht mal zum Vorwurf." Es werde schlicht und ergreifend zu viel "schöngeredet". In diesem Zusammenhang lobte Hoeneß Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus, der sich mit dem Verein in seiner Tätigkeit als TV-Experte schon mehrfach überworfen hat: "Man kann über Lothar Matthäus sagen, was man will, aber das konnte er. Wenn er auf dem Platz stand, zählte für ihn nur was auf dem Platz passierte."

© getty FC Bayern, News: Holger Badstuber fehlt ein "echter Rechtsverteidiger" Holger Badstuber hat nach Bayerns 2:2 gegen Bayer Leverkusen Kritik an seinem ehemaligen Verein geübt. In seiner Kolumne machte er darauf aufmerksam, dass die Position des Rechtsverteidigers beim deutschen Rekordmeister nicht optimal besetzt sei und schrieb: "Laimer kann das spielen, aber er hat das Wesen eines Mittelfeldspielers. Es fehlt ein echter Rechtsverteidiger im Kader. Das ist ein ernstes Problem." Auch die im Sommer viel diskutierte Sechserposition stellt für den gebürtigen Memminger eine Baustelle im Bayern-Kader dar. "Vor allem gegen Mannschaften, die so brillant durch die Mitte kombinieren wie Leverkusen, wird ebenso offensichtlich, dass eine statische Sechs weiter dringend benötigt wird", betonte der frühere Bayern-Spieler. Der FCB müsse sich laut dem 34-Jährigen im Winter nochmal verstärken, da der Kader "nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu dünn" sei. Unter anderem an der defensiven Stabiltät sollten die Bayern tunlichst feilen: "Das Ganze ist nicht rund, die Selbstverständlichkeit, defensive Stärke und vor allem die Verbindung auf dem Platz ist nicht da."