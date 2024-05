FC Bayern München, News und Gerüchte: Muss ein Innenverteidiger im Sommer gehen? - Transfer von Assan Ouédraogo nimmt wohl Formen an

© Getty

FC Bayern München, News: Thomas Tuchel offiziell verabschiedet

Trainer Thomas Tuchel ist am Sonntag offiziell vom FC Bayern München verabschiedet worden. Das geht aus Bildern und Videos rund um die Abschlussfeier des deutschen Rekordmeisters hervor, die am Tag nach dem Saisonfinale in der Bundesliga stattgefunden hatte.

Auch bekam Tuchel einen Strauß übergeben. Diesen hatte er noch vor seinem letzten Heimspiel als FCB-Coach ausgeschlossen. "Für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel braucht man keine Blumen zu vergeben", sagte er damals. Vor dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg war er, anders als Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting, nicht offiziell verabschiedet worden.

Anschließend hatte es sogar nochmal Gespräche über eine Weiterbeschäftigung gegeben. Tuchel und die Verantwortlichen fanden letztlich aber keinen gemeinsamen Nenner.

Groll gab es deshalb allerdings nicht. Wie ein Video der Bayern zeigt, umarmte Tuchel sowohl Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund als auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Nicht gezeigt wurde, wie er mit dem ebenfalls anwesenden Ehrenpräsident Uli Hoeneß auseinander ging.