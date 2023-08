BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund angeblich an Cole Palmer von Manchester City interessiert

Borussia Dortmund ist angeblich an Cole Palmer von Manchester City dran. Der neue Kapitän Emre Can könnte "vor Energie platzen". Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Dem Bericht nach will ManCity für Palmer deutlich mehr als 18 Millionen Euro haben. Dafür müsste Dortmund noch Spieler verkaufen.

"Ich glaube nicht, dass es zu einer Leihe kommt. Er bleibt oder wird verkauft", sagte City-Trainer Pep Guardiola vor ein paar Tagen nach dem Sieg im Supercup über Palmers Zukunft, nachdem dieser in den 90 Minuten das einzige Tor für die Engländer geschossen hatte.

Palmer ist englischer U21-Nationalspieler (13 Spiele, vier Tore) und 1,89 Meter groß. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar und spielte bereits als offensiver Mittelfeldspieler hinter den Spitzen, auf dem rechten Flügel und im Nachwuchsbereich als Mittelstürmer. Seit 2009 trägt er das Trikot von ManCity.

© getty

BVB, News: Dortmund-Kapitän Emre Can könnte "vor Energie platzen"

Die Kapitänsbinde verleiht dem Nationalspieler Emre Can bei Borussia Dortmund anscheinend Superkräfte. "Die erste Frage nach dem Ajax-Spiel kam von Marco Reus, wie ich mich gefühlt habe", berichtete der neue Spielführer vor dem Ligastart gegen den 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr). "Ich habe gesagt: Ey, Marco, ich hatte beim Einlaufen eine so dicke Brust, ich könnte alle umarmen und vor Energie platzen."

Der defensive Mittelfeldspieler spürte allerdings bereits beim Test gegen Ajax Amsterdam (3:1) neben der "ganz großen Ehre" auch eine neue Verantwortung. "Ich weiß, dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, dass in der Kabine Ordnung herrscht, dass ich auf dem Platz auch mal da sein muss, wenn es nicht so gut läuft." Dennoch versuche er, sich "immer treu zu bleiben".

Reus hatte das Kapitänsamt nach dem Ende der vergangenen Saison niedergelegt.