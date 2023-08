BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels stichelt gegen Thomas Müller

Mats Hummels hat bei Instagram gegen Thomas Müller gestichelt. Vor dem Bundesligauaftakt gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr) plagen den BVB einige Verletzungssorgen. Emre Can sieht sich in seiner neuen Rolle als Kapitän von Borussia Dortmund nicht als alleiniger Vorkämpfer. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Dortmunds bis dato letzter Meistertitel datiert aus der Saison 2011/12. Seitdem gewann der FC Bayern elfmal in Folge - bei drei Titeln war Hummels im FCB-Trikot sogar mit dabei.

Meisteransage von Mats Hummels! Nachdem Thomas Müller vom FC Bayern München in seiner Instagram-Story über seine Mannschaft im Managerspiel Kickbase philosophiert hatte, hinterließ der BVB-Innenverteidiger eine klare Nachricht als Antwort: "Es ist vor allem Zeit, dass Du weder die eine (Kickbase, Anm. d. Red), noch die andere Liga (Bundesliga) gewinnst!"

Vor dem Bundesligauaftakt gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr) plagen den BVB einige Verletzungssorgen. Kapitän Emre Can soll nach Wadenbeschwerden laut kicker wieder einsatzbereit sein, Fragezeichen bestehen dagegen noch bei drei anderen Spielern.

BVB, News: Emre Can über seine Rolle als Kapitän

Emre Can sieht sich in seiner neuen Rolle als Kapitän von Borussia Dortmund nicht als alleiniger Vorkämpfer. "Nur weil ich die Binde trage, bin ich jetzt nicht der einzige Chef", sagte der Nationalspieler bei Sky: "Da gibt es viele andere, die auch sehr viel Erfahrung haben und die auch die Sache in die Hand nehmen müssen."

