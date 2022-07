BVB, News und Gerüchte - Hummels von Transferoffensive nicht überrascht: "Nicht das maximal erfolgsfördernde Klima"

Mats Hummels hält die Transferoffensive von Borussia Dortmund für richtig und beschäftigt sich bereits mit seinem Karriereende. Die Zukunft von Youssoufa Moukoko ist offenbar weiterhin offen. Alle News und Gerüchte über den BVB im Überblick.

Hier geht's zu den Meldungen über den BVB vom Vortag

BVB, News: Hummels von Transferoffensive nicht überrascht

Mats Hummels ist von der Transferoffensive des BVB nicht wirklich überrascht. "Nein, das tatsächlich nicht", antwortete er im Interview mit den Ruhr Nachrichten auf eine entsprechende Frage und erklärte: "Sebastian Kehl als neuer Sportdirektor hat die vergangenen Jahre auch miterlebt. Und aus dem heraus war es schon nachvollziehbar, dass einiges passieren muss."

Demnach habe bei der Borussia "nicht in allen Bereichen das maximal erfolgsfördernde Klima" geherrscht. Der BVB hat mit Karim Adeyemi, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Salih Özcan und Sebastien Haller gleich fünf Spieler verpflichtet.

Durch die Verpflichtungen von Süle und Schlotterbeck hat der in der Vergangenheit unangefochtene Abwehrchef deutlich mehr Konkurrenz in der Innenverteidigung.

"Ich habe auch schon früher, als ich als Abwehrchef tituliert wurde, gesagt, dass es sowas für mich nicht wirklich gibt, sondern dass ein Defensivverbund gemeinsam agieren und kommunizieren muss. Aber klar, der Kampf um den Platz ist für mich auf jeden Fall so groß wie sehr lange nicht - wie in meinen Anfangszeiten bei der Nationalmannschaft", erklärte der 33-Jährige und fügte an: "Das ist aber - nochmal - durchaus eine schöne Sache und nichts, was mir jetzt Stirnrunzeln bereitet. Sondern eher, was mir ein Lächeln auf die Lippen bringt."

In Richtung seiner Kritiker, wonach er künftig vorrangig auf der Bank Platz nehmen muss, sagte Hummels augenzwinkernd: "Ach, wissen Sie, viele wundern sich doch seit 16 Jahren, wie ich es schaffe, auf dem Niveau zu spielen."

Und weiter: "Dann dürfen sie sich auch darüber auslassen. Das ist jetzt gar nicht so scharf gemeint, wie es klingen mag, aber: Die Meinung von Experten ist mitunter schon extrem irrelevant. Zumindest für mich, für andere vielleicht nicht. Ich glaube, man kann nur dann richtig einschätzen, was jemand leistet, wenn man es auch jeden Tag miterlebt."

Im Gegensatz zur Aktivität auf dem Transfermarkt hat Hummels aber die Trennung von Marco Rose überrascht. "Diese Entwicklung kam für mich völlig aus dem Nichts. Ich hatte vorher keine Meinung in diese Richtung mitbekommen, weder auf der Vorstandsetage, noch irgendwie in der Mannschaft", sagte er.

Aufgrund einer USA-Reise hatte er erst nicht mitbekommen, dass es einen Wechsel auf der Trainerbank geben wird, so Hummels: "Bei meinem Rückruf wurde es mir persönlich gesagt, ich hatte es vorher aber auch schon online gelesen und war mehr als überrascht. Ich hatte es schon mal kundgetan: Ich habe eine hohe Meinung von Marco als Mensch und als Trainer, das bleibt auch so. Ich hoffe einfach, dass er, wann und wo auch immer, zeigen kann, was für ein toller Trainer er ist."

Über die Gründe für die Trennung mutmaßte Hummels: "Ich finde nicht, dass es nicht gepasst hat. Wir waren nur nicht erfolgreich genug. Das lag aber auch an Dingen, für die Marco Rose nichts kann. Er hat die Hälfte der Saison ohne Erling Haaland spielen müssen, gefühlt die Hälfte ohne mich, die ganze Saison ohne Gio Reyna und einige andere mehr. Irgendwo sind dir dann als Trainer logischerweise auch die Hände gebunden."

© getty

BVB, News: Hummels spricht über Karriereende

Mats Hummels hält sich für das Auslaufen seines Vertrages bei Borussia Dortmund im nächsten Sommer alle Optionen offen. "Selbstverständlich" beschäftige er sich mit dem richtigen Zeitpunkt für sein Karriere-Ende, sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit den Ruhr Nachrichten: "Aber ich werde das spontan entscheiden."

Hier geht's zur ausführlichen Meldung.

BVB, News: Hummels über Ausraster im Training

Mats Hummels hat zu seinem Wutausbruch im Training Stellung bezogen. "Ich empfand es in der Situation einfach als überhart. Die Jungs sind motiviert, haben Bock, gehen ran. Aber im Zweikampf müssen sie teilweise noch schauen, was im Training angemessen ist und was nicht", sagte er gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Hummels hatte im schweizerischen Bad Ragaz die Fassung verloren, nachdem ihn das 17-jährige Talent Abdoulaye Kamara am Schienbein getroffen hatte.

Inzwischen sei aber wieder "alles okay", sagte Hummels und bestätigte auch die Bilder, die den Innenverteidiger kurz nach dem Foul gut gelaunt zeigten. "Wenn man Schmerzen hat, kennt man das ja: Dann flucht man mal kurz vor sich hin", ergänzte er.

Hummels weiter: "Ich hab ein bisschen was am Schienbein gespürt, aber das war nach kurzer Zeit auch wieder vergessen."

BVB, Gerücht: Zukunft von Moukoko weiter offen

Die Zukunft von Youssoufa Moukoko ist offenbar weiterhin ungeklärt. Laut dem kicker ist es weiterhin nicht ausgeschlossen, dass er Borussia Dortmund noch in diesem Sommer verlässt.

Moukoko plagen nach einer für ihn enttäuschenden Saison unter Marco Rose dem Vernehmen nach Abschiedsgedanken. Dortmund will hingegen seinen noch bis 2023 laufenden Vertrag unbedingt verlängern.

Allerdings spricht derzeit vieles dafür, dass Moukoko in der kommenden Saison auf mehr Spielzeit kommt. Zum einen hält Trainer Edin Terzic, der Moukoko bereits in seiner ersten Amtsperiode regelmäßig eingesetzt hatte, große Stücke auf ihn und zum anderen fällt mit Sebastien Haller nach dessen Schock-Diagnose der Stürmer Nummer eins vorerst aus. Mehr dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Moukoko könnte neben Haller aber weitere Konkurrenz bekommen. Wie die Bild berichtet, werden dem BVB in diesen Tagen zahlreiche Stürmer als Haller-Ersatz angeboten. Wie Sky und Sport1 berichten, war darunter auch Luis Suarez.

Jedoch ist nicht davon auszugehen, dass Dortmund auf dem Transfermarkt handelt, bevor nicht Klarheit über die Ausfallzeit von Haller herrscht. Damit soll innerhalb der kommenden Woche zu rechnen sein.

© imago images Youssoufa Moukoko traf im Test gegen den SC Verl doppelt für den BVB.

BVB: Sommerfahrplan in der Übersicht