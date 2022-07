BVB, News und Gerüchte: Terzic warnt nach Haller-Schock - Arzt sieht "medizinisches Versäumnis"

Nachdem bei Neuzugang Sebastien Haller ein Hodentumor festgestellt worden ist, befindet sich Trainer Edin Terzic in einer Zwickmühle. Prof. Dr. Med. Klaus-Peter Dieckmann erkennt in der Bundesliga ein "medizinisches Versäumnis". Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Terzic nach Haller-Schock in der Zwickmühle

Nachdem bei Neuzugang Sebastien Haller ein Hodentumor festgestellt worden ist, befindet sich Trainer Edin Terzic in einer Zwickmühle.

"Es ist ein schmaler Grat", sagte Terzic bei Sky: "Auf der einen Seite bin ich ein Mensch und natürlich total schockiert gewesen, als ich diese Nachricht erfahren habe. Aber auf der anderen Seite bin ich auch Anführer dieser Gruppe und bin mir sicher, dass ab nächster Woche Freitag keiner mehr auf diese Geschichte Rücksicht nehmen wird." Dann beginnt für die Dortmunder nämlich die Saison mit dem Spiel im DFB-Pokal beim Drittligisten 1860 München.

Trotz allem werde es bald nur noch um Leistung und Ergebnisse gehen, betonte der 39-Jährige. Und dann wolle der BVB mit einer anderen Mentalität als in der jüngeren Vergangenheit auftreten. Er selbst wolle das vorleben: "Wenn man das vorlebt, es jeden Tag sieht, es spüren kann, jeden Tag, dann muss man es am Spieltag nicht mehr per Knopfdruck einschalten, sondern abrufen."

BVB, News: Arzt sieht "medizinisches Versäumnis"

Prof. Dr. Med. Klaus-Peter Dieckmann, ärztlicher Leiter des Hodentumorzentrums der Asklepios Klinik Hamburg, hat die fehlenden urologischen Untersuchungen bei Medizinchecks von Fußballprofis kritisiert: "Da wird meistens auf die Muskelleistungsfähigkeit geachtet, aber auf diese urologischen Dinge nicht, vor allem auf Hoden bei jungen Männern sollte man unbedingt achten", sagte er dem SID: "Das würde ich persönlich als medizinisches Versäumnis bezeichnen."

Zuletzt hatten sich die Befunde in der Bundesliga gehäuft. Marco Richter wird Hertha BSC aufgrund einer Tumor-OP vorerst nicht im Trainingsbetrieb zur Verfügung stehen, Timo Baumgartl von Union Berlin hofft nach seiner Erkrankung auf ein schnelles Comeback. BVB-Neuzugang Haller wartet nach dem Fund eines Hoden-Tumors noch auf die finale Diagnose.

Eine Verbindung zwischen Sport und Hodenkrebs gebe es laut Dieckmann nicht. "Wenn Männer in diesem Alter, zwischen 20 und 40, einen Krebs bekommen, ist es fast immer Hodenkrebs. Deshalb ist das nicht überraschend, dass Bundesligaspieler betroffen sind", erklärte Dieckmann. Dass es zuletzt mehrere Fälle in kürzester Zeit gegeben habe, sei "ein Zufall".

Der Verlauf einer Hodenkrebserkrankung hänge laut Dieckmann vom Erkrankungsstadium ab. "Wenn der Krebs schon Metastasen gesetzt hat, dann ist natürlich eine intensivere Therapie, etwa Chemotherapie oder Operationen, erforderlich."

© imago images Edin Terzic warnt den BVB nach dem Schock um Sebastien Haller.

BVB, News: Terzic nominiert Bradley Fink nach

Auf die sportlichen Folgen des Ausfalls von Top-Stürmer Sebastien Haller muss Terzic sein Team bis zum ersten Pflichtspiel einstellen: "Wir werden ein paar Dinge im Training umsetzen, um uns auf alles vorzubereiten."

Dafür holte er kurzfristig den U23-Stürmer Bradley Fink nach Bad Ragaz. In die Liga starten die Dortmunder zu Hause gegen Bayer Leverkusen (6. August).

