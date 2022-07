Sebastien Haller - die Folgen der Schock-Diagnose: Der BVB hat eine neue Großbaustelle

Neuzugang Sebastien Haller sollte dem BVB in der kommenden Saison vor allem eines bescheren: Tore. Doch noch bevor er richtig loslegen konnte, droht ihm nun eine lange Pause. Borussia Dortmund ist plötzlich ungeahnten Problemen ausgesetzt.

31 Millionen Euro legte der BVB für Sebastien Haller auf den Tisch und erhöhte seine Ausgaben in diesem Sommer damit auf beinahe 90 Millionen Euro - bei Einnahmen von knapp über 60 Millionen Euro.

Eine Bestätigung der neuen Philosophie unter Sportdirektor Sebastian Kehl, der mit seiner Transferoffensive einen ernstzunehmenden Angriff auf die Regentschaft des FC Bayern (zehn Meistertitel in Folge) starten will. Allerdings muss dieser Angriff wohl einige Zeit ohne Haller stattfinden.

Den Ivorer, der nach drei Jahren über die Stationen West Ham United und Ajax Amsterdam gerade erst in die Bundesliga zurückgekehrt ist, ereilte am Montag eine Horror-Diagnose: ein Tumor im Hoden.

Beim morgendlichen Training hatte er noch über Unwohlsein geklagt und fiel krankheitsbedingt, wie es der BVB vorerst vermeldete, für das Testspiel gegen den FC Valencia (1:3) aus. Kurz nach der Partie dann der Schock. Haller reiste umgehend aus dem Trainingslager in Bad Ragaz in seine neue Heimat im Ruhrgebiet ab und wird sich in den kommenden Tagen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum weiteren Untersuchungen unterziehen.

"Wir sind natürlich alle im Schockzustand", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID: "Unsere Gedanken sind bei Sebastien und seiner Familie. Das Wichtigste ist jetzt, dass er er wieder gesund wird."

Kehl verprach in einer Pressemitteilung kurz zuvor die "bestmögliche Behandlung" für Haller, für den Fußball erstmal zur Nebensache werden dürfte. Er selbst zeigte sich am Dienstag zwar zuversichtlich. Klar ist aber: Ihn erwarten schwere Wochen - vielleicht sogar Monate. Sollte sich der Tumor, der auch gutartig sein könnte, als Krebs herausstellen, könnte dies sogar eine Chemotherapie zur Folge haben.

© imago images Sebastien Haller fehlt dem BVB vorerst aufgrund eines Hodentumors.

Hoden-Tumor: Haller bereits der dritte Fall in kürzester Zeit

In den vergangenen Monaten war bereits bei Timo Baumgartl von Union Berlin und Marco Richter von Hertha BSC Hodenkrebs diagnostiziert worden. Haller ist also der dritte prominente Fall in der Bundesliga in kürzester Zeit.

Die Erkrankung kommt generell besonders bei jüngeren Männern vor. Im Alter von rund um 30 Jahren handelt es sich um die statistisch bewiesen häufigste Krebsform - laut dem Robert-Koch-Institut sind jedes Jahr insgesamt rund 4200 Menschen, was einen Anteil von 1,6 Prozent aller Krebserkrankungen ausmacht, von Hodenkrebs betroffen.

In den meisten Fällen ist dies genetisch bedingt oder eine angeborene Anomalie. Aber auch eine helle Haut, eine Körpergröße von über 1,95 Metern (Haller ist 1,90 Meter groß) oder Doping gelten als mögliche Ursachen. Letzteres ist allerdings medizinisch bislang nicht bewiesen.

Für den BVB bedeutet der Ausfall Hallers in jedem Fall eine neue Großbaustelle. Neben dem aufgeblähten Kader hat der Vizemeister nun ein weiteres Problem zu lösen. Dortmund steht wieder - wenn auch nur vorerst - ohne echten Ersatz für den zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland da. Auch wenn sich Haller nicht als dieser sieht ("Ein Erbe macht mich müde"). Schwarzgelb steht nur ein weiterer "echter" Zentrumstürmer zur Verfügung: Youssoufa Moukoko.

Das Eigengewächs ist jedoch noch immer erst 17 Jahre alt. Zudem plagen Moukoko seit der ernüchternden Saison unter Trainer Marco Rose Abwanderungsgedanken. Unter Rose war er meist nur zu Kurzeinsätzen gekommen. Das einst so gefeierte Wunderkind brachte es insgesamt gerade einmal auf 210 Bundesliga-Minuten. Moukoko plagten zwar auch einige Verletzungen, doch auch im fitten Zustand schien er einen schweren Stand gehabt zu haben.

BVB: Haller-Vertretung? Moukoko schürt Hoffnung

Moukokos Vertrag läuft noch bis 2023, der BVB soll dem Vernehmen nach auf eine zeitnahe Entscheidung drängen. Ein ablösefreier Wechsel wäre angesichts des zweifellos hohen Talents ein finanzielles Fiasko. Mit Terzic hat Moukoko allerdings wieder seinen alten Förderer an seiner Seite. Dieser setzte zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 vermehrt auf Moukokos Dienste und verhalf ihm so zu seinem Bundesliga-Debüt. Ansprechende Leistungen waren die Folge.

Und daran scheint sich Terzic noch zu erinnern. Im ersten Testspiel der Vorbereitung gegen Verl durfte Moukoko gleich ran und stellte seine Qualitäten mit einem Doppelpack prompt unter Beweis. "Youssoufa hat sich heute sehr gut bewegt, hat sich mit den beiden Toren belohnt, hatte immer wieder gute Aktionen", sagte Terzic nach dem Spiel: "Wir messen unsere Stürmer nicht nur daran, wie viele Tore sie erzielen, sondern wie wichtig sie für die Mannschaft sind."

Gegen Valencia startete Moukoko erneut. Zwar blieb er diesmal ohne Torerfolg, überzeugen konnte er trotzdem. Immer wieder brachte er Dynamik in die Partie und riss Löcher für seine Mitspieler. Seine Körpersprache zeigte zudem, dass er unter Terzic wieder eine Chance auf deutlich mehr Spielminuten als noch unter Rose wittert - und diese auch wohl auch erwarten darf.

BVB: Alternative Adeyemi und Umdenken bei Hazard?

Mit Karim Adeyemi hat Terzic eine weitere Alternative. Beim Nationalspieler von einem klassischen Neuner zu sprechen, wäre jedoch faktisch falsch. Nicht umsonst nahm die Borussia mit der Haller-Verpflichtung nochmal Geld für einen Stürmer in die Hand.

Die Spielweise des Neuzugangs von RB Salzburg gleicht vielmehr der eines Bindeglieds zwischen offensivem Mittelfeld und einem Stürmer. Seine Kernkompetenzen liegen im Dribbling, seinem explosiven Antritt und seinem Blick für Räume - auf dem rechten Flügel scheint Adeyemi im von Terzic wohl favorisierten 4-2-3-1-System am besten aufgehoben. Oder eben an der Seite von Haller in einem Doppelsturm. Da Moukoko trotz seines zurückgewonnenen Wohlfühlfaktors noch ein unberechenbares Element ist, muss er sich nun wohl hin und wieder als alleinige Spitze beweisen.

Das könnte auch die Tür für Thorgan Hazard, der Berichten zufolge wie Nico Schulz, Manuel Ajanji und Emre Can eigentlich als Verkaufskandidat gilt, wieder öffnen. Der Belgier punktet vor allem mit seiner Vielseitigkeit. So kann er sowohl auf beiden Außenbahnen und in der Mitte agieren. Unter Rose durfte er gelegentlich sogar ganz vorne ran, wenn Haaland unpässlich war. Da es laut kicker derzeit ohnehin keine konkreten Angebote für Hazard gibt, könnte es dahingehend ein Umdenken bei den BVB-Verantwortlichen geben.

Mit der Sorge um Haller hat sich immerhin der immense Druck, der durch die Transferoffensive automatisch einhergeht, auf den BVB mit Blick auf das Duell mit dem FC Bayern verringert. Die damit verbundene Arbeit hingegen nicht. Ganz im Gegenteil.

Sebastien Haller: Leistungsdaten seit Frankfurt-Wechsel