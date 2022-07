BVB-Transferhammer? Borussia Dortmund wurde nach Haller-Schock offenbar Luis Suarez angeboten

Das wäre der nächste absolute Transfer-Hammer für die Bundesliga: Nach dem Ausfall von Sebastien Haller, der aufgrund eines Tumors im Hoden auf unbestimmte Zeit fehlen wird, wurde dem BVB offenbar ein Top-Star zum Nulltarif angeboten.

Wie Sky berichtet, sei den Dortmundern Luis Suarez angeboten worden, um den tragischen Haller-Ausfall im Sturmzentrum aufzufangen. Suarez ist nach seinem Aus bei Atletico Madrid aktuell vereinslos, würde dementsprechend keine Ablöse kosten.

Haller, der im Sommer für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen war und den zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland im Dortmunder Sturmzentrum ersetzen sollte, klagte am Montag nach dem Training über Unwohlsein. Bei einer intensiven medizinischen Untersuchung wurde anschließend ein Tumor im Hoden diagnostiziert.

Nun steht der BVB abermals ohne echten Mittelstürmer da. Talent Youssoufa Moukoko könnte die Position bekleiden, allerdings ist fraglich, ob die BVB-Bosse dem U21-Nationalspieler dies konstant auf hohem Niveau nach einer von Verletzungen geprägten Vorsaison zutrauen.

Suarez wäre auf den ersten Blick ein idealer und kostengünstiger Ersatz für Haller, stellte er doch bei Atletico in den vergangenen zwei Jahren unter Beweis, dass er trotz fortgeschrittenen Alters (35) effektiv auf Torejagd gehen kann. An der Meistersaison der Rojiblancos 2020/21 hatte er mit 21 Treffern in 31 Ligaspielen maßgeblichen Anteil.

Allerdings könnte das Gehalt von Suarez ein Knackpunkt in den Überlegungen des BVB, Suarez zu verpflichten oder nicht, sein. Zumal nach wie vor ungewiss ist, wie lange Haller dem BVB fehlen wird.