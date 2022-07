BVB, News und Gerüchte - Mats Hummels mit Wutausbruch im Training: "Die spinnen, ey!"

Mats Hummels ist im Trainingslager des BVB ausgerastet. Marco Reus denkt noch lange nicht an ein Karriereende. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick.

BVB, News: Hummels mit Wutausbruch im Training

Mats Hummels hat im Trainingslager von Borussia Dortmund im schweizerischen Bad Ragaz die Fassung verloren und sich lautstark echauffiert. Der Auslöser: das 17-jährige Talent Abdoulaye Kamara ging überzogen in einen Zweikampf und traf den Abwehrchef am Schienbein.

Anschleßend schimpfte Hummels laut Bild humpelnd: "Meine Fresse, wie geht ihr alle rein, ihr Vollidioten!" Kurz darauf wendete er sich nach Angaben von Sport1 an das Trainerteam und legte wütend nach: "Die spinnen, ey! Wie die in die Zweikämpfe reingehen."

Der 33-Jährige setzte sich daraufhin an den Spielfeldrand und ließ sich behandeln. Wenige Minuten später ging es für Hummels schon wieder weiter.

Der Ärger soll wieder schnell verflogen gewesen sein, nach der Einheit zeigte sich Hummels wieder gut gelaunt mit seinen Teamkollegen.

Hummels muss sich in der kommenden Saison strecken, um seinen Stammplatz zu behalten. Mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle hat der BVB gleich zwei potenzielle Stammspieler für die Innenverteidigung verpflichtet. Den Konkurrenzkampf scheut der ehemalige Nationalspieler aber nicht.

"Ich habe richtig Bock und die letzten fünf Wochen gut genutzt", sagte Hummels vor Kurzem bei Sky: "Das war der längste Urlaub meines Lebens. Ich gehe fit in die Saison und weiß, wie wertvoll das ist."

BVB, News: Marco Reus denkt nicht an Karriereende

Marco Reus hat sich zu seiner Zukunft geäußert. "Ich habe bereits alles rund um eine Vertragsverlängerung gesagt", sagte der Kapitän von Borussia Dortmund am Samstag bei einer Medienrunde und führte aus: "Ich freue mich, bei der Mannschaft zu sein. Alles andere wird man im Laufe der Saison sehen. Warten wir es einfach mal ab. Ich werde gut vorbereitet sein."

Der Vertrag des 33-Jährigen läuft nach der kommenden Saison aus. Wie Sport1 berichtet, gibt es derzeit keine Gespräche mit dem BVB über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers.

Dem Vernehmen nach verdient der Nationalspieler aktuell zwölf Millionen Euro im Jahr. Nach Informationen der Bild könnte er künftig einen leistungsbezogenen Vertrag erhalten.

Ein Karriereende ist für Reus in jedem Fall noch kein Thema. "Ich habe noch gute Jahre in meinem Tank und fühle mich sehr gut. Ich bin kerngesund", erklärte er.

Außerdem lobte Reus die Aktivitäten des BVB auf dem Transfermarkt. "Wir haben viele Nationalspieler verpflichtet. Das zeigt den Stellenwert von Borussia Dortmund", sagte er. Bislang wurden Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Karim Adeyemi, Salih Özcan und Sebastien Haller verpflichtet.

Reus, der seit 2012 in Dortmund spielt, hofft, dass die Mannschaft in dieser Form "länger zusammenspielt, als nur ein, zwei Jahre. Ich kann aber nicht für andere entscheiden. Um etwas richtig aufzubauen, brauchen wir ein Fundament an Spielern, die sowohl jung als auch älter sind, über einen längeren Zeitraum zusammen."

Der BVB hatte in den vergangenen Jahren für einige Spieler wie Jadon Sancho oder Erling Haaland als Sprungbrett gedient.

Außerdem sprach Reus noch über die Worte von Jürgen Kohler, der dem BVB im Bezug auf die Neuzugänge die Favoritenrolle auf die Meisterschaft zugesteckt hatte: "Wenn wir auf die ganzen Experten hören, was sie Jahr für Jahr über uns sagen, dann ist das immer eine wilde Achterbahnfahrt. Der eine sagt das. Der andere sagt das. Wir sind gut beraten, uns auf uns zu besinnen. (...) Der Druck ist natürlich da, aber wir werden eine gute Rolle spielen."

