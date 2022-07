Zur Vorbereitung auf auf die kommende Saison bestreitet der BVB am heutigen Abend ein Testspiel gegen den FC Valencia. Die komplette Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der BVB bereitet sich aktuell im Trainingslager in Bad Ragaz auf die kommende Saison vor. im Rahmen dieses Trainingslagers empfängt der BVB heute den FC Valencia zum Testspiel. Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr, wer die Partie in Altach für sich entscheiden kann.

BVB vs. FC Valencia: Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Testspiel-Bilanz des BVB ist aktuell noch makellos: In drei Spielen holte das Team von Edin Terzic drei Siege. Am vergangenen Donnerstag konnte Dortmund beim 5:0-Erfolg gegen den SC Verl überzeugen. Mit dem FC Valencia wartet auf den BVB heute jedoch ein anderes Kaliber. Wer kann das Duell der beiden Topklubs gewinnen?

Vor Beginn: Die Begegnung startet am heutigen Tag um 19.00 Uhr in der Cashpoint-Arena in Altach.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Testspiels zwischen dem BVB und dem FC Valencia.

BVB vs. FC Valencia: Testspiel heute live im TV und Livestream

Servus TV zeigt das Testspiel zwischen dem BVB und dem FC Valencia am heutigen Tag live und in voller Länge im Free-TV. Ab 18.55 Uhr seht Ihr dort die Übertragung der Partie. Servus TV bietet zudem einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an, den ihr auf der Servus-TV-Website findet und mit dem Ihr das Duell heute im Livestream verfolgen könnt.

Der BVB selbst zeigt das Testspiel gegen den FC Valencia im kostenlosen Livestream auf dem eigenen Youtube-Kanal und auf BVB TV.

