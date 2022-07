In Vorbereitung auf die kommende Saison trifft der BVB heute auf Dynamo Dresden. Hier könnt Ihr das komplette Testspiel im Liveticker verfolgen.

Zweites Testspiel für den BVB. Nach dem Sieg über den Lüner SV steht dieses Mal das Freundschaftsspiel gegen Dynamo Dresden auf dem Programm, das wir im Liveticker begleiten.

Dynamo Dresden vs. BVB: Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den BVB ist das heutige Duell gegen Dynamo Dresden das zweite Testspiel in dieser Saisonvorbereitung. Trotz einer eher durchwachsenen Leistung gegen den Lüner SV, gewann der BVB die Partie gegen Sechsligisten mit 3:1. Dynamo Dresden hat schon ein paar mehr Testspiele absolviert, die neue Saison fängt für den Zweitliga-Absteiger auch schon am 23. Juli an. Wer kann die Partie in Dresden heute für sich entscheiden?

Vor Beginn: Das Duell wird heute um 17.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Testspiels zwischen dem BVB und Dynamo Dresden.

Dynamo Dresden vs. BVB: Testspiel heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und dem BVB am heutigen Tag auf Sky Sport News (HD) live im TV ab 16.55 Uhr. Die Übertragung von Sky seht Ihr zudem auf sky.de, mit der Sky Go-App oder dem Angebot von WOW im Livestream.

Auf BVB-TV und auf DynamoTV zeigen die beiden Vereine das Testspiel auch im Livestream. Den kostenlosen Livestream des BVB könnt Ihr auch auf dem gleichnamigen Youtube-Kanal des Vereins sehen. Der Anpfiff erfolgt um 17.00 Uhr.

BVB: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Termin Gegner Ergebnis 5. Juli, 19 Uhr Lüner SV 3:1 9. Juli, 17 Uhr Dynamo Dresden -:- 14. Juli, 18 Uhr SC Verl -:- 18. Juli, 19 Uhr FC Valencia -:- 22. Juli, 19 Uhr FC Villarreal -:-

Dynamo Dresden: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele