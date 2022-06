FC Bayern: "Wenn die Haaland-Nummer stimmt..." Mario Gomez zeigt Verständnis für Robert Lewandowski

Mario Gomez hat Verständnis für das Vorgehen von Robert Lewandowski, der den FC Bayern verlassen will und sich daher öffentlich klar positioniert. Allerdings nur unter einer Bedingung. Er spricht außerdem über den Verbleib von Christopher Nkunku bei RB Leipzig.

Mario Gomez kann seinem Nach-Nachfolger beim FC Bayern nachfühlen. Im Interview mit dem kicker aus der Montagsausgabe sprach der ehemalige FCB-Angreifer über Robert Lewandowski und dessen Wunsch, die Münchener sofort zu verlassen.

"Er hat sich sehr klar für einen Wechsel positioniert, so klar wie wohl selten ein Bundesligaspieler", so Gomez: "Ich weiß ja nicht, ob die Haaland-Nummer stimmt, ob die Bayern tatsächlich mit ihm verhandelt haben. Wenn es stimmt und Lewandowski das indirekt mitbekommen hat, würde es sein Verhalten für mich zumindest verständlicher machen. Sonst nicht."

Mario Gomez lobt FC Bayern wegen Sadio Mane

Lob gibt es für seinen Ex-Klub für den Transfer von Sadio Mane vom FC Liverpool. "Man kann Bayern dazu nur beglückwünschen. Mane ist ein Wahnsinnsspieler mit einzigartigen Fähigkeiten, soll charakterlich einwandfrei sein, stellt sich komplett in den Dienst der Mannschaft." Er sei "gespannt, wo und in welcher Konstellation Mane bei den Bayern spielen wird und was mit Lewandowski passiert".

Freude brachte Gomez zum Ausdruck über den Verbleib von Christopher Nkunku bei RB Leipzig. Der Technische Direktor bei RB für die Standorte Leipzig, New York und Brasilien sagte: "Christos Verbleib ist ein absolutes Signal, dass wir den nächsten Step gegangen sind. Wir haben den ersten Titel gewonnen und einen absoluten Führungsspieler gehalten."