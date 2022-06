FC Bayern, News und Gerüchte: Lausiges Verhältnis zu Salihamidzic? "Lewandowski hält dort nichts und niemand mehr"

Mit Pawel Wilkowicz hat sich ein Insider zur Situation von Robert Lewandowski beim FC Bayern geäußert. Und: Hans-Joachim Watzke gratuliert zum Transfer von Sadio Mane. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Hier kommt Ihr zu den FCB-News und -Gerüchten von gestern.

FC Bayern, News: Lewandowski-Insider packt aus

Der polnische Journalist und Lewandowski-Biograf Pawel Wilkowicz hat sich zur Situation von Robert Lewandowski beim FC Bayern geäußert. "Lewandowski will gehen, weil ich glaube, dass er in München alles ausgeschöpft hat. Ihn hält dort nichts und niemand mehr", sagte Wilkowicz zu Sport1.

Ein wichtiger Faktor sei das maue Verhältnis des Stürmers zu den aktuellen Bayern-Bossen. Während die guten Beziehungen zu Uli Hoeneß und Hansi Flick für den 33-Jährigen sehr wichtig gewesen seien, soll es mit dem jetzigen Sportvorstand Hasan Salihamidzic schwierig sein. "Ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Lewandowski und Salihamidzic nie sonderlich warm war, um das vorsichtig auszudrücken", so Wilkowicz.

Die Führungsetage habe Lewandowski im Ungewissen gelassen. "Natürlich verstehe ich ihr Handeln, wenn ich mich in die Bayern-Perspektive versetze. Salihamidzic und Kahn schätzen Lewandowskis Errungenschaften bestimmt, aber sie denken auch in der Zukunft. Sie wissen, wie alt Robert ist", sagte der Lewy-Insider.

Lewandowski steht in München noch bis 2023 unter Vertrag, möchte den deutschen Rekordmeister aber trotzdem in Richtung FC Barcelona verlassen. Noch wehren sich die Bayern gegen einen vorzeitigen Abschied des Polen.

Dass Lewandowski sogar streiken würde, um einen Wechsel zu erzwingen, glaubt Wilkowicz nicht. "Ich kann mir einen streikenden Robert nicht vorstellen, weil ich glaube, dass es für ihn wichtig ist, dass er von sich behaupten kann, richtig gehandelt zu haben. Er hat bisher die richtigen Entscheidungen getroffen. Beide Seiten verdanken sich gegenseitig viel, es macht keinen Sinn, das mit sowas zu zerstören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich auf das Niveau von Dembele herablassen wollen würde."

© getty Noch immer ist die Zukunft von Robert Lewandowski ungewiss.

FC Bayern, News: Watzke gratuliert FCB zu Mane

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat den FCB zur Verpflichtung von Sadio Mane beglückwünscht. "Sadio Mane ist ein sehr guter Transfer, zu dem ich den Bayern ausdrücklich gratuliere - aber nur als DFL-Aufsichtsratsvorsitzender, weil er wie Götze der Bundesliga guttut, nicht als Chef von Borussia Dortmund", sagte Watzke in der Bild am Sonntag.

Die Aussagen des früheren Liverpool-Spielers Dean Saunders ("Mane wird sich in seinen Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für Bayern im dritten Gang spielen und die besten zwei Jahre seines Fußballer-Lebens ruinieren") nerven Watzke derweil gewaltig.

"Es gibt immer irgendwelche arroganten Idioten wie in diesem Fall. Ich weiß als Vorstand von Europas Klub-Verband ECA, dass der deutsche Fußball nach wie vor eine hohe Reputation hat. Die Engländer haben in der abgelaufenen Saison keinen der drei Europapokal-Titel gewonnen - auch wenn ich es Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool in der Champions League sehr gegönnt hätte", so Watzke.

© getty Spielt ab der kommenden Saison für den FC Bayern: Sadio Mane.

FC Bayern, Gerücht: FCB offenbar heiß auf Adam Aznou

Adam Aznou, U16-Nationalspieler Spaniens und Verteidiger beim FC Barcelona, befindet sich offenbar auf dem Radar des FC Bayern München. Das berichtet die Mundo Deportivo.

Der Vertrag des Linksverteidigers, den in Spanien schon einige als Nachfolger von Jordi Alba sehen, läuft in diesem Sommer aus, das ruft anscheinend den deutschen Rekordmeister auf den Plan.

Doch laut der spanischen Sportzeitung ist das Interesse nicht nur einseitig: Auch Aznou selbst soll angeblich nach München wollen. Sowohl die Bayern als auch der FC Barcelona sollen schon ein Vertragsangebot abgegeben haben, der Junioren-Nationalspieler tendiert offenbar aber eher zu einem Wechsel nach Deutschland.

FC Bayern: Sommerfahrplan in der Übersicht