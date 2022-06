FC Bayern: Wechsel von Liverpools Sadio Mane nach München offiziell

Der Wechsel von Sadio Mane (30) vom FC Liverpool zum FC Bayern München ist offiziell. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch.

Um 16 Uhr wird Sadio Mane in der Allianz Arena vorgestellt. Wir begleiten die Pressekonferenz im Liveticker.

Bei den Münchnern unterschreibt der Senegalese einen Vertrag bis 2025. Im Gegenzug wandern dem Vernehmen nach rund 32 Millionen Euro als fixe Ablösesumme nach Liverpool. Diese könnte durch Bonuszahlungen noch auf bis zu 41 Millionen Euro ansteigen.

"Sadio Mane ist ein Weltstar, der die Strahlkraft des FC Bayern unterstreicht und die Attraktivität der gesamten Bundesliga erhöht", sagt Bayern-Präsident Herbert Hainer. "Für solche einzigartigen Fußballer kommen die Fans in die Stadien. Es ist großartig, dass unser Vorstand um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic einen Spieler wie Sadio Mane für den FC Bayern verpflichten konnte."

"Ich bin sehr froh, jetzt endlich beim FC Bayern in München zu sein. Wir haben viele Gespräche geführt und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses großen Clubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung", erklärte Mane. "Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international. Schon während meiner Zeit in Salzburg habe ich viele Spiele des FC Bayern verfolgt - ich mag diesen Club sehr!"

Kahn sagt: "Wir sind glücklich, dass wir Sadio Mané für den FC Bayern gewinnen konnten. Er ist dank seiner herausragenden Leistungen und seiner großen Erfolge auf internationalem Top-Niveau seit vielen Jahren ein Spieler, wie es sie nur ganz wenige auf der Welt gibt. Wir sind überzeugt, dass Sadio Mané unseren Fans in den nächsten Jahren mit seiner spektakulären Art zu spielen viel Freude bereiten wird. Er ist ehrgeizig und heiß, weitere Titel zu gewinnen. Dieses Paket ist sehr, sehr stark. Mit Spielern wie ihm sind beim FC Bayern alle großen Ziele möglich."

Bereits am vergangenen Freitag hatte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Transfer als perfekt gemeldet. "Ja, er kommt", sagte Salihamidzic bei seiner Rückkehr aus Liverpool.

Sadie Mane über Liverpool-Abschied

Auf der Homepage des FC Liverpool sprach Mane ebenfalls über seinen Wechsel. "Ich hatte eine großartige, unglaubliche Zeit. Seit meinem ersten Tag habe ich das Training und vor allen die Spiele in Anfield vor diesen unglaublichen Fans genossen", betonte er. "Nach jedem Spiel in München werde ich in die Kabine kommen und Liverpools Spiele schauen. Ich bin von jetzt an für immer Fan Nummer eins."

Über die Spekulationen um seine Zukunft zum Ende der vergangenen Saison erklärte er: "Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, weil ich immer noch für Liverpool gespielt habe und die Spiele extrem wichtig waren." Deshalb habe er die Spekulationen nicht kommentieren wollen.

In der vergangenen Spielzeit erzielte Mane in 51 Einsätzen für die Reds 23 Tore. Fünf weitere Treffer bereitete er vor. Sein Vertrag beim Premier-League-Klub wäre noch bis Juni 2023 gelaufen.

Sadio Mane: Leistungsdaten in der vergangenen Saison