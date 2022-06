FC Bayern - Sadio Mane und sein Gehalt beim FC Liverpool: "Zahlen sind komplett falsch"

Sadio Mane hat anscheinend beim FC Liverpool deutlich mehr Geld verdient, als dies in den Medien kolportiert wurde. Das erklärte der PR-Berater des Neuzugangs des FC Bayern.

"Ein Spieler von Sadios Kaliber kann nicht das Gehalt verdienen, worüber gesprochen wird. Die Zahlen im Umlauf sind komplett falsch", sagte Bacary Cisse bei TV5 Monde.

Je nach Bericht soll der Senegalese bei den Reds zwischen sechs und zwölf Millionen Euro pro Jahr verdient haben. Eine Summe, die für einen Spieler seines Kalibers ziemlich gering wäre. Auch deshalb habe sich Mane für einen Wechsel nach München entschieden, hieß es.

"Er hat schon mehr verdient, als er aus Southampton nach Liverpool kam", sagte Cisse über den Transfer, der 2016 über die Bühne ging: "Er hat dann 2018 seinen Vertrag verlängert und sein Gehalt war viel höher als die Zahlen in den Medien."

Bei den Bayern soll Mane jedenfalls rund 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen und gehört damit zu den Topverdienern.

Der 30-jährige Stürmer begann seine Profikarriere in Frankreich beim FC Metz. Über die Stationen Red Bull Salzburg und Southampton landete er schließlich in Liverpool. Dort erzielte Mane in der vergangenen Saison 23 Tore in 51 Spielen.