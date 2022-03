TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für den FC Bayern München geht der Bundesliga-Alltag mit dem Duell am 26. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim weiter. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach der 7:1-Machtdemonstration im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg will der FC Bayern München am heutigen Samstag, den 12. März, den Schwung auch in die Bundesliga mitnehmen. Am 26. Spieltag heißt der Gegner TSG Hoffenheim. Die TSG, aktuell auf Rang vier, hat selbst einen starken Lauf. Vier Spiele in Folge konnten die Kraichgauer gewinnen.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga - Uhrzeit, Spielstätte, Ort

Ein Freitagsspiel gab es gestern nicht, somit ist FC Bayern vs. TSG Hoffenheim eines von drei Spielen, die heute den 26. Spieltag eröffnen. Um 15.30 Uhr geht es in der PreZero-Arena in Sinsheim los.

Die beiden Parallelspiele sind: Union Berlin vs. VfB Stuttgart und SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg. Die Partie zwischen dem FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 wurde aufgrund der zahlreichen Coronafälle bei den Mainzern von der DFL verlegt. Um 18.30 Uhr stehen sich zudem Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC gegenüber.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wollt Ihr das Topspiel des Spieltags zwischen der TSG Hoffenheim und Bayern München heute live und in voller Länge verfolgen? Dann gibt es dafür nur eine Möglichkeit: Sky. Beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele der Bundesliga, deswegen laufen auch die heutigen Parallelspiele und das Abendspiel bei Sky.

Hoffenheim gegen Bayern München seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Die Rolle des Kommentatoren dafür übernimmt um 15.15 Uhr Jonas Friedrich. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) wird die Samstagskonferenz angeboten.

© getty In der Hinrunde ließen die Münchner den Kraichgauern keine Chance. Mit 4:0 bezwang der Rekordmeister die TSG.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream bietet Sky die Begegnung an. Um diesen nutzen zu können, stehen Euch ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket zur Auswahl.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Highlights bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat zwar die Übertragungsrechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Was die Highlights betrifft, ist DAZN jedoch auch für die Samstagsspiele im Einsatz. In einer Highlightshow werden jeden Bundesliga-Samstag stets die bis dahin beendeten Spiele gezeigt. Dies betrifft heute auch Hoffenheim vs. FC Bayern.

Der Preis für das DAZN-Abo, mit dem Ihr neben der Bundesliga unter anderem auch die Champions League, aber auch andere Sportarten wie US-Sport (NBA und NFL), Tennis oder MMA schauen könnt, beträgt 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein SkyGo-Abo oder SkyTicket, wollt das Duell jedoch unbedingt nicht verpassen? Dann schaut bei SPOX vorbei, dort wird das Spektakel nämlich live und ausführlich getickert. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was das Geschehen auf dem Rasen und den Spielstand betrifft.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz am 26. Spieltag der Bundesliga.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Kaderabek, Samassekou, Geiger, Raum - Baumgartner - Rutter, Kramaric

Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Kaderabek, Samassekou, Geiger, Raum - Baumgartner - Rutter, Kramaric FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski

Salzburg in guter Gesellschaft: Die höchsten Europapokalsiege des FCB © getty 1/12 Der FC Bayern ist durch eine 7:1-Machdemonstration gegen RB Salzburg ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Doch in der langen Europapokal-Historie der Münchner gab es noch deutlich höhere Siege zu bejubeln. SPOX zeigt euch die Top 10. © getty 2/12 Platz 10 - UEFA Cup, Gruppenphase (19. Dezember 2007): FC Bayern - Aris Thessaloniki 6:0. © imago images 3/12 Platz 10 - Europapokal der Landesmeister, 1. Runde Rückspiel (27. September 27. September 1972): FC Bayern - Galatasaray Istanbul 6:0. © getty 4/12 Platz 7 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (10.03.2009): FC Bayern - Sporting Lissabon 7:1. © getty 5/12 Platz 7 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (08.03.2022): FC Bayern - RB Salzburg 7:1. © getty 6/12 Platz 7 - Champions League, Gruppenphase (21. Oktober 2014): AS Rom - FC Bayern 1:7. © getty 7/12 Platz 6 - Champions League, Viertelfinale (14.08.2020): FC Barcelona - FC Bayern 2:8. © getty 8/12 Platz 4 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (13. März 2012): FC Bayern - FC Basel 7:0. © getty 9/12 Platz 4 - Champions League, Achtelfinal-Rückspiel (11. März 2015): FC Bayern - Schachtar Donezk 7:0. © imago images 10/12 Platz 3 - UEFA Cup, 1. Runde Hinspiel (14. September 1977): FC Bayern – Mjondalen IF 8:0. © imago images 11/12 Platz 2 - Europapokal der Landesmeister, Achtelfinal-Hinspiel (24. Oktober 1972): FC Bayern - Omonia Nikosia 9:0. © imago images 12/12 Platz 1 - UEFA Cup, 1. Runde Rückspiel (28. September 1983): FC Bayern - Anorthosis Famagusta 10:0.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 12. März 2022

12. März 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

PreZero-Arena, Sinsheim TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 26. Spieltag