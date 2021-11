BVB - News und Gerüchte: Das sind die möglichen Wintertransfers bei Borussia Dortmund

Beim BVB könnte es im Winter nochmal große Bewegung im Kader durch das Wintertransferfenster geben. Ein Einsatz des angeschlagenen Gregor Kobel für den BVB gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart ist offenbar nicht sicher. Borussia Dortmund ist beim Werben um Salzburg-Talent Karim Adeyemi in der Favoritenrolle. Die News und Gerüchte zum BVB.

Die News und Gerüchte zum BVB vom Vortag gibt's hier.

BVB-News: Mögliche Wintertransfers von Borussia Dortmund

Beim BVB bahnt sich im Winter ein geschäftigeres Transferfenster an, als gewohnt. Zwei langjährige Spieler könnten Borussia Dortmund im Tausch für zwei Neuzugänge verlassen. Ein Überblick:

BVB: Die möglichen Abgänge im Winter

Axel Witsel (32, Defensives Mittelfeld, Vertrag bis 2022): Immer wieder wurde der Routinier zuletzt mit einem Wechsel zu Juventus in Verbindung gebracht. Dass er über den Sommer hinaus noch BVB-Spieler ist, gilt aufgrund seines auslaufenden Vertrags als unwahrscheinlich. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ( Gazzetta dello Sport, Sky ) könnte Witsel sogar schon im Winter gehen. So hätte der BVB zumindest noch die Möglichkeit, eine Ablöse für den Belgier einzunehmen. Sowohl Juve und Witsel sollen sich ein solches Szenario sogar vorstellen können, allerdings hat die Sache zwei Haken. Einerseits soll sich Juve laut Gazzetta dello Sport den Transfer und besonders das Gehalt des Sechser nicht leisten können, so lange Aaron Ramsey noch in Turin unter Vertrag steht. Der Waliser, der auf gerade einmal 112 Einsatzminuten kommt, soll rund zehn Millionen Euro jährlich verdienen. Ein anderer Grund dafür, dass ein Wintertransfer von Witsel nur schwer realisierbar ist, ist die aktuelle Verletzungsmisere, in der die Dortmunder stecken und durch die Witsel zuletzt nahezu konkurrenzlos entweder in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld gesetzt war. Gut möglich also, dass der Belgier in den Augen der BVB-Bosse seinen Vertrag noch erfüllen muss, sollten weitere personelle Engpässe drohen und kein Ersatz im Winter kommen.

© getty Beim FC Chelsea noch nicht als Stammkraft etabliert: Hakim Ziyech.

BVB: Die möglichen Zugänge im Winter

Denis Zakaria (24, Defensives Mittelfeld, Vertrag bis 2022): Laut Sky hat der BVB nach wie vor großes Interesse, den Schweizer mit seinem ehemaligen Gladbach-Trainer Marco Rose wieder zu vereinen. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft im Sommer aus, weshalb ein Wintertransfer Zakarias gar nicht mal unwahrscheinlich scheint. Laut Bild soll dem BVB diesbezüglich aber eine Niederlage im Transferpoker um Zakaria drohen, denn dieser strebe einen Wechsel ins Ausland und vorzugsweise in die Premier League an. Auch aus Italien soll es Interessenten (Juventus, Roma) geben. Zuletzt hatte Zakaria außerdem einen Verbleib in Gladbach nicht gänzlich ausgeschlossen: "Ich habe nicht gesagt, dass ich auf jeden Fall gehen will", sagte Zakaria zuletzt bei der Rheinischen Post . "Ich habe immer gesagt, dass ich mich in Gladbach wohlfühle. Wir werden noch weitere Gespräche führen müssen, noch kann ich nicht mehr dazu sagen." Prognose: Für einen Winterwechsel Zakarias zum BVB muss einiges passieren, wenngleich Gladbachs Sportdirektor Max Eberl einen Verkauf bei Gladbach Live nicht ausschließen wollte. Vor einem Zakaria-Transfer müsste der BVB wohl zunächst mal Witsel von der Gehaltsliste bekommen, zumal der Belgier exakt die Zakaria-Position bekleidet.

© getty Wurde von der Nummer eins zur Nummer 4 beim BVB: Roman Bürki.

BVB, News: Kobel-Einsatz gegen VfB fraglich

Der Einsatz von BVB-Torhüter Gregor Kobel gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) ist weiterhin ungewiss. Der Schweizer, der seine Reise zur Nationalmannschaft wegen einer Hüftverletzung abgesagt hatte, kehrte noch nicht wieder ins Mannschaftstraining zurück.

"Er selbst ist natürlich sehr motiviert, gegen seine alten Kollegen aufzulaufen", sagte Sebastian Kehl, Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung, den Ruhr Nachrichten. Dem Bericht zufolge soll Kobel trotz seiner jüngsten Verletzungsprobleme gegen die Schwaben zwischen den Pfosten stehen.

Zur Behandlung seiner Hüftverletzung war Kobel in die Schweiz gereist, nach seiner Rückkehr nach Dortmund am Dienstag absolvierte der 23-Jährige eine individuelle Einheit.

© getty Könnte dem BVB gegen den VfB Stuttgart verletzt fehlen: Gregor Kobel.

BVB, Gerücht: Dortmund bei Adeyemi in der Favoritenrolle

Der umworbene Jungnationalspieler Karim Adeyemi hat nach Informationen von SPOX und GOAL die klare Absicht, in die Bundesliga zu wechseln. Borussia Dortmund ist im Werben um den Offensivmann von Red Bull Salzburg in der Favoritenrolle.

Ein Wechsel zum FC Bayern bleibt - wie SPOX und Goal bereits berichteten - unrealistisch, weil die Adeyemi-Seite für den Spieler wenig Chancen auf ausreichend Spielzeit sieht.

Wie die Bild nun berichtet, will Borussia Dortmund offenbar bis an die finanzielle Schmerzgrenze gehen, um den 19-Jährigen zu den Schwarz-Gelben zu locken. Das Gesamtpaket könnte sich demnach auf bis zu 60 Millionen Euro belaufen. Die Ablöse soll demzufolge zwischen 30 bis 35 Millionen Euro inklusive Boni betragen. Der BVB soll Adeyemi zudem über fünf Jahre ein Gehalt in Höhe von fünf Millionen Euro bieten.

© getty Der Vertrag von Karim Adeyemi bei Red Bull Salzburg läuft noch bis 2024.

Adeyemis Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2024. In der laufenden Saison steht er in 22 Pflichtspielen bei 15 Treffern. Ausgebildet wurde er zunächst beim FC Bayern, ehe er 2012 in die Jugend der SpVgg Unterhaching wechselte, von wo er nach Salzburg weiterzog.

