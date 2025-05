Kommt Florian Wirtz? Geht Leroy Sané? Die beiden heißesten Transfer-Fragen beim FC Bayern haben Auswirkungen auf den aktuell formstarken Serge Gnabry.

Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise - und sonst? Aktuell erscheint es reichlich unklar, wer künftig die übrigen Kaderplätze in der Offensive des FC Bayern München besetzt. Vieles hängt von den beiden aktuell heißesten Transfer-Fragen ab. Kommt Florian Wirtz? Und: Geht Leroy Sané? Mitten in all der Ungewissheit spielt ein vermeintlicher Streichkandidat plötzlich eine wichtige Rolle bei den Planungen: Serge Gnabry.