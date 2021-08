BVB - News und Gerüchte: Bürki lehnte wohl Basel-Transfer ab - Pongracic ein Thema?

Bleibt der BVB auf Roman Bürki sitzen? Der dritte Torhüter von Borussia Dortmund soll eine Leihe zum FC Basel abgelehnt haben. Außerdem: Holen die Schwarzgelben noch einen Defensivspieler vom VfL Wolfsburg? Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

BVB - Transfernews: Bürki lehnte wohl Basel-Leihe ab

Roman Bürki, aktuell nur dritter BVB-Torhüter, hat offenbar eine kurzfristige Leihe zum FC Basel abgelehnt. Das berichtet Sport1. Demnach sei der BVB sogar dazu bereit gewesen, große Teile des Gehalts des Schweizer Schlussmannes zu übernehmen.

Bürki lehnte dennoch ab. Nun laufen die Dortmunder Gefahr, auf dem 30-Jährigen, der dem Vernehmen nach mit fünf Millionen Euro pro Jahr der Top-Verdiener unter den Torhütern ist, sitzen zu bleiben.

Bürki hatte seine Stammposition zwischen den Dortmunder Pfosten nach einigen Unsicherheiten und Patzern im Verlauf der vergangenen Saison an Landsmann Marwin Hitz verloren. Zur neuen Saison holte der BVB außerdem in Gregor Kobel eine neue Nummer eins.

Bürki, der erst 2020 seinen Vertrag in Dortmund bis 2023 verlängert hatte, droht das Dasein eines Dauerreservisten. Große Sorgen, Bürki könne das Betriebsklima stören, habe der Klub dem Vernehmen nach aber nicht.

BVB - News: Pongracic in Dortmund wohl Thema

Der BVB könnte sich offenbar nach den vielen Ausfällen in der Defensive noch einmal verstärken. Wie Sky und der kicker übereinstimmend berichten, soll Innenverteidiger Marin Pongracic auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg kommen. Bei den Niedersachsen ist der gebürtige Landshuter aktuell nur Innenverteidiger Nummer vier und stand zuletzt zweimal nicht im Kader der Wölfe.

Der 23-Jährige, der erst im vergangenen Winter für zehn Millionen Euro von RB Salzburg zu Wolfsburg gewechselt war, soll die Kaderbreite der Dortmunder in der Verteidigung verstärken. Dort fallen aktuell in Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou zwei zentrale Defensivspieler aus.

Außerdem kann Pongracic auch auf rechts spielen, wo den BVB nach dem langen Ausfall von Mateu Morey, dem wochenlangen Fehlen von Emre Can und den inkonstanten Auftritten von Thomas Meunier und Felix Passlack seit jeher Bauchschmerzen plagen. Ein zuletzt kolportierter Transfer von Manchester Uniteds Diogo Dalot, den SPOX und Goal bereits als geplatzt vermeldet hatten, dürfte sich damit endgültig zerschlagen haben.

In Österreich spielte Pongracic bereits in Salzburg unter Marco Rose, auf den er nun in Dortmund treffen würde.

BVB-Transfers am Deadline Day: Diese Deals stehen an

Bürki und Pongracic sind nur zwei Namen, die am 31. August, dem letzten Tag des Sommertransferfensters, beim BVB Thema sind. Zu den Last-Minute-Verkaufskandidaten zählen jedoch noch weitere Dortmunder Profis:

Marius Wolf (26, Vertrag bis 2024): Weilte bereits in den beiden vergangenen Spielzeiten auf Leihbasis bei anderen Vereinen. Darf den BVB verlassen.

Weilte bereits in den beiden vergangenen Spielzeiten auf Leihbasis bei anderen Vereinen. Darf den BVB verlassen. Nico Schulz (28, Vertrag bis 2024): Gilt trotz seiner Leistungssteigerung zu Beginn dieser Saison als Verkaufskandidat. Aktuell verletzt, Interessenten sind Mangelware. Der türkische TV-Sender A Spor brachte ihn zuletzt mit Fenerbahce in Verbindung.

Gilt trotz seiner Leistungssteigerung zu Beginn dieser Saison als Verkaufskandidat. Aktuell verletzt, Interessenten sind Mangelware. Der türkische TV-Sender brachte ihn zuletzt mit Fenerbahce in Verbindung. Marcel Halstenberg (RB Leipzig): Galt schon als sicherer Neuzugang des BVB, weil sich in Sachen Schulz-Verkauf aber nichts tut, ist ein Transfer wohl kaum vorstellbar.

Galt schon als sicherer Neuzugang des BVB, weil sich in Sachen Schulz-Verkauf aber nichts tut, ist ein Transfer wohl kaum vorstellbar. Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea): Der BVB will ihn ausleihen, der Spieler will zum BVB. Problem: Chelsea stellt sich quer und wird ihn wohl nicht ziehen lassen.

BVB-Spielplan nach der Länderspielpause