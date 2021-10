FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer will wohl seine Karriere beim FCB beenden

Manuel Neuer will seine Karriere wohl beim FC Bayern beenden. Jamal Musiala schreibt Geschichte und ein Langzeitverletzter ist zurück im Training. Alle News und Gerüchte zu den Münchnern im Überblick.

FC Bayern: Neuer will wohl seine Karriere in München beenden

Manuel Neuer hat beim FC Bayern München noch ein Arbeitspapier bis 2023. Nach Vertragsende wäre der jahrelange Stammtorhüter dann 37 Jahre alt.

Anschließend soll noch nicht Schluss sein. In einem Interview kündigte Neuer zuletzt an, dass er noch ein paar Jahre dranhängen möchte. "Vom Alter gibt es für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist", sagte er: "Das hängt von gewissen Faktoren ab: von der Fitness, dass es mir körperlich gut geht, dass ich mich nicht ins Training reinschleppe."

Seine aktive Laufbahn will der Keeper nach Informationen von Sport1 in München fortführen und auch beenden. Demnach strebe Neuer derzeit keinen Wechsel zu einem anderen Klub an. Gespräche über eine Ausdehnung seines Kontrakts über 2023 hinaus hätten aber noch keine stattgefunden.

Es bestehe schlichtweg noch kein dringender Handlungsbedarf, heißt es in dem Bericht. Sowohl der FCB-Kapitän als auch die Vereinsverantwortlichen seien diesbezüglich noch "sehr entspannt".

2023 kehrt auch Alexander Nübel, der 2020 ursprünglich von Schalke 04 losgeeist wurde, um Neuer eines Tages zu ersetzen, an die Säbener Straße zurück. Der 25-Jährige ist für zwei Jahre an die AS Monaco ausgeliehen. Bei einer Vertragsverlängerung Neuers dürften seine Chancen, auf absehbare Zeit die Nummer eins zu werden, aber weiter sinken.

FC Bayern: Musiala schreibt Geschichte - Müller überzeugt

Beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien hat sich Jamal Musiala in die Geschichtsbücher eingetragen. Der vielseitige Offensivspieler des FC Bayern ist durch seinen Treffer zum 4:0-Endstand der zweitjüngste Torschütze in der DFB-Geschichte.

"Er ist für sein Alter vor dem Tor schon sehr gelassen", lobte Bundestrainer Hansi Flick den 18 Jahre uns 227 Tage alten Offensivspieler des FC Bayern nach dem Spiel.

Außerdem überzeugte Thomas Müller, der schon gegen Rumänien den Siegtreffer erzielt hatte, mit zwei Torvorlagen. Für die Tore sorgten ansonsten Kai Havertz und Doppelpacker Timo Werner.

Einzelkritik: Der Müller, den das DFB-Team braucht - ein Bayern-Star enttäuscht © getty 1/17 Deutschland hat sich dank eines 4:0-Sieges in Nordmazedonien für die WM qualifiziert. Thomas Müller glänzte mit zwei Assists, ein anderer Bayern-Spieler enttäuschte. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Den einen Schuss, der auf sein Tor kam, entschärfte er ohne Probleme. Sonst ziemlich entspannter Abend für den Schlussmann. Note: 3. © getty 3/17 LUKAS KLOSTERMANN: Im Gegensatz zu Raum deutlich defensiver, ließ aber auf seiner Seite nichts anbrennen. Note: 3. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Stand defensiv bombenfest und ließ hin und wieder auch seine Schnelligkeit in der Offensive aufblitzen. Note: 2,5. © getty 5/17 THILO KEHRER: Zweimal mit leichten Kontentrationsfehlern beim Zuspiel, klärte dafür aber auch zweimal stark in brenzligen Situationen. In der Schlussphase allerdings einmal zu spät dran. Dafür sehr passsicher (96,3 Prozent). Note: 3. © getty 6/17 DAVID RAUM: Fand sich bei seinem Startelfdebüt in einer sehr offensiven Rolle wieder und war stets mit gefährlichen Flanken zur Stelle (8). Hatte auch defensiv seine Seite im Griff. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Hatte nach wenigen Minuten die Chance zur Führung, ansonsten war der Mittelfeldchef gewohnt ball- und passsicher. Note: 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Enttäuschender Auftritt des Mittelfeldmanns. Gewann nur einen (!) seiner neun Zweikämpfe und blieb auch ohne Torschuss. Passquote stimmte wenigstens (88,2 Prozent). Musste Mitte der zweiten Halbzeit für Wirtz weichen. Note: 4. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Bei den finalen Bällen öfters unkonzentriert, sein traumhaftes Zuspiel vor dem 1:0 entschädigt aber dafür. Generell aber ohne die letzte Zielstrebigkeit. Note: 3. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Bewies beim Führungstreffer sein gutes Auge mit dem Zuspiel auf den mitgelaufenen Havertz, das 2:0 bereitet er dann technisch anspruchsvoll vor. Ansonsten immer anspielbar und mit starker Zweikampfquote (62,5 Prozent). Note: 1,5. © getty 11/17 KAI HAVERTZ: Traf kurz nach der Halbzeitpause zum wichtigen 1:0, musste aber nach gutem Zuspiel von Müller nur einschieben. In der ersten Hälfte mit einigen guten Flanken, sonst aber unauffällig. Musste in der 61. für Adeyemi weichen. Note: 2,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Nach seinem unglücklichen Auftritt gegen Rumänien merklich motiviert. In der ersten Halbzeit öfters glücklos, sein Treffer löste dann aber endlich den Knoten. Schnürte mit einem schönen Schuss den Doppelpack. Note: 1,5. © imago images 13/17 FLORIAN WIRTZ: Durfte 30 Minuten lang für Goretzka ran, blieb eher unauffällig. Bereitet jedoch das 3:0 von Werner vor. Note: 3. © getty 14/17 KARIM ADEYEMI: Kam in der 61. Minute für Havertz und zeigte direkt sein enormes Talent. Eroberte vor dem 4:0 den Ball gut und bereitet den Treffer von Musiala dann auch stark vor. Note: 2,5. © getty 15/17 JONAS HOFFMANN: Kam für Gnabry für die letzten Minuten in die Partie, ohne besondere Szene. Ohne Bewertung. © getty 16/17 JAMAL MUSIALA: Kam für die Schlussviertelstunde für Werner, erzielte mit dem 4:0 sein erstes Tor für das DFB-Team. Ohne Bewertung. © getty 17/17 FLORIAN NEUHAUS: Bekam noch ein paar Minuten, ohne aber große Akzente zu setzen. Ohne Bewertung.

FC Bayern: Tolisso zurück im Training

Corentin Tolisso ist nach nach einem Monat wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt.

Wie der deutsche Rekordmeister angab, hat der Franzose seine hartnäckige Muskelverletzung in der linken Wade erfolgreich auskuriert. Gegen Bayer Leverkusen dürfte Tolisso am Sonntag (15.30 Uhr) somit wieder zur Verfügung stehen.

