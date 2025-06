Gnabry "klaut" Olise direktes Ecken-Tor - Ordner müssen Schiri schützen: FC Bayern München vorzeitig im Achtelfinale der Klub-WM!

Der FC Bayern Münchens schlägt die Boca Juniors. Die wichtigsten Momente und Fakten rund um das Spiel gibt es hier bei SPOX zum Nachlesen.

Der FC Bayern hat bei der Klub-WM vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Der deutsche Rekordmeister setzte sich gegen die Boca Juniors aus Argentinien in Miami nach einer über weite Strecken starken Leistung verdient mit 2:1 (1:0) durch. Im Spiel am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) in Charlotte gegen Benfica Lissabon geht es noch um den Gruppensieg. In der Runde der besten 16 sind Chelsea, Flamengo oder Tunis die möglichen Gegner.

Für die Münchner, die zum Auftakt des Mammutturniers in den USA beim 10:0 gegen Auckland ein Schützenfest gefeiert hatten, gab es jedoch einen Wermutstropfen: Der eingewechselte Jamal Musiala musste kurz vor Schluss verletzt raus. Der Jungstar war erst kurz vor der WM nach wochenlanger Pause wieder fit geworden.