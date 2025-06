Deutschland vs. Norwegen bei der U19 EM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel vom DFB-Team im TV und Livestream?

Bei der U19-Europameisterschaft muss die deutsche U19 heute gegen Norwegen ran. Doch wo läuft die Partie im TV und Livestream? SPOX verrät es Euch.

Am heutigen Freitag, 20. Juni, steht der letzte Spieltag in der Gruppenphase der U19 EM an. Die DFB-Junioren müssen nach dem Kollaps im Englandspiel heute gegen Norwegen dringend drei Punkte holen, wenn die Qualifikation für das Halbfinale noch erreicht werden soll. Gespielt wird im Stadionul Anghel Iordanescu ab 19 Uhr.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Norwegen U19 vs. Deutschland U19heute live im Free-TV und Livestream?

Wenn Ihr das deutsche U19-Nationalteam verfolgen wollt, habt Ihr heute viele Optionen. Kostenlos gibt es alle Spiele der EM mit deutscher Beteiligung bei Sky. Im TV findet Ihr die Übertragung auf Sky Sport News, den Livestream gibt es bei skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport. Ab fünf Minuten vor Anpfiff könnt Ihr darauf zugreifen.

Die komplette U19 EM seht Ihr aber nur bei Sportdigital, so auch Deutschland gegen Norwegen. Aufgrund von Sublizenzen wird die Übertragung von Sportdigital auch bei DAZN und MagentaSport zu sehen sein.

Norwegen U19 vs. Deutschland U19: Anstoßzeit

Norwegen U19 vs. Deutschland U19: Aufstellungen

Norwegen U19 vs. Deutschland U19: Form

Norwegen U19 vs. Deutschland U19: Bilanz direkte Duelle

Norwegen U19 vs. Deutschland U19: Die Tabellen

Europameisterschaft U19 Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Niederlande U19 NLD 3 3 0 0 9 2 +7 9 S S S 2 Deutschland U19 D19 3 1 1 1 7 9 -2 4 S U N 3 England U19 ENG 3 0 2 1 9 11 -2 2 N U U 3 Norwegen U19 NOR 3 0 1 2 3 6 -3 1 N N U Nächste Runde

