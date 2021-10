Nordmazedonien - Deutschland 0:4: Werner-Doppelpack! DFB-Team löst WM-Ticket

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für die WM 2022 qualifiziert. Nach dem souveränen 4:0 (0:0) in Nordmazedonien ist der Elf von Hansi Flick der erste Platz in der Qualifikationsgruppe J nicht mehr zu nehmen.

Kai Havertz (50.) nach einer starken Aktion von Thomas Müller und Serge Gnabry, zweimal Timo Werner (70., 73.) sowie der eingewechselte Jamal Musiala mit seinem ersten Länderspiel-Treffer (84.) sicherten vor fast 18.000 Zuschauern im Nationalstadion von Skopje den Sieg für die Mannschaft von Flick, der im fünften Spiel als Bundestrainer seinen fünften Sieg feierte.

"In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan, gute Chancen zu kreieren. Wir sind dann durch mein Tor gut reingekommen in die zweite Halbzeit und haben dominiert", sagte Havertz. "Wir sind hier mit breiter Brust aufgelaufen und haben gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt. Wir haben uns qualifiziert, was für uns sehr wichtig ist. Das gibt uns Selbstvertrauen."

Zum Abschluss der WM-Quali trifft das DFB-Team noch am 11. November in Wolfsburg auf Liechtenstein und muss drei Tage später nach Armenien.

DFB-Team: Die Noten und Einzelkritiken zum Sieg in Nordmazedonien © getty 1/17 Deutschland hat sich dank eines 4:0-Sieges in Nordmazedonien für die WM qualifiziert. Thomas Müller glänzte mit zwei Assists, ein anderer Bayern-Spieler enttäuschte. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Den einen Schuss, der auf sein Tor kam, entschärfte er ohne Probleme. Sonst ziemlich entspannter Abend für den Schlussmann. Note: 3. © getty 3/17 LUKAS KLOSTERMANN: Im Gegensatz zu Raum deutlich defensiver, ließ aber auf seiner Seite nichts anbrennen. Note: 3. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Stand defensiv bombenfest und ließ hin und wieder auch seine Schnelligkeit in der Offensive aufblitzen. Note: 2,5. © getty 5/17 THILO KEHRER: Zweimal mit leichten Kontentrationsfehlern beim Zuspiel, klärte dafür aber auch zweimal stark in brenzligen Situationen. In der Schlussphase allerdings einmal zu spät dran. Dafür sehr passsicher (96,3 Prozent). Note: 3. © getty 6/17 DAVID RAUM: Fand sich bei seinem Startelfdebüt in einer sehr offensive Rolle wieder und war stets mit gefährlichen Flanken zur Stelle (8). Hatte auch defensiv seine Seite im Griff. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Hatte nach wenigen Minuten die Chance zur Führung, ansonsten war der Mittelfeldchef gewohnt ball- und passsicher. Note: 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Enttäuschender Auftritt des Mittelfeldmanns. Gewann nur einen (!) seiner neun Zweikämpfe und blieb auch ohne Torschuss. Passquote stimmte wenigstens (88,2 Prozent). Musste Mitte der zweiten Halbzeit für Wirtz weichen. Note: 4. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Bei den finalen Bällen öfters unkonzentriert, sein traumhaftes Zuspiel vor dem 1:0 entschädigt aber dafür. Generell aber ohne die letzte Zielstrebigkeit. Note: 3. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Bewies beim Führungstreffer sein gutes Auge mit dem Zuspiel auf den mitgelaufenen Havertz, das 2:0 bereitet er dann technisch anspruchsvoll vor. Ansonsten immer anspielbar und mit starken Zweikampfquote (62,5 Prozent). Note: 1,5. © getty 11/17 KAI HAVERTZ: Traf kurz nach der Halbzeitpause zum wichtigen 1:0, musste aber nach gutem Zuspiel von Müller nur einschieben. In der ersten Hälfte mit einigen guten Flanken, sonst aber unauffällig. Musste ihn der 61. für Adeyemi weichen. Note: 2,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Nach seinem unglücklichen Auftritt gegen Rumänien merklich motiviert. In der ersten Halbzeit öfters glücklos, sein Treffer löste dann aber endlich den Knoten. Schnürte mit einem schönen Schuss den Doppelpack. Note: 1,5. © imago images 13/17 FLORIAN WIRTZ: Durfte 30 Minuten lang für Goretzka ran, blieb eher unauffällig. Bereitet jedoch das 3:0 von Werner vor. Note: 3. © getty 14/17 KARIM ADEYEMI: Kam in der 61. Minute für Havertz und zeigte direkt sein enormes Talent. Eroberte vor dem 4:0 den Ball gut und bereitet den Treffer von Musiala dann auch stark vor. Note: 2,5. © getty 15/17 JONAS HOFFMANN: Kam für Gnabry für die letzten Minuten in die Partie, ohne besondere Szene. Ohne Bewertung. © getty 16/17 JAMAL MUSIALA: Kam für die Schlussviertelstunde für Werner, erzielte mit dem 4:0 sein ersten Tor für das DFB-Team. Ohne Bewertung. © getty 17/17 FLORIAN NEUHAUS: Bekam noch ein paar Minuten, ohne aber große Akzente zu setzen. Ohne Bewertung.

Nordmazedonien - Deutschland: Die Analyse

Flick nahm gegenüber dem 2:1-Sieg gegen Rumänien am vergangenen Freitag fünf Änderungen an seiner Startelf vor: Der von seinen Adduktorenproblemen befreite Neuer ersetzte ter Stegen im Tor, Klostermann und Raum besetzten anstelle von Hofmann und Rüdiger die Außenverteidger-Positionen und Havertz sowie Müller wirbelten vorne anstelle von Reus und Sane.

Die deutsche Mannschaft tat sich anders als bei der überraschenden 1:2-Niederlage im März nicht schwer, ihr Spiel aufzuziehen. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen in Skopje, wo es den ganzen Tag in Strömen geregnet hatte, ließ die Flick-Elf den Ball kontrolliert durch die eigenen Reihen laufen.

Die Hausherren machten die Räume in ihrer Hälfte jedoch sehr eng und schalteten nach eigenem Ballverlust schnell in die Rückwärtsbewegung. Chancen erspielten sich die Gäste trotzdem. Kimmich per Kopf (2.), Gnabry mit zwei gerade so von Nordmazedoniens Keeper Dimitrievski parierten Schüssen (17., 25.) sowie Werner zweimal aus kurzer Distanz (26., 45.+2) versäumten es aber, für klare Verhältnisse zu sorgen.

© getty

Werner tankt Selbstvertrauen - Musiala trifft erstmals

Der Auftritt erinnerte ein wenig an das Rumänien-Spiel - wenngleich die Gelegenheiten diesmal noch klarer waren und der Gegner offensiv fast nichts entgegenzusetzen hatte. Und da die Deutschen nach dem Seitenwechsel weiter aufs Tempo drückten, ließ der verdiente Führungstreffer nicht mehr lange auf sich warten. Havertz erzielte ihn, das Tor gehörte aber eigentlich Gnabry und Müller, die den Chelsea-Profi mustergültig bedienten.

Danach hingen die Köpfe bei dem Außenseiter - und Flicks Mannschaft machte munter weiter. Der zuletzt stark kritisierte Werner tankte mit einem Doppelpack (70., 73.) Selbstvertrauen.

Nordmazedonien - Deutschland: Die Aufstellungen

Nordmazedonien: Dimitrievski - Ristovski (77. Askovski), Musliu, Velkoski, Alioski - Kostadinov (77. Ristevski), Nikolov (58. Rakip), Ademi (29. Spirovski) - Churlinov, Jahovic (58. Miovski), Elmas

Deutschland: Neuer - Klostermann, Süle, Kehrer, Raum - Kimmich, Goretzka (61. Wirtz) - Gnabry (74. Hofmann), Müller (80. Neuhaus), Havertz (61. Adeyemi) - Werner (74. Musiala)

Nordmazedonien - Deutschland: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Havertz (50.), 0:2 Werner (70.), 0:3 Werner (73.), 0:4 Musiala (84.)

Der Star des Spiels: Thomas Müller (Deutschland)

Der Müller, den das DFB-Team braucht. Rieb sich auf, gewann über 70 Prozent seiner Zweikämpfe und bereitete zwei Treffer vor.

Der Flop des Spiels: Ezgjan Alioski (Nordmazedonien)

Eine Zweikampfquote von 16,7 Prozent, dazu 18 (!) Ballverluste - Nordmazedoniens Linksverteidiger hinterließ einen sehr überforderten Eindruck.

Der Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Lag bei allen Entscheidungen ausnahmslos richtig und beruhigte die gerade in Hälfte eins zum Teil sehr erhitzten Gemüter auf dem Rasen.

WM-Qualifikation: Der Spielplan des DFB-Teams