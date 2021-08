FC Bayern München: Pressetalk mit Kahn, Salihamidzic und Kimmich zu dessen Vertragsverlängerung im Liveticker

Joshua Kimmich hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig bis 2025 verlängert. Warum sich der Nationalspieler für diesen Schritt entschieden hat, wird er heute an der Seite von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in einem Pressetalk erklären. Bei SPOX im Liveticker verpasst Ihr keine Aussagen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Pressetalk mit Kahn, Salihamidzic und Kimmich im Liveticker

Kimmich über Pfiffe gegen Sane:

"Was gestern passiert ist, fand ich sehr bitter. Wir haben immer betont, dass wir die Erfolge mit den Fans wiederholen wollen. Dass so etwas dann im ersten Spiel mit Fans passiert, finde ich nicht gerechtfertigt."

Kimmich über Goretzkas mögliche Verlängerung:

"Ich hoffe, dass ich der Erste war von noch weiteren folgenden Vertragsverlängerungen. Es geht nicht immer nur darum, Spieler zu kaufen, sondern auch, dass Spieler verlängern. Wir haben eine ganz besondere Mannschaft. Leon ist für uns als Mannschaft und auch für mich als Freund sehr wichtig. Ich würde mir wünschen, wenn er nachzieht und wir noch lange zusammen beim FC Bayern zu spielen. Ich bin extrem stolz und identifiziere mich zu 100 Prozent mit den Werten des Vereins."

Salihamidzic über die Verhandlungen:

"Es war sehr interessant, aber auch wichtig für mich selbst, dass ich selbst die Verantwortung übernehme und mit dem Verein spreche, nicht dass mir irgendjemand irgendwelche Versprechungen macht. Es war wichtig, dass ich mit einem guten Gefühl unterschreiben kann, und das war zu 100 Prozent der Fall."

Kahn über die Verhandlungen:

"Was seine Verhandlungsqualitäten anbelangt, ist er wie als Spieler. Er hat genau gewusst, was er will, worauf er Wert legt. Das zeigt, dass er Verantwortung übernimmt, auch für sich selbst. Er ist interessiert. Spieler von seiner Qualität wollen wissen, wo geht es mit dem Klub hin und inwieweit es möglich ist, national und international Titel zu gewinnen."

Kimmich über die Verhandlungen:

Kimmich über das Kapitänsamt:

"Das ist bei uns aktuell ganz klar Manu. Da geht es nicht darum, dass man sie sich einfach nimmt. Das ist eine Entscheidung des Trainers. Ich kenne meine Rolle. Wichtig ist für mich, mit Leistung voranzugehen. Ob man dann eine Binde am Arm trägt oder nicht, ist nicht so entscheidend."

Kimmich über weitere Transfer:

"Inwieweit noch Transfers getätigt werden, weiß ich nicht. Wir haben mit Upa und davor Leroy viele starke Neuzugänge bekommen. Es war die Basis der Unterschrift, dass ich hier die Möglichkeit sehe, in Zukunft international Titel zu gewinnen. Der Kader ist sehr, sehr gut. Natürlich würde uns der eine oder andere noch guttun, aber qualitativ sind wir sehr gut aufgestellt."

Kimmich über die Rolle von Nagelsmann:

"Ich bin sechs Jahre hier, hatte fünf oder sechs verschiedene Trainer. Der Fünfjahresvertrag für den neuen Trainer war für uns als Mannschaft und Klub ganz wichtig und ein ganz klares Zeichen, in welche Richtung es gehen soll. Da hat der Trainer eine große Rolle gespielt. Wir sind alle von dem Trainer und der Mannschaft überzeugt."

Kimmich über seine Entwicklung:

"Ich bin als Zweitliga-Spieler hierhergekommen. Es ging darum, so viel wie möglich zu lernen und zu spielen. Wichtig war auch, gesund zu bleiben. Ich wurde relativ schnell zum Nationalspieler. Dann wurde ich ein bisschen ausgebremst, war in der zweiten Reihe. Ab dem Zeitpunkt ging es immer einen Schritt weiter. Bei Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes habe ich noch oft auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Am Anfang war es vor allem, dass ich hier mitschwimme. Ich habe gemerkt, was es bedeutet, Titel zu gewinnen und einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten Wir konnten alle Titel auf Klubebene gewinnen und wollen das wiederholen."

Salihamidzic über Kimmichs Bedeutung fürs Team:

"Josh hat eine unglaubliche Qualität und Mentalität. Er war schon Führungsspieler und wird weiterhin die Mannschaft führen. Wie Josh schon gesagt hat, hoffen wir, dass die besten Jahre noch kommen."

Kahn über Kimmichs Unterschrift:

"Wir freuen uns sehr. Es ist ein wichtiges Signal. Der Klub ist immer daran interessiert, Spieler die sich mit dem Verein identifizieren, zu halten. Josh hat sich enorm entwickelt, auch was die Führungsmentalität angeht. Wir sind sehr glücklich."

Kimmich über seine Verlängerung:

"Es hat eine sehr große Bedeutung, sowohl sportlich als auch privat und persönlich. Das ist eine Entscheidung für die nächsten Jahre, die hoffentlich besten Jahre, die noch kommen werden."

Los geht's:

Kimmich steht an der Seite von Kahn und Salihamidzic Rede und Antwort.

Vor Beginn:

Kimmich hat somit ein klares Zeichen gesetzt und womöglich ein Signal an seinen Freund und Teamkollegen, Leon Goretzka, gesendet. Die Verhandlungen mit dem 26 Jahre alten Mittelfeldspieler laufen bereits seit geraumer Zeit. Nach Informationen von SPOX und Goal ist aber in der vergangenen Woche bereits eine Einigung zwischen Klub und Spieler bereits erzielt worden, lediglich ein paar letzte Details wie die Wirtschaftsprüfung müssen noch abgewickelt werden. Hier gibt es alle Infos.

Vor Beginn:

Der Mittelfeldspieler soll Berichten zufolge künftig in die obere Gehaltskategorie bei den Bayern aufsteigen und dem Vernehmen nach im besten Fall bis zu 20 Millionen Euro im Jahr verdienen.

Vor Beginn:

Der Pressetalk mit Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender), Hasan Salihamidzic (Sportdirektor) und Joshua Kimmich zu dessen Vertragsverlängerung beginnt am heutigen Montag um 14.30 Uhr.

FC Bayern: Stimmen zur Kimmich-Verlängerung

Schon bei der offiziellen Mitteilung gab es einige Stimmen zur Vertragsverlängerung von Kimmich - ein Überblick:

