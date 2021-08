Hertha BSC - VfL Wolfsburg 1:2: Führung reicht nicht: Zweite Niederlage für die Hertha

Hertha BSC verliert auch das zweite Saisonspiel - und der VfL Wolfsburg ist plötzlich Tabellenführer.



Als der Fehlstart in die Bundesliga komplett war, wollten die Berliner Profis erstmal raus aus dem endlich wieder gefüllten Olympiastadion. Nur zögerlich traute sich die Mannschaft nach dem 1:2 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg dann doch noch in die Kurve, erhielt aufmunternden Applaus der Hertha-Fans - die Bilanz nach zwei Spielen ist dennoch ernüchternd.

Während die Wölfe mit sechs Zählern vorerst die Tabellenspitze zieren, steht die punktlose Hertha ganz unten. "Das ist sehr, sehr bitter, wir schenken Wolfsburg die Tore", sagte Hertha-Stürmer Marco Richter: "Jetzt ist wieder alles im Eimer, alles ist Kacke. Wir müssen das ganze extrem schnell abhaken."

Hertha zu Gast beim FC Bayern: "Keine Kaffefahrt"

Denn am kommenden Samstag geht es bereits gegen Rekordmeister Bayern München, "wir fahren da nicht hin, um eine Kaffeefahrt zu machen", sagte Richter. Gegen Wolfsburg hatte auch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit nicht geholfen, Nationalspieler Ridle Baku (74.) und U21-Europameister Lukas Nmecha (88.) drehten das Spiel für den VfL.

Dodi Lukebakio hatte die Hertha in Führung gebracht, der Stürmer verwandelte einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter sicher (60.). Zuvor hatte es Diskussionen zwischen ihm und Teamkollege Davie Selke gegeben, wer den Strafstoß ausführen darf. Kapitän Dedryck Boyata musste vermittelnd eingreifen.

Nach über 300 Tagen durften wieder Zuschauer ins Olympiastadion, die 18.241 Fans wurden für ihr Kommen aber erst nach dem Seitenwechsel belohnt. Die wirklich interessanten Geschichten spielten sich ohnehin abseits des Rasens ab.

Matheus Cunha stand bei Hertha nicht im Kader. Geschäftsführer Fredi Bobic bestätigte "zähe" Verhandlungen über einen Transfer des brasilianischen Olympiasiegers, der bei der Auftaktniederlage in Köln (1:3) den Zorn von Trainer Pal Dardai auf sich gezogen hatte. Als heißester Interessent gilt der spanische Topklub Atletico Madrid, Hertha pocht auf 30 Millionen Euro Ablöse.

Hertha BSC schenkt Spiel her - Boateng angeschlagen raus

Wolfsburg kauft dagegen nochmal ein. Luca Waldschmidt soll laut Bild nach Wolfsburg geflogen sein, um dort den Medizincheck zu absolvieren und einen Vertrag bis 2025 zu unterschreiben.

Die Rückkehr der Fans wirkte sich zunächst nicht positiv auf das Spiel aus, das meist zwischen den Strafräumen vor sich hin plätscherte. Wolfsburg hatte zwar anfangs zwei gute Kopfballchancen durch Maxence Lacroix (6.) und Wout Weghorst (17.) - doch das war es dann auch in der ersten Halbzeit.

Bei Hertha lief offensiv fast gar nichts zusammen, kurz vor dem Pausenpfiff musste zudem der gelbvorbelastete Kevin-Prince Boateng angeschlagen den Platz verlassen. Für ihn kam Stevan Jovetic.

Die zweite Hälfte war von Beginn an deutlich schwungvoller. Zuerst hatte Weghorst das 1:0 für den VfL auf dem Fuß (47.), auf der anderen Seite zwang Jovetic den Wolfsburger Torwart Koen Casteels zu einer Parade (49.). Vor allem die Berliner agierten nun mit mehr Überzeugung und verdienten sich die Führung.

Wolfsburgs Ausgleich fiel dann fast aus dem Nichts, eigentlich hatte die Hertha bis dahin alles im Griff gehabt - und stand am Ende doch mit leeren Händen da.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg: Die Stimmen zum Spiel

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wolfsburg hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz. Beide Mannschaften haben gut verschoben, aber keine großen Torchancen gehabt. In der zweiten Halbzeit sind wir verdient in Führung gegangen. Aus dem Nichts geht ein Konter durch, Wolfsburg macht das 1:1 und war danach besser. Bei uns hat man den Kampfmodus gesehen, keiner ist spaziert. Die Tabelle sieht nicht gut aus, es ist schon schmerzhaft, dass wir hier die Punkte nicht mitgenommen haben."

Mark van Bommel (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin sehr froh, dass wir auf diese Art und Weise gewonnen haben. In der ersten Halbzeit waren wir dominant, viel am Ball, aber leider haben wir uns keine richtig guten Chancen herausgespielt. Aber die Idee war da, das hat mir sehr gefallen. Ich bin stolz auf die Spieler, dass sie zurückgekommen sind."

Hertha BSC - VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Boyata (84. Torunarigha), Stark, Plattenhardt - Serdar (84. Zeefuik), Ascacibar - Lukebakio, Kevin-Prince Boateng (43. Jovetic), Dilrosun (67. Richter) - Selke (85. Tousart)

