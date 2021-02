Bundesliga - Stimmen zum 20. Spieltag: VfB-Bosse ärgern sich über den VAR - "Da muss man in Köln nachfragen"

Nach der 2:5-Pleite gegen Bayer Leverkusen sind die Verantwortlichen des VfB Stuttgart alles andere als gut auf den VAR zu sprechen. BVB-Coach Edin Terzic will von Fragen über seine Zukunft nichts wissen.

Die Stimmen von Sky zu den Samstagsspielen am 20. Bundesliga-Spieltag im Überblick.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Wir sind nicht nur enttäuscht, sondern auch sauer, wie das Spiel heute gelaufen ist. Es sind wieder Fehler passiert, die so nicht passieren dürfen. Das war heute einfach zu wenig und wir fordern mehr von uns, um erfolgreich zu sein. Auf beiden Seiten sind viele Abspielfehler passiert, die man sich nicht leisten darf, wenn man hier gewinnen will."

... zur Frage, wie er die Fehler künftig beheben will: "Es gibt nicht den einen Knopf, zu sagen: 'Hey Leute, jetzt verliert nicht mehr den Ball.' Es geht jetzt darum, dass wir das jeden Tag von den Spielern einfordern und bereit sind, den Extrameter zu machen. Wir werden weiter versuchen, die Dinge abzustellen."

... zu seiner Zukunft als Cheftrainer: "Das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht darum, dass die Mannschaft wieder ihre Leistung bringt und die Fehler abstellt. Wir kassieren heute wieder zwei Tore aus der Distanz wie gegen Mainz. Wir können dem Gegner dort einfach nicht so viel Zeit lassen, Entscheidungen zu fällen. Genauso das Gleiche ist uns sieben Sekunden vor Schluss gegen Paderborn passiert und das darf einfach nicht passieren."

Mats Hummels (Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Fußball ist Ergebnissport, der Gegner hat alles reingehauen. Bei uns ist gefühlt jeder Torschuss drin und vorne brauchen wir zu viele Chancen."

... zur Zielvorgabe für die restliche Saison: "Das Ziel Champions League ist natürlich Fall in Gefahr. Das ist das, wofür wir spielen und kämpfen müssen. Wir hatten bis zur Vorwoche noch andere Ziele, aber das ist jetzt das Mindeste, was wir erreichen wollen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) ...

... zur Bedeutung des Sieges: "Wenn du so lange gegen Dortmund spielst und noch nie gewonnen hast, ist es doch klar, dass es besonders ist. Wenn du so lange Trainer bist, willst du schon gegen jede Mannschaft einmal gewinnen."

Christian Günter (Kapitän SC Freiburg) ...

... zur Tabellensituation: "Nach dem Saisonstart hätte das wohl niemand gedacht. Es ist überragend, zu diesem Zeitpunkt 30 Punkte zu haben. Es macht so viel Spaß zusammen mit den Jungs auf dem Platz zu arbeiten."

Philipp Lienhart (SC Freiburg) ...

... zu möglicherweise veränderten Zielen: "Wir machen weiter wie bisher, wir hatten ja keinen guten Saisonstart. Jetzt haben wir doch schon relativ viele Punkte und da wollen wir weitermachen. Wir schauen von Spiel zu Spiel."

SC Freiburg - BVB: Noten und Einzelkritiken zu den Spielern von Borussia Dortmund © getty 1/16 Borussia Dortmund hat am 20. Spieltag der Bundesliga mit 1:2 beim SC Freiburg verloren. Bis auf einen kleinen Lichtblick enttäuschten beim BVB eigentlich alle. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 Marwin Hitz: Ließ einen Schuss von Jeong schwach prallen (9.), war für den Rest der ersten Halbzeit kaum gefordert und fing Anfang der zweiten zwei Treffer. Beim ersten eher schuldlos, beim zweiten völlig verheerend. Note: 4,5. © getty 3/16 Emre Can: Spielte beim BVB erstmals als Rechtsverteidiger und setzte in der 5. das erste Zeichen, als er den Ball von der Strafraumgrenze an die Latte jagte. Anschließend unauffällig und stabil, im Vorfeld des 0:1 aber viel zu passiv. Note: 4. © getty 4/16 Mats Hummels: Anders als gewohnt diesmal rechter Innenverteidiger. Wenn Guerreiro wie so oft aufrückte, war er folgerichtig zentrales Glied der Abwehrreihe zwischen Can und Akanji. Im Aufbauspiel fehlerhafter als gewohnt. Note: 4. © getty 5/16 Manuel Akanji: Als der BVB minutenlang offensiv nichts zustande brachte, zog er einfach mal aus der Distanz ab, schoss aber links vorbei (34.). Etwas passsicherer als Hummels. Note: 3,5. © getty 6/16 Raphael Guerreiro: Spielte zwar deutlich offensivfreudiger als Guerreiro, brachte deshalb aber nicht unbedingt mehr Produktives zustande. Note 4. © getty 7/16 Thomas Delaney: Verzeichnete vor allem in der Anfangsphase einige wichtige klärende Aktionen, die potenziell gefährliche Situationen verhinderten. Halbwegs solide bis zum 0:1, als er zu weit weg war von Gegenspieler und Torschütze Jeong. Note: 4. © getty 8/16 Julian Brandt: So ganz genau kannte Brandt seine Rolle wohl selbst nicht, spielte irgendwas zwischen Delaney und Reus und wurde von Trainer Terzic immer wieder lautstark eingewiesen. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 9/16 Giovanni Reyna: Machte mit einem tollen Dribbling in der 22. auf sich aufmerksam, die daraus resultierende Chance vergab aber Haaland. Davor und danach fand der 18-Jährige kaum statt, seine Formkrise wird immer offensichtlicher. Note: 4,5. © getty 10/16 Marco Reus: Kehrte nach dem 3:2 nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Paderborn in die Startelf zurück, bereicherte das Offensivspiel seiner Mannschaft aber kaum. Nicht mehr als halbgare Bemühungen. In der 60. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 11/16 Jadon Sancho: In der ersten Halbzeit und gegen Ende des Spiels bemüht und mit Zug zum Tor, offenbarte dabei aber technische Mängel und jede Menge Ungenauigkeiten. Note: 4. © getty 12/16 Erling Haaland: Vergab in der 13. eine gute Chance und tauchte anschließend völlig unter – was naturgemäß auch an fehlenden Zuspielen seiner Mittelfeld-Kollegen lag. Lieferte immerhin den Assist zum 1:2. Note: 3,5. © getty 13/16 Jude Bellingham: Kam zur Pause für Brandt und durfte zunächst mal aus nächster Nähe zwei Gegentore mitansehen. Wirkte etwas aktiver und williger als sein Vorgänger. Note: 3,5. © getty 14/16 Mahmoud Dahoud: Kam in der 60. für Delaney und fiel in der Folge kaum auf, weder positiv noch negativ. Note: 3,5. © getty 15/16 Youssoufa Moukoko: Zeitgleich mit Dahoud eingewechselt bereicherte er das Offensivspiel direkt. In der 63. scheiterte er am Aluminium, in der 76. traf er zum Anschluss, in der Nachspielzeit verpasste er den Ausgleich. Einziger BVB-Lichtblick. Note: 2. © getty 16/16 Reinier: Ersetzte in der 70. den unauffälligen Reyna. Anders als Moukoko empfahl er sich nicht für mehr Spielzeit. Note: 3,5.

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit waren sehr stark mit viel Druck und vielen Chancen. Da müssen wir schon früher treffen, aber am Ende war es ein sehr gutes Spiel. Sehr konzentriert verteidigt, wieder zu Null gespielt. Das stimmt mich sehr zufrieden."

Marcel Sabitzer (Kapitän RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Wir waren hinten hellwach, gutes Gegenpressing, gute Rest-Verteidigung. Sie hatten vielleicht eineinhalb gefährliche Situationen, aber die haben wir gelöst. Wir haben es clever zu Ende gespielt, auch wenn wir eher das Tor machen müssen. Das können wir uns vielleicht ankreiden."

Shkodran Mustafi (Schalke 04) ...

... zu seinem ersten Spiel für Schalke: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir etwas mitnehmen, aber nach zwei Standard-Gegentoren ist es gegen eine Mannschaft wie Leipzig schwer, zurück zu kommen. Wir haben in der ersten Halbzeit bis auf die letzten zehn Sekunden ein sehr organisiertes Spiel gemacht. "

... zum ersten Gegentor: "Ich bin in der Situation in der Zone, eigentlich sollten wir dort nicht Mann-gegen-Mann spielen. Wir müssen unsere Standards generell analysieren, ob wir das eine oder andere umstellen, weil so ist es viel zu einfach für den Gegner."

... zur Situation bei Schalke: "Ich wusste, dass es nicht einfach sein wird und in den letzten Spielen alles zählt. Es war heute nicht so einfach, weil es der erste Tag mit der Mannschaft war. Aber wenn wir so engagiert wie in den ersten 45 Minuten spielen, dann haben wir auf jeden Fall noch Hoffnung."

Ralf Fährmann (FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir haben es einfach nicht gut verteidigt bei den Standardsituationen und deswegen zwei Gegentore bekommen, das müssen wir besser machen. Auch wenn jede Niederlage wehtut, Leipzig ist momentan einfach nicht unser Maßstab. Wir müssen weiter hart arbeiten und den Willen nicht verlieren."

Metzger, Schnitzel, Entlauber & Co.: Die kuriosesten Spitznamen der Bundesliga-Geschichte © imago images 1/31 Der frühere Bayern-Profi Adolfo Valencia feiert am heutigen Samstag seinen 53. Geburtstag. Sein Spitzname: Der Entlauber. Eine Auswahl der Spitznamen der BL-Geschichte - ohne Anspruch auf Vollständigkeit. © imago images 2/31 ANDREAS NEUENDORF - ZECKE: Verantwortlich dafür war Mitspieler Ulf Kirsten, der ihm den Namen nach einem Zeckenbiss verpasste. Aus einem Spitznamen wurde ein Künstlername, der sogar auf dem Trikot stand. © imago images 3/31 GERALD ASAMOAH - BLONDIE: Einfach nur "Asa“ war für Schalke-Manager Rudi Assauer zu langweilig. Er nannte ihn also spaßeshalber "Blondie", was auch bei den Fans regen Anklang fand. © imago images 4/31 ULF KIRSTEN - SCHWATTE: Ein für deutsche Verhältnisse dunkler Teint führte dazu, dass Kirsten irgendwann nur noch als "Schwatte", also Schwarzer im rheinländischen Dialekt, bezeichnet wurde. © imago images 5/31 VALDAS IVANAUSKAS - IVAN DER SCHRECKLICHE: Der ehemalige HSV-Stürmer war für seine heißblütige Art bekannt und sammelte die ein oder andere Rote Karte. Die perfekte Vorlage für seinen Spitznamen. © imago images 6/31 TORSTEN FRINGS - LUTSCHER: Als Jungspund bei Werder bezeichnete Frings Andi Herzog als "Lutscher". Ein Fehler, denn in der Folge wurde der Begriff zu seinem Markenzeichen. "Ich war 20 und ziemlich frech“, sagte Frings später. © imago images 7/31 BERND SCHNEIDER - SCHNIX: Bekannt für seine Flankenläufe und seine gute Technik war Schneider seit der Zeit in Jena besser als "Schnix“ bekannt. Seine Erklärung: "Das ist die Kurzform für Austricksen und Ball anschnibbeln.“ © imago images 8/31 JONAS HECTOR - HARRY HEKTIK: Innerhalb kürzester Zeit schaffte es der Saarländer vom Viertligakicker zum Nationalspieler - aus der Ruhe zu bringen ist er trotzdem nicht. Deshalb verpasste ihm Ex-FC-Mitspieler Maurice Exslager diesen Beinamen. © imago images 9/31 PRZEMYSLAW TYTON - TITTY: Als sich der Keeper mit den vielen Konsonanten im Vornamen bei seinen neuen Kollegen in Stuttgart vorstellte, sagte er einfach nur: "Ihr könnt mich Titty nennen.“ © imago images 10/31 JÜRGEN WEGMANN - KOBRA: Der Ex-Bayern-, Dortmund- und Schalke-Stürmer sei "giftiger wie die giftigste Schlange“, sagte er einst in einem Interview. In den Medien wurde Wegmann fortan nur noch als "Kobra“ bezeichnet. © imago images 11/31 LUKAS PODOLSKI - PRINZ POLDI: Der FC und sein Prinz - eine Verbindung für die Ewigkeit. Deshalb ließ der Klub den Namen beim deutschen Patentamt sicherheitshalber 2004 als Marke eintragen. © imago images 12/31 RUDI VÖLLER - TANTE KÄTHE: Ob die Tante von Thomas Berthold wirklich die gleiche Lockenpracht wie sein Kollege bei der Nationalmannschaft aufwies, ist nicht bestätigt. Klar ist nur: Der Name hat sich bis heute gehalten. © imago images 13/31 TOMAS ROSICKY - SCHNITZEL: Rosicky verzauberte den BVB durch seine Genialität am Ball, körperlich hatte er hingegen Defizite: "Junge, iss doch mal ein Schnitzel“, soll ihm ein Journalist bereits bei seiner Ankunft entgegengerufen haben. © imago images 14/31 THOMAS HÄSSLER - ICKE: Seine erfolgreichsten Jahre verbrachte der Spielmacher in Köln und Karlsruhe. Dass seine Wurzeln in Berlin liegen, weiß dank des Beinamens "Icke" dennoch ganz Deutschland. © imago images 15/31 ADOLFO VALENCIA - ENTLAUBER: Mit dem Spitznamen "El Tren" (der Zug) kam der Stürmer zum FC Bayern, Beckenbauer nannte ihn später den "Entlauber“, denn: Beim Torschusstraining traf er alles, nur nicht das Tor. © imago images 16/31 FRANZ ROTH - BULLE: Der langjährige Bayern-Spieler und 74er-Weltmeister verfügte über einen fulminanten Schuss und packte auch gerne mal die ein oder andere Grätsche aus. Aus Franz wurde folglich "Bulle“. © imago images 17/31 WILLI LIPPENS - ENTE: Aus seiner Zeit in Essen und Dortmund ist er bekannt, dennoch ist Lippens Niederländer, was er auch als Grund für seinen Watschelgang sieht: "Dort ist alles platt, da muss man Plattfüße bekommen.“ © imago images 18/31 GUIDO BUCHWALD - DIEGO: Bei der WM 1990 sorgte der Verteidiger dafür, dass Diego Maradona keinen Stich machte. In der Folge übernahm Buchwald kurzerhand dessen Vornamen. © imago images 19/31 LOTHAR MATTHÄUS - LODDAR, IL GRANDE: In Deutschland ob seiner Verfehlungen gerne mal salopp als "Loddar“ bezeichnet, ist der Respekt in Italien vor dem großen Mittelfeldspieler deutlich höher. © imago images 20/31 OLIVER KAHN - TITAN: Weltklasse-Leistungen und ein Typ auf und neben dem Platz - keine Bezeichnung könnte zur Bayern-Legende besser passen. © imago images 21/31 STEFAN BEINLICH - PAULE: "Als ich 10 war, hatten wir fünf Stefans in der Truppe. Der Trainer meinte, 'Du heißt jetzt Paule'." Am Anfang gefiel ihm der Name überhaupt nicht, irgendwann hatte er sich damit abgefunden. © imago images 22/31 ULI BOROWKA - DIE AXT: Für eine besonders filigrane Spielweise war der 388-fache Bundesliga-Spieler nicht bekannt. Der auch "Eisenfuß“ genannte Borowka sagt: "Ich war der Härteste, die Axt.“ © imago images 23/31 MIRKO SLOMA - GONZO (u.a. Trainer bei Hannover 96 und Schalke 04): Den wenig erfolgreichen Stuntman aus der Muppet-Show zeichnete seine überaus lange Nase aus. Damit kann auch Slomka punkten. © imago images 24/31 OLAF THON - PROFESSOR: Thon erhielt den Namen beim FC Bayern und begründet es wie folgt: "Eine Zeitung hat geschrieben, dass ich überlege, bevor ich spreche. Das war wohl für einen Fußballer schon eine Auszeichnung." © imago images 25/31 MICHAEL ZORC - SUSI: (u.a. Spieler und Manager beim BVB): Dass Zorc als Spieler über eine beeindruckende Haarpracht verfügte, spiegelt sich auch in seinem Beinamen wider, den ihm der Kollege Rüssmann verpasste. © imago images 26/31 JÜRGEN KOHLER - KOKSER: Der Welt- und Europameister hat einen auf den ersten Blick wenig schmeichelhaften Spitznamen, der sich aber schlicht von seinem Nachnamen Kohler ableitet - also alles halb so wild. © imago images 27/31 STEFAN EFFENBERG - TIGER: Effe verlor in einer Fernsehshow eine Wette, ließ sich einen Tigerkopf auf den Hinterkopf aufmalen und wurde den Spitznamen bis heute nicht mehr los. © imago images 28/31 GERRY EHRMANN - TARZAN: Die Lauterer Torwartlegende zeichnete sich seit jeher durch seinen imposanten Körperbau und seine rustikale Spielweise aus - Parallelen zum Film-Helden. © imago images 29/31 VAHID HASHEMIAN - HUBSCHRAUBER: Beim HSV bekam der Iraner den Spitznamen von Trainer Pagelsdorf verpasst: "Er hat mich immer für meine Sprungkraft aus dem Stand gelobt. Er sagte, ich sei wie ein Hubschrauber.“ © imago images 30/31 FRANZ BECKENBAUER - KAISER: Den wohl bekanntesten Spitznamen der deutschen Fußballgeschichte verdankt Beckenbauer der Bild: 1969 betitelte diese ihn als "Kaiser der Nation“ - in Anlehnung an Gerd Müller, den "Bomber der Nation“. © imago images 31/31 ERIK MEIJER - THE BUTCHER/METZGER: Für eine besonders bestialische Spielweise war der Stürmer nicht bekannt, der Spitzname hat einen einfachen Grund: Meijer absolvierte eine Lehre zum Fleischer.

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05) ...

...zum Spiel: "Wir waren in der ersten Halbzeit einen Tick gefährlicher als Union Berlin und auch das Tor hatten wir verdient. In der zweiten Halbzeit war es sicher ein Kampfspiel und nicht schön anzuschauen. Aber meine Mannschaft hat heute eine gute Leistung gebracht. Wir hatten die besseren Torchancen und haben deshalb verdient gewonnen."

Adam Szalai (FSV Mainz 05) ...

... zum Elfmeter: "Drei Minuten vor dem Spiel wurde zugeteilt, dass ich die Elfmeter schieße, aber auf dem Platz kam plötzlich Moussa (Niakhate, Anm. d. Red.) und sagt: 'Ich mach das.' Ich habe in seinen Augen gesehen, dass er sehr entschlossen war und für mich zählt momentan nur, dass Mainz 05 gewinnt."

... zur Bedeutung des Sieges: "Es ist ein 'klein-großer' Schritt. Klein, weil es nur drei Punkte sind. Aber groß, weil wir gegen eine sehr zweikampfstarke und gut organisierte Mannschaft gewonnen haben. Da muss man einiges in der Hose haben, um so gegen Union zu spielen."

Robin Zentner (Torhüter FSV Mainz 05) ...

... zur Schlussphase: "Der Job als Torwart ist es, wenn es am Ende eng ist und die langen Bälle reinkommen, die Ruhe zu bewahren und nichts zu überstürzen."

Christopher Trimmel (Kapitän Union Berlin) ...

... zum Spiel: "Wir wussten, dass es ein Kampfspiel wird. Wir hatten in der ersten Halbzeit kaum zweite Bälle, in der zweiten Halbzeit war das vielleicht ein bisschen besser. Aber mit Roten Karte war es dann schwierig."

Andreas Luthe (Torhüter Union Berlin) ...

... zum Spiel: "Wir spielen Fußball, um Ergebnisse zu holen. Es war heute mehr drin, als diese knappe Niederlage, weil wir trotz des Platzverweises druckvoll waren und Mainz gar nichts mehr gemacht hat. Offensiv haben wir aber wenig daraus gemacht."

Ridle Baku (Torschütze VfL Wolfsburg) ...

... zu seinen zwei aberkannten Abseitstoren: "Ich werde mir es nochmal angucken, vom Gefühl her stand ich nicht im Abseits. Dennoch bin ich froh, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte."

... zu seinen vielen Toren seit seinem Wechsel nach Wolfsburg: "Ich bin jetzt eigentlich kein Torjäger, aber wenn ich vorne die Chance habe, mache ich das natürlich. Wir haben aktuell eine super Mannschaft, auch die Spieler von der Bank setzen Impulse. Wir dürfen uns dennoch nicht ausruhen, denn die Konkurrenz will von unten hochkommen."

... zu einem möglichen Vorteil ohne Europapokal-Belastung: "Es könnte uns vielleicht im entscheidenden Moment ein oder zwei Prozentpunkte mehr Frische bringen, dennoch sind die Mannschaften dort oben alle auf Augenhöhe. Auf die Bayern schauen wir nicht. Aber wenn wir Woche für Woche die Punkte holen, bin ich überzeugt, dass wir uns oben festsetzen können."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg) ...

... zum Formhoch seines Teams: "Es ist sehr erfreulich, wir hatten eine perfekte Woche. Drei Siege, dreimal zu Null gespielt und zum Abschluss heute eine sehr gute Leistung von uns."

Maximilian Arnold (Kapitän VfL Wolfsburg) ...

... zur Verfassung der Mannschaft: "Wir haben nun fünf Zu-Null-Spiele, unter der Woche hatten wir zwei schwierige Spiele. Jetzt die englische Woche so abzuschließen, ist natürlich super für uns."

Florian Niederlechner (FC Augsburg) ...

... zur Situation des FCA: "Wir müssen uns jetzt zusammenraufen, denn nächste Woche in Leipzig wird es nicht leichter. Von der Punkteausbeute stehen wir noch gut da, wir müssen jetzt schauen, dass wir wieder gewinnen"

Kerem Demirbay (Doppel-Torschütze Bayer 04 Leverkusen) ...

... zu einem möglichen Handelfmeter für Stuttgart vor dem 3:1: "Niemals. Wenn einer vor deinen Füßen direkt in Richtung deines Gesichts schießt, ist das eine natürliche Reflex-Reaktion."

Gregor Kobel (Torhüter VfB Stuttgart) ...

... zum möglichen Handelfmeter vor dem 3:1: "Ich verstehe das Argument, dass es aus kurzer Distanz ist. Aber wir hatten jetzt mehrere Schulungen und ich finde extrem schwer zu entscheiden: Was ist Handspiel? Was ist kein Handspiel? Was ist aktiv? Aber eine Hand des Verteidigers hat über Schulterhöhe nichts zu suchen, das ist uns auch ganz klar so kommuniziert worden."

Sven Mislintat (Sportdirektor VfB Stuttgart) ...

... zum möglichen Handelfmeter vor dem 3:1: "Da muss man in Köln nachfragen, warum man das 3:1 nicht rückgängig macht und uns Elfer gibt. Es ist eine klare Vergrößerung der Körperfläche. Das brauchen wir nicht diskutieren."

Thomas Hitzlsperger (Sportvorstand VfB Stuttgart) ...

... via Twitter zum Handspiel-Wirbel: "Man kann viel über das Spiel diskutieren - aber sicher nicht, ob die Handspiel-Regel richtig ausgelegt wurde. Wurde sie nämlich NICHT!"