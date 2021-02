SC Freiburg - BVB 2:1: Borussia Dortmund kassiert erste Pleite gegen SCF seit 2010

Borussia Dortmund muss den nächsten Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze einstecken. Der BVB verlor am 20. Spieltag der Bundesliga beim SC Freiburg mit 1:2 (0:0). Für den SCF war es der erste Sieg gegen Dortmund seit Mai 2010.

"Das ist viel zu wenig, die Champions League ist in Gefahr. Dafür müssen wir spielen und kämpfen. Wir wissen, dass es das Mindeste ist, was wir erreichen müssen", sagte Mats Hummels nach der Partie bei Sky.

"Fußball ist Ergebnissport. Die Gegner hauen alles rein, wir weniger. Deswegen werden wir nun wieder sehr schlecht geredet", so Hummels weiter. "Gegen uns ist gefühlt jeder Torschuss drin und vorne brauchen wir sehr viel Aufwand, um selbst zu treffen. Wir investieren seit Wochen viel mehr. Kämpferisch können wir uns nichts vorwerfen. Heute hatten wir wieder unsere Probleme mit dem Ball."

Trainer Edin Terzic, der im neunten Bundesligaspiel unter seiner Regie die vierte Niederlage kassierte, nahm Hummels aus der Kritik: "Seit Edin da ist, machen wir sehr viele Dinge sehr viel besser, nur bekommen wir nicht die Ergebnisse, um das zu unterstreichen. Ich glaube, das sehen viele im Verein ähnlich. Wir schaffen es leider nicht, eine Siegesserie hinzulegen."

SC Freiburg - BVB: Die Analyse

Dortmund hätte nach einem Lattenknaller von Can, der als Rechtsverteidiger auflief und von Hummels in der für ihn unüblichen Rolle des rechten Innenverteidigers unterstützt wurde, früh in Führung gehen können (5.). Die Begegnung in der Folge recht offen und ausgeglichen, Höfler und Haaland kamen zu zwei dicken Möglichkeiten für ihre Teams. Zur Pause kam der BVB auf 60 Prozent Ballbesitz.

Bei den Gästen hakte es im Spiel nach vorne jedoch gleich an mehreren Stellen: Dortmund fehlte in Ballbesitz vor allem eine Verbindung ins Zentrum, obwohl Guerreiro links nach vorne aufrückte. Der SCF zog sich gegen den Ball zurück, ließ den BVB kombinieren, doch der erzielte kaum Raumgewinn und rückte nicht geschlossen nach. Die Borussia zeigte einige technische Mängel im Passspiel, kam sehr statisch daher, es gab wenig Bewegung und Positionsrochaden.

SC Freiburg - BVB: Noten und Einzelkritiken zu den Spielern von Borussia Dortmund © getty 1/16 Borussia Dortmund hat am 20. Spieltag der Bundesliga mit 1:2 beim SC Freiburg verloren. Bis auf einen kleinen Lichtblick enttäuschten beim BVB eigentlich alle. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 Marwin Hitz: Ließ einen Schuss von Jeong schwach prallen (9.), war für den Rest der ersten Halbzeit kaum gefordert und fing Anfang der zweiten zwei Treffer. Beim ersten eher schuldlos, beim zweiten völlig verheerend. Note: 4,5. © getty 3/16 Emre Can: Spielte beim BVB erstmals als Rechtsverteidiger und setzte in der 5. das erste Zeichen, als er den Ball von der Strafraumgrenze an die Latte jagte. Anschließend unauffällig und stabil, im Vorfeld des 0:1 aber viel zu passiv. Note: 4. © getty 4/16 Mats Hummels: Anders als gewohnt diesmal rechter Innenverteidiger. Wenn Guerreiro wie so oft aufrückte, war er folgerichtig zentrales Glied der Abwehrreihe zwischen Can und Akanji. Im Aufbauspiel fehlerhafter als gewohnt. Note: 4. © getty 5/16 Manuel Akanji: Als der BVB minutenlang offensiv nichts zustande brachte, zog er einfach mal aus der Distanz ab, schoss aber links vorbei (34.). Etwas passsicherer als Hummels. Note: 3,5. © getty 6/16 Raphael Guerreiro: Spielte zwar deutlich offensivfreudiger als Guerreiro, brachte deshalb aber nicht unbedingt mehr Produktives zustande. Note 4. © getty 7/16 Thomas Delaney: Verzeichnete vor allem in der Anfangsphase einige wichtige klärende Aktionen, die potenziell gefährliche Situationen verhinderten. Halbwegs solide bis zum 0:1, als er zu weit weg war von Gegenspieler und Torschütze Jeong. Note: 4. © getty 8/16 Julian Brandt: So ganz genau kannte Brandt seine Rolle wohl selbst nicht, spielte irgendwas zwischen Delaney und Reus und wurde von Trainer Terzic immer wieder lautstark eingewiesen. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 9/16 Giovanni Reyna: Machte mit einem tollen Dribbling in der 22. auf sich aufmerksam, die daraus resultierende Chance vergab aber Haaland. Davor und danach fand der 18-Jährige kaum statt, seine Formkrise wird immer offensichtlicher. Note: 4,5. © getty 10/16 Marco Reus: Kehrte nach dem 3:2 nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Paderborn in die Startelf zurück, bereicherte das Offensivspiel seiner Mannschaft aber kaum. Nicht mehr als halbgare Bemühungen. In der 60. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 11/16 Jadon Sancho: In der ersten Halbzeit und gegen Ende des Spiels bemüht und mit Zug zum Tor, offenbarte dabei aber technische Mängel und jede Menge Ungenauigkeiten. Note: 4. © getty 12/16 Erling Haaland: Vergab in der 13. eine gute Chance und tauchte anschließend völlig unter – was naturgemäß auch an fehlenden Zuspielen seiner Mittelfeld-Kollegen lag. Lieferte immerhin den Assist zum 1:2. Note: 3,5. © getty 13/16 Jude Bellingham: Kam zur Pause für Brandt und durfte zunächst mal aus nächster Nähe zwei Gegentore mitansehen. Wirkte etwas aktiver und williger als sein Vorgänger. Note: 3,5. © getty 14/16 Mahmoud Dahoud: Kam in der 60. für Delaney und fiel in der Folge kaum auf, weder positiv noch negativ. Note: 3,5. © getty 15/16 Youssoufa Moukoko: Zeitgleich mit Dahoud eingewechselt bereicherte er das Offensivspiel direkt. In der 63. scheiterte er am Aluminium, in der 76. traf er zum Anschluss, in der Nachspielzeit verpasste er den Ausgleich. Einziger BVB-Lichtblick. Note: 2. © getty 16/16 Reinier: Ersetzte in der 70. den unauffälligen Reyna. Anders als Moukoko empfahl er sich nicht für mehr Spielzeit. Note: 3,5.

Der schnelle Doppelschlag der Hausherren unmittelbar nach der Pause, bei dem zunächst Can und dann Hitz schlecht aussahen, brachte die Breisgauer auf die Siegerstraße. Terzic wechselte daraufhin offensiv und brachte Moukoko als zweiten Stürmer, kurz darauf scheiterte dieser am Außenpfosten (63.). Bis dato der BVB offensiv weiter unauffällig und ohne Aufbäumen. Jedoch gelang es anschließend etwas besser, das Spielgeschehen in die Hälfte des Gegners zu verlagern.

Diese Bemühungen zu verteidigen, stellte die Freiburger aber vor keinerlei Probleme. Sie dichteten die Passwege mit hohem Laufaufwand und kompaktem Verschieben ab - ein leichter Ballverlust im Zentrum schenkte Dortmund aber eine Umschaltaktion und den Anschlusstreffer durch Moukoko. Dieses Tor entfachte im BVB-Spiel die zuvor brachliegende Emotionalität, Dortmund machte das Spiel breit und konnte erstmals Druck aufbauen - allerdings zu spät für das Ausgleichstor.

SC Freiburg - BVB: Die Aufstellungen

Freiburg: Müller - Schmid (85. Kübler), Lienhart, Schlotterbeck, Günter - Santamaria, Höfler - Höler, Jeong (70. Haberer), Grifo (78. Gulde) - Demirovic (70. Petersen).

BVB: Hitz - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney (60. Dahoud)- Sancho, Brandt (46. Bellingham), Reus (60. Moukoko), Reyna (70. Reinier) - Haaland.

Die Daten des Spiels SC Freiburg gegen BVB

Tore: 1:0 Jeong (49.), 2:0 Schmid (52.), 2:1 Moukoko (76.)

Der SC traf im 7. Heimspiel in Serie doppelt und stellte den Vereinsrekord aus der Saison 1994/95 ein.

Für Freiburg war es der erste Sieg gegen Dortmund seit Mai 2010. Damals hatte der SCF mit 3:1 gewonnen.

Im Alter von 16 Jahren 2 Monaten und 17 Tagen erzielte Moukoko sein 2. Bundesliga-Tor, damit schlägt er den bisherigen Rekordhalter Christian Pulisic um 505 Tage.

Der BVB kassiert bereits die 3. Auswärtsniederlage am Stück, das gab es letztmals in der Saison 2014/15.

Im 9. BL-Spiel unter Edin Terzic kassiert der BVB bereits die 4. Niederlage, Höchstwert eines Dortmunder Trainers in den ersten 9 Bundesliga-Spielen seit Bernd Krauss (5) in der Saison 1999/00.

Der Star des Spiels: Woo-Yeong Jeong (SC Freiburg)

Bewegte sich gut und agierte in seinen Aktionen sehr überlegt, war so nur schwer zu greifen. Toller Treffer zum 1:0.

Der Flop des Spiels: Julian Brandt (BVB)

So ganz genau kannte Brandt seine Rolle wohl selbst nicht. Er spielte irgendetwas zwischen Delaney und Reus und wurde von Trainer Terzic immer wieder lautstark gecoacht. Zur Halbzeit nach 23 Ballaktionen und ohne gewonnenen Zweikampf ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Leitete sein 293. Bundesligaspiel und hatte damit keine größeren Schwierigkeiten. Das Einsteigen von Reus gegen Lienhart, das dem BVB wohl eine gute Tormöglichkeit beschert hätte, hätte Brych jedoch laufen lassen müssen (30.).