EA Sports FC 25, Release: Datum, Termin, Preis, Kosten, Konkurrenz

EA Sports FC 25, Release, Datum, Termin, Konkurrenz

Die Standard-Edition von EA Sports FC 25 wird in diesem Jahr am 27. September veröffentlicht. Wenn Ihr Euch hingegen für den Kauf der Ultimate-Edition entschieden habt, könnt Ihr das Game schon am 20. September spielen.

Auch in diesem Jahr ist die Fußballsimulation auf den Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC spielbar. Als Cover-Star von EA Sports FC 25 dient Real-Madrid-Profi Jude Bellingham.

Aktuell ist die Fußballsimulation von Electronic Arts nahezu konkurrenzlos auf dem Markt. Gerüchten zufolge soll sich der Publisher 2K allerdings auf eine Kooperation mit der FIFA geeinigt haben und könnte nun ein Konkurrenzprodukt zu EA Sports FC 25 auf den Markt bringen. Allerdings beruhen diese Gerüchte nur auf Spekulationen aus Branche und auf unbestätigten Quellen. Eine offizielle Stellungnahme von 2K und der FIFA gab es demnach nicht.