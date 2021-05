Formel 1, GP von Aserbaidschan: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Der Grand Prix von Aserbaidschan folgt auf das Rennen in Monaco und ist die sechste Station der aktuellen Formel-1-Saison. Hier erfahrt Ihr die Infos zu Datum, Termin, Zeitplan sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Datum, Termin, Zeitplan

Zwei Wochen nach dem GP von Monaco sind die Formel-1-Fahrer auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan unterwegs. Es steht also der nächste Stadtkurs bevor.

Los geht es am Freitag, den 4. Juni, mit dem ersten Freien Training. Das sechste Rennen der Saison steigt dann am Sonntag, den 6. Juni, um 14 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1: GP von Aserbaidschan - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 4. Juni 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 4. Juni 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 5. Juni 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 5. Juni 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 6. Juni 2021 14 Uhr Rennen

Formel 1: GP von Aserbaidschan - Infos zur Strecke

Streckenname: Baku City Circuit

Baku City Circuit Länge: 6.003 Meter

6.003 Meter Runden: 51

51 Distanz: 306,153 km

306,153 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Übertragung im TV und Livestream

Mit der neuen Formel-1-Saison hat sich auch die Situation in Bezug auf die Übertragungsrechte verändert. Das langjährige "Zuhause der Formel 1" RTL ist nicht mehr der Hauptanbieter. Wenigstens vier Rennen könnt Ihr trotzdem beim Privatsender verfolgen. Aserbaidschan zählt jedoch nicht dazu, es gibt also keine Übertragung im Free-TV.

Die Exklusivrechte in diesem Jahr besitzt Sky. Beim Pay-TV-Sender sind also alle Rennen der Motorsport-Königsklasse live und in voller Länge zu sehen. Dementsprechend zeigt Sky auch den Grand Prix von Aserbaidschan im TV und Livestream.

Um das Rennen im Livestream aufrufen zu können, bietet Sky zwei Optionen: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket.

In Österreich werden anders als in Deutschland alle Rennen im Free-TV übertragen. Die Rechte dafür teilen sich der ORF und ServusTV. Für den Grand Prix in Baku ist der ORF zuständig. Für deutsche F1-Fans gibt es übrigens eine Möglichkeit, beide österreichischen Sender zu empfangen.

Formel 1, GP von Aserbaidschan im Liveticker

Alle Rennen und alle Sessions werden bei SPOX zudem ausführlich getickert. Wer also auf das TV- und Livestream-Angebot von Sky nicht zugreifen kann, bekommt mit dem SPOX-Liveticker die perfekte Alternative geboten.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

