Lewis Hamilton will noch vor der Sommerpause neuen Vertrag bei Mercedes unterschreiben

Lewis Hamilton peilt eine baldige Verlängerung seines Vertrags bei Mercedes an. Das kündigte der Formel-1-Weltmeister am Rande des Großes Preises von Spanien an.

"Wir wollen nichts überstürzen. Aber ich denke, wir müssen vernünftig sein und Gespräche beginnen" , so Hamilton nach seinem Sieg in Barcelona. "Hoffentlich können wir bald anfangen, solange es den eigentlichen Job nicht stört."

Hamiltons aktueller Vertrag bei Mercedes läuft am Saisonende aus. Der Brite und Mercedes hatten sich nicht auf eine langfristige Verlängerung einigen können. Erst kurz vor Saisonstart unterschrieb Hamilton - allerdings nur für ein weiteres Jahr.

Hamilton: "Beziehung wird von Jahr zu Jahr stärker"

"Es hat mir den ganzen Winter ruiniert und ich bin sicher, Toto [Wolff] hat es auch nicht gerade geholfen, um entspannen zu können", blickte Hamilton auf die Situation zurück. "Das hat sich angefühlt, als hätten wir gar keine richtige Pause gehabt."

Einen Wechsel zu einem anderen Rennstall kann sich Hamilton aktuell kaum vorstellen. "Unsere Beziehung wird von Jahr zu Jahr stärker", sagte er über seine Arbeit bei Mercedes.

Nach vier von 23 Rennen führt Hamilton die Fahrerwertung in der Formel 1 einmal mehr an. Der siebenmalige Weltmeister fährt seit 2013 für Mercedes.