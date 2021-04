Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung und Konstrukteurswertung

Die Saison 2021 in der Formel 1 ist gestartet. Wie sieht die Fahrerwertung aus? Und welches Team führt in der Konstrukteurswertung? Dieser Artikel gibt Euch den Überblick.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Nach seinem Sieg im ersten Saisonrennen führt Lewis Hamilton die Fahrerwertung natürlich an. Max Verstappen, der in Bahrain Zweiter wurde, folgt dahinter. Valtteri Bottas landete auf Platz drei und sammelte obendrein einen Punkt für die schnellste Rennrunde.

Die beiden Deutschen, Sebastian Vettel und Mick Schumacher, konnten im ersten Saisonrennen keine Punkte sammeln.

Platz Fahrer Team Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 25 2. Max Verstappen Red Bull 18 3. Valtteri Bottas Mercedes 16 4. Lando Norris McLaren 12 5. Sergio Perez Red Bull 10 6. Charles Leclerc Ferrari 8 7. Daniel Ricciardo McLaren 6 8. Carlos Sainz Ferrari 4 9. Yuki Tsunoda AlphaTauri 2 10. Lance Stroll Aston Martin 1

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Konstrukteurswertung

Durch den Sieg von Lewis Hamilton sowie dem dritten Platz von Valtteri Bottas grüßt Mercedes nach dem ersten Saisonrennen schon wieder von der Spitze der Tabelle. Sechs Teams konnten bislang Punkte sammeln.

Platz Team Punkte 1. Mercedes 41 2. Red Bull 28 3. McLaren 18 4. Ferrari 12 5. AlphaTauri 2 6. Aston Martin 1

© getty Lewis Hamilton ist amtierenden Formel-1-Weltmeister.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Das erste Rennen

Bislang wurde in dieser Saison erst ein Rennen absolviert. Beim Großen Preis von Bahrain setzte sich Lewis Hamilton durch und setzte sich somit auch an die Spitze in der Fahrerwertung. Das zweite Rennen des Jahres steht am 18. April an. In Imola findet der Große Preis der Emilia-Romagna statt.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick