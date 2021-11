Formel 1 - Mexiko-GP: Mini-Vorentscheidung im WM-Kampf! Verstappen siegt nach Machtdemonstration

Max Verstappen hat den Großen Preis von Mexiko gewonnen und für eine Mini-Vorentscheidung im Kampf um die WM gesorgt. Der Niederländer siegte vor seinem direkten Kontrahenten Lewis Hamilton (Mercedes) und seinem RB-Teamkollegen und Lokalmatadoren Sergio Perez.

Aus deutscher Sicht fuhr Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel als Siebter ein gutes Resultat ein, Mick Schumacher (Haas) schied nach einer frühen Kollision aus.

Verstappen feierte seinen 19. Grand-Prix-Erfolg in der Königsklasse. Vier Rennen vor Saisonende liegt er nun 19 Punkte vor Hamilton. "Ich hatte eine unglaubliche Geschwindigkeit, ich konnte mich einfach nur auf mein Rennen konzentrieren", sagte der Niederländer, der Hamilton am Ende um mehr als 16 Sekunden distanzierte.

"Dieses Auto", sagte Titelverteidiger Hamilton mit Blick auf den Red Bull, "war einfach übermächtig. Ich konnte nichts dagegen machen. Immerhin ist es noch der zweite Platz geworden." Mercedes-Teamchef Toto Wollf sieht es ähnlich: "Bull hätte heute "Kreise" um Mercedes fahren können, so Wolff. P2 sei für Hamilton daher "Schadensbegrenzung" im Hinblick auf die WM gewesen. "Insgesamt war es für uns ein Tag zum Vergessen", so der Österreicher gegenüber Sky.

Dennoch sei Wolff vor allem mit dem Start seiner Piloten nicht zufrieden. "Das sollte nicht passieren. Wir hatten zwei Autos vorne", sagte er. Trotzdem habe man die Tür für Verstappen geöffnet, um außen beide zu überholen. Eigentlich wollten die beiden Mercedes-Piloten zusammenarbeiten.

Anders war die Stimmung beim Sieger Red Bull. Bei Sky erklärte Red-Bull-Teamchef Christian Horner, dass es "ironisch" sei, dass das schlechte Qualifying gestern heute sogar geholfen habe. Denn er vermutet, dass man in der ersten Reihe beim Start chancenlos gewesen wäre - so wie es am Ende stattdessen Mercedes ging. Er sei übrigens "überrascht", dass Verstappen genug Platz bekommen habe, um an beiden Mercedes vorbeizukommen. Bottas habe sich "sehr fair" verhalten.

Mexiko-GP: Die Analyse

Wie von Mercedes im Vorfeld des Rennens bereits befürchtet, erwies sich Startplatz drei für Verstappen als gar nicht so übel. Im Windschatten von Bottas saugte sich der Niederländer heran, zog dann nach Außen und ging mit einem extrem späten Bremsmanöver in Kurve eins an beiden Silberpfeil-Piloten vorbei.

Ein Verbremser von McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo machte den Horrorstart von Bottas perfekt. Mit viel zu viel Geschwindigkeit krachte der Australier dem Finnen beim Anfahren auf die erste Kurve ins Heck, wobei sich der Mercedes-Pilot drehte und bis ans Ende des Feldes zurückfiel. Auch Ricciardo musste mit beschädigtem Frontflügel an die Box abbiegen.

Weiter hinten im Feld sorgte ein Crash hingegen für eine frühe erste Safety-Car-Phase. Alpine-Pilot Esteban Ocon wurde von Mick Schumacher (Haas) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ins Sandwich genommen, ohne Ausweichchance krachten die drei Boliden zusammen. Für Schumacher und Tsunoda bedeutete das das Ende des Rennens, Ocon konnte - wenn auch von ganz hinten und mit Schäden an der Frontpartie - weitermachen.

Um eine ähnlich Windschatten-Wirkung für Hamilton beim anschließenden Restart zu verhindern, zog Verstappen nach Ende der SC-Phase schon früh das Tempo an. Ohne Probleme verteidigte der Niederländer die Spitzenposition vor seinem britischen WM-Rivalen.

Mexiko-GP: Verstappen diktiert die Pace

Das sollte sich auch im ersten Stint nicht ändern. Mit beeindruckender Pace zog Verstappen an der Spitze seine Kreise, nach 15 gefahrenen Runden betrug der Rückstand von Hamilton auf den RB-Piloten bereits über fünf Sekunden, nach 25 war er auf knapp neun angewachsen. Vielmehr musste Hamilton in den Rückspiegel blicken, da Verstappen-Teamkollege Perez gegen Ende des ersten Rennabschnitts auf den Mercedes auflief.

Um einen Undercut des Mexikaners zu verhindern, holte Mercedes Hamilton somit als ersten der Top-Piloten in Runde 30 zur Abfertigung an die Box. Vier Umläufe später folgte Verstappen, der auf eine Gruppe zu überrundender Piloten aufgelaufen war und mit einem späteren Reifenwechsel zu viel Zeit verloren hätte.

Perez im zweiten Red Bull kam hingegen erst spät zu seinem Pflicht-Boxenstopp. Zehn Runden nach Hamilton bog der Mexikaner für frische Reifen an die Boxengasse ab. Dementsprechend schnell waren aber auch die Schritte, die Perez machte. Innerhalb von zehn Umläufen gelang ihm der Anschluss an den Mercedes-Fahrer.

Ein Angriff gelang jedoch nicht mehr, auch weil Hamilton stark von Überrundungen profitierte, die ihm immer wieder die Möglichkeit gaben, mit offenem Flügel zu fahren. Vorne fuhr Verstappen seinen Sieg ungefährdet nach Hause, Hamilton rettete P2 vor Perez.

Hinter dem Trio komplettierte Pierre Gasly (AlphaTauri) das Rennen als Vierter, vor Charles Leclerc (5./Ferrari), Carlos Sainz (6./Ferrari), Vettel (7./Aston Martin), Kimi Räikkönen (8./Alfa Romeo), Fernando Alonso (9./Alpine) und Lando Norris (10./McLaren).

Mexiko-GP: Die Reifenstrategie

Aus Mercedes-Sicht hätte der Start des Mexiko-GPs kaum schlechter verlaufen können. Zum einen eroberte Verstappen die Führung vor Hamilton, zum anderen verloren die Silberpfeile mit dem sich drehenden Bottas ihr taktisches Druckmittel gegen den Niederländer. Vielmehr war Hamilton im Kampf um den Sieg gegen Verstappen und Perez auf sich allein gestellt.

Red Bull sollte das in vollen Zügen ausnutzen. Bei Hamilton zeichnete sich bereits früh ab, dass er das Tempo von Verstappen an der Spitze nicht mitgehen konnte, womit sich ein Kampf zwischen Hamilton und Perez um P2 zuspitzte.

Doch anstatt des zu erwartenden und üblichen Undercuts des Mexikaners gegenüber dem Briten, entschied man sich bei Red Bull für die Gegenteil-Variante: Den Overcut. Reifenflüsterer Perez zog seinen ersten Stint dabei extrem in die Länge, um im Schlussspurt mit frischeren Reifen attackieren zu können.

Das klappte jedoch nur bedingt. Zwar flog Perez in riesigen Schritten an den Mercedes-Piloten heran und zeigte sich zehn Runden vor Rennende im Rückspiegel des Briten, ein Angriff gestaltete sich jedoch als schwierig. Zwei Mal zeigte sich Perez beim Anbremsen auf Kurve eins, eine Attacke blieb aber aus.

Highlight des Rennens

Dass der Start entscheidend werden würde, da waren sich viele Experten und Fahrer schon vor Rennbeginn einig. Verstappen beherzte das mit Bravour. Der Niederländer kam gut vom Fleck, saugte sich clever im Windschatten Bottas' heran und präsentierte dann im Anfahren auf Kurve eins ein Bremsmanöver der Extraklasse. Gut 20 Meter später als seine Mercedes-Kontrahenten stieg der RB-Pilot in die Eisen, nichtsdestotrotz manövrierte er seinen Boliden Außen um die Kurve.

Top des Rennens: Max Verstappen

Der Niederländer lieferte auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez eine der beeindruckendsten Vorstellungen seiner F1-Karriere ab. Mit starkem Start eroberte er Platz eins und stellte so schon früh die Weichen auf Sieg. Im Rennverlauf diktierte er dann zu jeglichem Zeitpunkt das Tempo, keiner der anderen Piloten kam auch nur in die Nähe seiner Longrun-Zeiten. Zitat Hamilton: "Der ist heute einfach zu schnell für mich." Ebenfalls stark: Vettel und Alfa-Pilot Kimi Räikkönen, die beide in die Punkte fuhren.

Flop des Rennens: McLaren

Wie schon beim USA-GP vor zwei Wochen schien der Papaya-Crew die Pace im Kampf um die Top 10 zu fehlen. Lando Norris' Aufholjagd stellte sich nach dessen Grid-Strafe als deutlich schwieriger als gedacht heraus, Teamkollege Ricciardo schmiss ein gutes Ergebnis mit einem vermeidbaren Crash in Kurve eins eigens aus dem Fenster. Das Resultat: Nur ein Zähler sowie der Verlust von Konstrukteur-Platz drei an Ferrari.

F1-Cockpits 2022: So ist der aktuelle Stand © getty 1/22 Valtteri Bottas wird Mercedes in Richtung Alfa Romeo verlassen. Top-Talent George Russel tritt seine Nachfolge an. SPOX blickt auf die kommende Formel-1-Saison und zeigt die Fahrerpaarungen für 2022. © getty 2/22 WILLIAMS - NICHOLAS LATIFI: Offiziell ist noch kein Sitz im Williams vergeben. Dennoch wäre es überraschend, wenn Latifi, dessen Vater etliche Millionen in den Rennstall pumpt, nicht mehr für das Team fahren würde. © getty 3/22 NOCH OFFEN: Da Russell nun im Mercedes fährt, ist ein Platz frei geworden. Mit Roy Nissany steht bereits ein Ersatz parat. Nissany ist der aktuelle Testfahrer des Teams. Bestätigt ist allerdings noch nichts. © getty 4/22 HAAS - NIKITA MAZEPIN: Trotz seiner durchwachsenen Leistungen wird Mazepin dank der Millionen, die sein Vater an den Rennstall zahlt, weiterfahren dürfen. © getty 5/22 MICK SCHUMACHER: Offiziell steht Schumi Jr. noch für die kommende Saison bei Haas unter Vertrag, doch es halten sich Gerüchte um einen Abschied. Auch wegen des Streits mit Mazepin. Formel-2-Fahrer Robert Shwartzman könnte für ihn aufrücken. © getty 6/22 ALFA-ROMEO - VALTTERI BOTTAS: Die Italiener sind zwar nach wie vor Kundenteam von Ferrari, dürfen 2022 aber erstmals beide Cockpits selbst bestimmen. Mit Bottas steht der erste Fahrer fest. Der andere Sitz ist frei. © getty 7/22 Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen verkündete nach 18 Jahren in der Formel 1 sein Karriereende am Ende der laufenden Saison. Die Zukunft von Antonio Giovinazzi ist außerdem noch ungewiss. © getty 8/22 Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Mick Schumacher auf einen Platz bei Alfa schielen würde. Der Rookie könnte einen deutlichen Karrieresprung hinlegen. © getty 9/22 ALPHATAURI - PIERRE GASLY: Das Junior-Team von Red Bull hat sein Team für die kommende Saison schon bekannt gegeben. Gasly überzeugte zuletzt mit einem dritten Platz in Baku. Sein Teamkollege bleibt ebenfalls. © getty 10/22 YUKI TSONDA: Der Japaner darf ebenfalls eine weitere Saison dranhängen. AlphaTauri stellt nur Einjahresverträge aus, um flexibel zu sein. Besonders Gasly gilt als vielversprechendes Talent. © getty 11/22 ALPINE - ESTEBAN OCON: Der Franzose hat erst kürzlich seinen Vertrag bis einschließlich 2024 verlängert. Der bei Mercedes ausgebildete Pilot hat wie zu erwarten nicht den Platz neben Lewis Hamilton bekommen. © getty 12/22 FERNANDO ALONSO: Der spanische Oldie besitzt noch für die Saison 2022 einen Vertrag. Wie es danach weitergehen wird, ist unklar. Für das kommende Jahr ist der Ex-Weltmeister bei den Franzosen bestätigt. Langfristig könnte Gasly ein Ersatz sein. © getty 13/22 ASTON MARTIN - LANCE STROLL: Offiziell hat der Kanadier nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Allerdings ist es nahezu ausgeschlossen, dass sein Vater Lawrance (Eigentümer des Teams) einen anderen Fahrer aussuchen wird. © getty 14/22 SEBASTIAN VETTEL: Eine genaue Laufzeit wurde bei seinem Wechsel nicht bekanntgegeben, angeblich kann Vettel nach jedem Jahr aussteigen. Normalerweise werden wir aber auch in 2022 Vettel in der Formel 1 sehen. © getty 15/22 FERRARI - CHARLES LECLERC: Der Monegasse erhielt 2019 einen Vertrag bis 2024. Da Leclerc den langersehnten WM-Titel nach Italien bringen soll, wird das Team um ihn gebaut. © getty 16/22 CARLOS SAINZ: Bei seinem Wechsel von McLaren zu Ferrari erhielt einen Vertrag bis einschließlich 2022. Ob es darüber hinaus weitergehen wird, ist offen. Mit Schumacher und Giovinazzi gibt es zwei interessante Ferrari-Juniors im Hintergrund. © getty 17/22 MCLAREN - LANDO NORRIS: Der Brite hat Ende Mai einen "Mehrjahresvertrag" unterzeichnet. Norris wird nachgesagt, das Potenzial zum Weltmeister zu haben. Ob das mit McLaren möglich ist, wird sich zeigen. © getty 18/22 DANIEL RICCIARDO: Offiziell hat Ricciardo seinen Sitz sicher, seine Leistungen sprechen aber eine andere Sprache. Gut möglich, dass McLaren vorzeitig die Reißleine zieht und sich von Ricciardo trennt. Das Fahrer-Karussell würde dann in Fahrt kommen... © getty 19/22 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Ohne Wenn und Aber wird der Niederländer bei Red Bull bleiben. Zurzeit sollen sogar Verhandlungen über eine Ausdehnung seines 2023 auslaufenden Vertrags stattfinden. © getty 20/22 SERGIO PEREZ: Nach Gasly und Albon schien es, dass Red Bull mit Perez endlich einen guten zweiten Fahrer gefunden habe. Konstant konnte er die Leistung jedoch noch nicht nachweisen. Dennoch wird der Mexikaner 2022 für die Bullen an den Start gehen. © getty 21/22 MERCEDES - LEWIS HAMILTON: "Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, aber wir können noch viel mehr erreichen", sagte der Brite bei seiner Verlängerung. Er darf sogar die Mitarbeiterzusammenstellung des Teams mitbestimmen. © getty 22/22 GEORGE RUSSELL: "Die vergangenen drei Saisons bei Williams haben uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Zukunft für ihn in der Formel 1 bereithalten könnte", sagte Toto Wolff bei seiner Vorstellung. Man hält bei Mercedes große Stücke auf Russell.

Formel 1: Die WM-Wertung nach 18 von 22 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 312,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 293,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 165 5 Lando Norris McLaren 150 6 Charles Leclerc Ferrari 138 7 Carlos Sainz Ferrari 130,5* 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 86 10 Fernando Alonso Alpine 60

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Mercedes 478,5* 2 Red Bull 477,5* 3 Ferrari 268,5* 4 McLaren 255 5 Alpine 106 6 AlphaTauri 106 7 Aston Martin 68 8 Williams 23 9 Alfa Romeo 11 10 Haas 0

*Beim 12. WM-Lauf in Belgien wurden aufgrund der nicht vollständig absolvierten Renndistanz nur halbe Punkte vergeben.