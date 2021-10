Das Rennen beim Grand Prix der Türkei findet heute statt. Hier könnt Ihr das ganze Formel-1-Spektakel im Liveticker verfolgen.

Als 16. von 22. Grand Prix steigt heute das Rennen beim GP der Türkei auf dem Istanbul Park Circuit um 14 Uhr, bei dem an der Spitze erneut ein Führungswechsel möglich ist. Hier könnt Ihr das gesamte Rennen im Liveticker verfolgen.

Formel 1: Rennen beim GP der Türkei heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Trotz seines Siegs im Qualifying startet Hamilton also an Platz 11 anstatt der Pole. Für ihn könnte es also schwierig werden, seinen Vorsprung von nur zwei Punkten in der Fahrerwertung über Max Verstappen zu halten, der hinter Valtteri Bottas auf den zweiten Startplatz springt.

Vor Beginn: Sebastian Vettel erreichte nur den elften Platz im zweiten Qualifying und schied damit vor der finalen Runde des Qualifying. Der Aston-Martin-Pilot zeigte sich anschließend frustriert: "Es gibt keine wirkliche Leistungskurve, wir sind genauso schnell oder langsam wie vor der Sommerpause." Aber: Vettel wird an zehnter Stelle starten, da Lewis Hamilton für einen regelwidrigen Motorwechsel zehn Plätze nach hinten wandert.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zum Rennen beim GP der Türkei! Um 14 Uhr geht es los.

Formel 1: Rennen beim GP der Türkei heute live - Startaufstellung

Startplatz Fahrer Rennstall 1 Bottas Mercedes 2 Verstappen Red Bull 3 Leclerc Ferrari 4 Gasly AlphaTauri 5 Alonso Alpine F1 Team 6 Perez Red Bull 7 Norris McLaren 8 Stroll Aston Martin 9 Tsunoda AlphaTauri 10 Vettel Aston Martin 11 Hamilton Mercedes 12 Ocon Alpine F1 Team 13 Russell Williams 14 Schumacher Haas F1 15 Ricciardo McLaren 16 Latifi Williams 17 Giovinazzi Alfa Romeo 18 Räikkönen Alfa Romeo 19 Mazepin Haas F1 20 Sainz Ferrari

Formel 1: Rennen beim GP der Türkei heute im TV und Livestream

Das Rennen beim GP der Türkei ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Wie schon das gesamte Rennwochenende ist auch heute Sky eure Anlaufstelle für die Übertragung des heutigen Rennens. Heute seht Ihr auf Sky Sport UHD ab 12.30 Uhr Livebilder, beginnend mit den Vorberichten. Um 13.55 Uhr geht es zum Rennen in Istanbul.

Sky-Abonnenten können jegliche Übertragungen auch mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App als Livestream empfangen.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Mit einem Sieg in Sotschi hat sich Lewis Hamilton den ersten Platz von Max Verstappen zurückerobert - mit einer hauchdünnen Führung von zwei Punkten.