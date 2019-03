NFL: Free Agency im Liveticker

Die NFL Free Agency ist nur noch wenige Tage entfernt. Schon jetzt gibt es viele Gerüchte, dazu Trades und Spielerentlassungen. SPOX hält euch im Liveticker auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Offseason: Free Agency im Live-Ticker

15.18 Uhr: Die größte Frage bei den Dolphins bleibt jedoch die Zukunft von Ryan Tannehill. Gegen Ende der Regular Season noch hieß es, eine Entlassung wäre beschlossene Sache. Noch ist aber nichts passiert. Nur zur Info: Eine Entlassung des QBs brächte unterm Strich keine Cap-Einsparungen, da Cap Space und Dead Money jeweils bei über 13 Millionen Dollar lägen, das Dead Money aber knapp 300.000 Dollar mehr wäre. Aus dieser Sicht macht das also keinen Sinn.

15.10 Uhr: Linebacker Sean Lee bleibt bei den Dallas Cowboys! Beide Seiten haben sich auf eine Restrukturierung seines bestehenden Vertrags für 2019 geeinigt. Wie Ian Rapoport vom NFL Network vermeldet, wird sein Grundgehalt bei 3,5 Millionen Dollar liegen. Durch Incentives kann der Wert aber auf die ursprünglichen 7 Millionen Dollar ansteigen. Lee war in den letzten Jahren immer wieder verletzt und wird zum Saisonstart 33 Jahre alt sein. Er ist allerdings ein Leader im Team und die Cowboys hätten ihn nur ungern verloren.

15.02 Uhr: An der Westküste haben die Los Angeles Chargers Right Tackle Jahleel Addae entlassen. Sie sparen damit fünf Millionen Dollar an Cap Space.

Miami Dolphins verpflichten Tight End Dwayne Allen

14.58 Uhr: Neues gibt es auch von den Miami Dolphins. Die nämlich haben sich mit Tight End Dwayne Allen geeinigt, der bei den Patriots entlassen wurde. Allen unterschreibt für zwei Jahre und insgesamt sieben Millionen Dollar. Wie die Garantie aussieht, ist derzeit noch unklar.

14.52 Uhr: Die Jaguars wiederum haben in den letzten Tagen generell groß aufgeräumt und zuletzt fünf Spieler entlassen: Hyde, Malik Jackson, Tashaun Gipson, Carson Tucker und Jermey Parnell. Wer fehlt noch? Na ja, wohl ein gewisser Blake Bortles. Dem Vernehmen nach soll ja Nick Foles das Ruder übernehmen. Aktuell steht das Team nach den Aufräumarbeiten bei über 28 Millionen Dollar an Cap Space. Für Foles dürfte das schon reichen.

14.47 Uhr: Kleiner Nachtrag zu Hyde: Die Jaguars, die ihn am Freitag entlassen haben, sparen dadurch Cap Space in Höhe von 4,7 Millionen Dollar.

14.45 Uhr: Das war natürlich nur ein Deal aus der Nacht. Weiter geht es mit Carlos Hyde. Der Running Back, der 2018 für die Browns und Jaguars aktiv war, hat eine neue sportliche Heimat gefunden. Er schloss sich den Kansas City Chiefs an. Die zahlen ihm 2,8 Millionen Dollar (1,6 Millionen garantiert) in der kommenden Saison.

Pittsburgh Steelers traden Antonio Brown zu Oakland Raiders

14.40 Uhr: Die größte Meldung des Wochenendes gab es freilich schon in der vergangenen Nacht: Die Steelers haben Antonio Brown zu den Oakland Raiders getradet.

14.35 Uhr: Servus zusammen! ab jetzt sind wir live auf Sendung und halten euch in Sachen Gerüchten zur Free Agency, zu etwaigen Trades, Entlassungen und Verlängerungen auf dem Laufenden.

Eric Weddle wechselt zu Los Angeles Rams

Nachdem die Baltimore Ravens Safety Eric Weddle den Laufpass gegeben hatten, ist Weddle schon wieder vom Markt. Er einigte sich mit den Rams auf einen Zweijahresvertrag. Damit hat L.A. den wahrscheinlichen Abgang von Safety Lamarcus Joyner schon aufgefangen.

Cleveland Browns holen Olivier Vernon

Cleveland arbeitet weiter an seiner Defense und sicherte sich die Dienste von Edge Rusher Olivier Vernon. Die New York Giants erhalten dafür Guard Kevin Zeitler.

Eagles traden Michael Bennett zu Patriots

Auch am Freitag sickerte durch, dass sich die New England Patriots die Dienste von Edge Rusher Michael Bennett gesichert haben. Sie bezahlen dafür einen Fünftrundenpick. Heißt das, dass damit der Abschied von Trey Flowers besiegelt ist?

Case Keenum zu den Washington Redskins

Washington hat seine Alternative für Alex Smith gefunden, sollte der infolge seiner schweren Verletzung tatsächlich die komplette Saison verpassen: Case Keenum kommt via Trade günstig aus Denver in die Hauptstadt, und kostet die Redskins nur 3,5 Millionen Dollar.

Free Agency: Jacksonville Jaguars entlassen fünf Spieler

Die Jaguars räumen ihren Kader auf. Am Freitag entließen sie gleich fünf Spieler, darunter Malik Jackson, Carlos Hyde und Tashaun Gipson. Damit dürfte nun genügend Cap Space vorhanden sein für einen Vertrag für Quarterback Nick Foles.