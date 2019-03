Offiziell: Redskins traden für Case Keenum

Case Keenum spielt in der kommenden Saison für die Washington Redskins. Die Franchise einigte sich mit Denver am Donnerstagabend auf einen Trade.

Denver wird für den Quarterback mit einem Sechstrundenpick kompensiert. Mit Keenum senden die Broncos einen Siebtrundenpick in die Hauptstadt.

Keenum unterzeichnete erst vor der vergangenen Saison einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Broncos. Diese aber tradeten in dieser Offseason für Joe Flacco und finden für Keenum wohl keine Verwendung mehr.

Washington hingegen sieht in Keenum eine Übergangslösung für die kommende Saison, in der man aller Voraussicht nach auf Alex Smith verzichten muss. Der 31-Jährige passt mit seinem letzten Vertragsjahr genau in diesen Rahmen, bevor er auf den freien Markt tritt und Smith wohl wieder zurückkehrt.

Keenums Saison bei den Broncos verlief weitestgehend enttäuschend. Nachdem er 2017 noch eine prägende Figur des tiefen Playoff-Runs der Minnesota Vikings war, setzte es in Denver 6 Siege bei 10 Niederlagen.