NFL News: Trade! Browns schnappen sich wohl Olivier Vernon

Die Cleveland Browns haben sich wohl die Dienste von Defensive End Olivier Vernon gesichert. Dies berichtet NFL Networks Ian Rapoport. Im Gegenzug geben die Browns Offensive Guard Kevin Zeitler zu den New York Giants ab.

Schon in den vergangenen Tagen wurde berichtet, dass die Giants nach einem Trade-Partner suchen. Nun wandert der Pass Rusher und seine zwei verbliebenen Jahre Vertragslaufzeit über 15,25 Millionen Dollar nach Ohio. Hier wird er ein überaus interessantes Edge-Rush-Duo mit Myles Garrett abgeben.

Vernon kommt für die Browns jedoch zu einem teuren Preis. In Zeitler verlieren die Browns einen bärenstarken Guard. Er hat seinerseits noch zwei Jahre Vertragslaufzeit und wird im kommenden Jahr 10 Millionen Dollar an Basisgehalt einnehmen. Außerdem stellt der Trade für Zeitler eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung dar - er wird heute 29 Jahre alt.

Vernon verbrachte die letzten drei Jahre in New York. Hier sammelte der 28-Jährige in 39 Spielen 89 Tackles und 22 Sacks. Mit ihm schicken die Giants einen Viertrundenpick nach Cleveland. Die Browns hingegen geben einen Fünftrundenpick ab. Beide sind für den Draft in diesem Jahr gültig.