Premier League Darts: Alle Infos zum Spielplan, den Teilnehmern und DAZN

Am 1. Februar 2018 startet die Premier League Darts mit dem ersten Spieltag in Dublin, das Finale steigt am 17. Mai in der O2 in London. DAZN überträgt die Premier League live im Livestream. SPOX liefert euch alle Infos zum Zeitplan, den Teilnehmern und erklärt den Modus der Premier League.

An der Premier League dürfen insgesamt zehn Spieler teilnehmen. Die ersten vier der PDC Order of Merit sind gesetzt, die übrigen sechs Plätze werden per Wildcards vergeben.

Wo kann ich die Premier League sehen?

Wie auch schon die WM 2018 überträgt DAZN jede Session der Premier League Darts. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der zahlreiche Darts-Highlights im Angebot hat.

Neben Darts kann man auf DAZN unter anderem auch Fußball, NFL, NBA und MLB verfolgen. Der erste Monat ist kostenlos, danach muss man für das Abonnement monatlich 9,99 Euro bezahlen. Hier geht's zum Probemonat.

Premier League of Darts: Die Teilnehmer

Michael van Gerwen

Gary Anderson

Peter Wright

Daryl Gurney

Raymond van Barneveld

Rob Cross

Gerwyn Price

Michael Smith

Simon Whitlock

Mit Rob Cross, Mensur Suljovic, Daryl Gurney und Gerwyn Price sind gleich vier Debütanten in diesem Jahr dabei.

Der Spielplan der Premier League

Runde Datum Spielort 1. Spieltag 1. Februar 3Arena, Dublin 2. Spieltag 8. Februar Motorpoint Arena, Cardiff 3. Spieltag 15. Februar Metro Radio Arena, Newcastle 4. Spieltag 22. Februar Mercedes-Benz-Arena, Berlin 5. Spieltag 1. März Westpoint Arena, Exeter 6. Spieltag 8. März First Direct Arena, Leeds 7. Spieltag 15. März Capital FM Arena, Nottingham 8. Spieltag 22. März The Hydro, Glasgow 9. Spieltag 29. März Odyssey Arena, Belfast 10. Spieltag 5. April Echo Arena, Liverpool 11. Spieltag 12. April Motorpoint Arena, Sheffield 12. Spieltag 19. April Ahoy Arena, Rotterdam 13. Spieltag 26. April Phones 4u Arena, Manchester 14. Spieltag 3. Mai NIA, Birmingham 15. Spieltag 10. Mai GE Oil & Gas ArenaAberdeen Halbfinale/Finale 17. Mai The O2, London

Die diesjährige Premier-League-Saison wird vom Österreicher Mensur Suljovic eröffnet. Bei seinem Debüt in diesem Wettbewerb trifft Suljovic auf Whitlock.

Außerdem kommt es zur Revanche zwischen Titelverteidiger Michael van Gerwen und Weltmeister Rob Cross. Der Engländer hatte Mighty Mike bei der WM im Halbfinale besiegt.

Die Paarungen des 1. Spieltags

Spieler 1 Spieler 2 Mensur Suljovic Simon Whitlock Gary Anderson Michael Smith Daryl Gurney Raymond van Barneveld Michael van Gerwen Rob Cross Peter Wright Gerwyn Price

2018 wird erstmals ein Premier-League-Spieltag auf deutschem Boden ausgetragen. Am 22. Februar gastiert die Darts-Elite in Berlin. Dabei können sich die Fans auf folgende Matches freuen:

Spieler 1 Spieler 2 Michael Smith Simon Whitlock Gerwyn Price Mensur Suljovic Michael van Gerwen Daryl Gurney Rob Cross Raymond van Barneveld Peter Wright Gary Anderson

Modus bei der Premier League

Die Premier League wird im Ligamodus ausgetragen. An den ersten neun Spieltagen trifft jeder Spieler einmal auf jeden Kontrahenten. Nach dem neunten Spieltag, der Judgement Night, wird ein Cut vollzogen und die beiden Letztplatzierten scheiden aus.

Die verbliebenen acht Profis spielen dann erneut im Jeder-gegen-Jeder-Modus einmal gegeneinander, wobei jeder Spieler im Verlauf der Zwischenrunde an einem Spieltag zwei Partien bestreitet.

Nach 15 Spieltagen bleiben nur noch vier Spieler im Wettbewerb. Diese vier treffen am Finalabend in London aufeinander. Dabei treffen in den Halbfinals der Erste der Zwischenrunde auf den Viertplatzierten und der Zweite auf den Dritten.

© getty

Leg-Distanz bei der Premier League

Spieltag 1-15: Best of 12 Legs

Halbfinale: Best of 19 Legs

Finale: Best of 21 Legs

Die Prämien bei der Premier League 2018

Sieger: 250.000 Pfund

Halbfinale: 120.000 Pfund

5. Platz: 65.000 Pfund

6. Platz: 55.000 Pfund

7. Platz: 50.000 Pfund

8. Platz: 45.000 Pfund

9. Platz: 30.000 Pfund

10. Platz: 25.000 Pfund

Außerdem bekommt der Tabellenführer nach 15 Spieltagen eine Extra-Prämie in Höhe von 25.000 Pfund. Damit gab es im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung beim Preisgeld.

© getty

Die bisherigen Gewinner der Premier League of Darts

Jahr Gewinner Finalist Ergebnis 2005 Phil Taylor Colin Lloyd 16:4 2006 Phil Taylor Roland Scholten 16:6 2007 Phil Taylor Terry Jenkins 16:6 2008 Pil Taylor James Wade 16:8 2009 James Wade Mervyn King 13:8 2010 Phil Taylor James Wade 10:8 2011 Gary Anderson Adrian Lewis 10:4 2012 Phil Taylor Simon Whitlock 10:7 2013 Michael van Gerwen Phil Taylor 10:8 2014 Raymond van Barneveld Michael van Gerwen 10:6 2015 Gary Anderson Michael van Gerwen 11:7 2016 Michael van Gerwen Phil Taylor 11:3 2017 Michael van Gerwen Peter Wright 11:10

Phil Taylor ist mit sechs Titeln Rekordsieger der Premier League of Darts.