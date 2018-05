Premier League Darts, 15. Spieltag: Anderson schlägt MVG, Halbfinalisten stehen fest

BSL Live Tofas -

Am 15. Spieltag der Darts Premier League in Aberdeen nutzte Gary Anderson Rob Cross' Patzer gnadenlos aus und schob sich mit einem Sieg gegen MvG noch an dem Weltmeister vorbei. Damit geht der Schotte Michael van Gerwen in den Halbfinals aus dem Weg. Daryl Gurney konnte seine minimalen Restchancen auf einen Playoff-Platz hingegen nicht nutzen.

Zum Abschluss ihrer Darts-Premier-League-Auftritte 2018 sicherten sich Raymond van Barneveld und Simon Whitlock in ihren Partien jeweils einen Punkt und beenden damit das Turnier auf den Plätzen sechs und acht. Barney sicherte sich gegen den Tabellenzweiten Michael Smith ein Unentschieden, genau wie The Wizard gegen Weltmeister Rob Cross.

Daryl Gurney kämpfte gegen Peter Wright noch um den letzten Playoff-Platz im Fernduell mit Gary Anderson. Dafür hätte der Nordire eine Legdifferenz von -12 gegenüber dem Schotten wettmachen müssen, was nach Snakebites drittem Legsieg bereits Geschichte war. So stand am Ende auch in der dritten Partie ein 6:6-Unentschieden auf dem Board.

Damit war auch klar, dass das Hightlight-Match zwischen Michael van Gerwen und Gary Anderson gleichzeitig auch eine mögliche Halbfinal-Paarung war. Jedoch hatte The Flying Scotsman etwas dagegen und schickte die Nummer eins der Welt vor heimischer Kulisse mit 7:5 vom Oche. Dadurch schob er sich im letzten Spiel noch an Rob Cross vorbei und geht als Drittplatzierter in die Playoffs.

Die Playoffs mit Halbfinals und Finale finden am 17. Mai statt.

Alle Matches des 15. Premier-League-Spieltags im Überblick

Michael Smith - Raymond van Barneveld 6:6

Average: 93.45 - 97.28

Doppelquote: 46.15 Prozent - 33.33 Prozent

Simon Whitlock - Rob Cross 6:6

Average: 88.38 - 89.86

Doppelquote: 40 Prozent - 31.58 Prozent

Peter Wright - Daryl Gurney 6:6

Average: 97.47 - 88.05

Doppelquote: 35.29 Prozent - 37.5 Prozent

Michael van Gerwen - Gary Anderson 5:7

Average: 101.41 - 98.2

Doppelquote: 33.33 Prozent - 33.33 Prozent

Die Halbfinalspiele der Premier League of Darts 2018

(1) Michael van Gerwen vs. (4) Rob Cross

(2) Michael Smith vs. (3) Gary Anderson

Die Abschlusstabelle der Premier League Darts