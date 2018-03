Darts Premier League, 9. Spieltag: MvG gewinnt gegen Barney - Suljovic verliert erneut

Premier League Darts Live Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Am 9. Spieltag der Darts Premier League in Belfast (das gesamte Turnier gibt es LIVE auf DAZN) hat Michael van Gerwen die Partie gegen seinen Landsmann Raymond van Barneveld souverän gewonnen und baut damit seinen Vorsprung an der Spitze aus. Mensur Suljovic konnte erneut keinen Sieg einfahren. Der Österreicher musste sich Ex-Weltmeister Gary Anderson knapp geschlagen geben.

Alle Matches des 9. Premier-League-Spieltags im Überblick

Mensur Suljovic - Gary Anderson 5:7

Average: 97.94 - 96.91

Doppelquote: 45.45 Prozent - 58.33 Prozent

Michael Smith - Gerwyn Price 7:2

Average: 93.84 - 87.44

Doppelquote: 53.85 Prozent - 22.22 Prozent

Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen 2:7

Average: 96.82 - 104.47

Doppelquote: 22.22 Prozent - 87.5 Prozent

Daryl Gurney - Rob Cross 7:5

Average: 98.53 - 200.16

Doppelquote: 33.33 Prozent - 55.56 Prozent

Simon Whitlock - Peter Wright 6:6

Average: 98.2 - 99.7

Doppelquote: 46.15 Prozent - 45.45 Prozent

Die Tabelle der Darts Premier League nach dem 9. Spieltag