German Darts Masters in der Veltins Arena: Größtes Darts-Event der Welt?

Die German Darts Masters 2018 finden am 25. Mai in der Veltins Arena in Gelesenkirchen statt. Dem Veranstalter zufolge verwandelt sich die Spielstätte von Schalke 04 für diesen Tag zu einer "Darts-Musikarena", in der die Fans einen Mix zwischen dem Darts-Event und einem Musikkonzert erleben.

"Die Zuschauer in der VELTINS-Arena werden ein einzigartiges Sport- und Musikevent erleben", sagte Zeljko Karajica, der Geschäftsführer der veranstaltenden MMP Event GmbH. "Darts wird in Deutschland immer populärer, daher werden wir diesem faszinierenden und mitreißenden Sport eine Bühne bieten, die es so noch nicht gegeben hat."

Der entsprechenden Mitteilung zufolge soll es das "das größte Darts-Event werden, das die Welt je gesehen hat". Demnach gibt es zwischen den Matches auf einer zweiten Bühne zahlreiche Gigs, wobei das Musikprogramm noch nicht bekannt ist.

Barry Hearn, der Vorsitzende der PDC, sagte: "Die German Darts Masters im Jahr 2018 auf diese Weise erweitern zu können, ist fantastisch. Es wird ein unvergesslicher Tag des Darts werden."

Mit wie vielen Zuschauern der Veranstalter genau rechnet, steht nicht in der Bekanntgabe. Die German Darts Masters sind ein Teil der PDC World Series, wobei acht internationale Topstars und acht deutschsprachige Spieler antreten werden.