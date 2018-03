Darts Premier League, 6. Spieltag: Mensur Suljovic fegt Peter Wright aus der Halle

BNP Paribas Open Women Single Live WTA Indian Wells: Tag 2 NBA Live Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightning BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Joventut -

Saski Baskonia BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans

Eine Woche nach dem witterungsbedingten Ausfall des Spieltags in Exeter hat die Darts Premier League (das gesamte Turnier gibt es LIVE auf DAZN) am 6. Spieltag in der First Direct Arena in Leeds wieder Fahrt aufgenommen. Dabei überraschte Mensur Suljovic mit einem 7:1-Sieg gegen Peter Wright. Auch Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld und Weltmeister Rob Cross gewannen ihre Matches. Gary Anderson musste sich mit einem Remis begnügen.

Suljovic ließ Snakebite nicht den Hauch einer Chance. Zwar schnappte sich Wright das erste Leg, anschließend gewann der Österreicher allerdings sieben Legs in Serie.

Suljovic überzeugte mit durchschnittlich 103.01 Punkten pro Aufnahme und mit einer Checkout-Quote von 53.85 Prozent. Für The Gentle war es der zweite Premier-League-Sieg bei drei Niederlagen.

Alle Matches des 6. Premier-League-Spieltags im Überblick

Michael van Gerwen - Simon Whitlock 7:4

Average: 100.17 - 92.28

Doppelquote: 30.43 Prozent - 36.36 Prozent

Raymond van Barneveld - Gerwyn Price 7:5

Average: 91.65 - 89.01

Doppelquote: 53.85 Prozent - 38.46 Prozent

Mensur Suljovic - Peter Wright 7:1

Average: 103.01 - 91.54

Doppelquote: 53.85 Prozent - 25 Prozent

Gary Anderson - Daryl Gurney 6:6

Average: 100.11 - 95.01

Doppelquote: 38.46 Prozent - 31.58 Prozent

Rob Cross - Michael Smith 7:5

Average: 95.8 - 92.61

Doppelquote: 54.55 Prozent - 31.25 Prozent

Die Tabelle der Darts Premier League nach dem 6. Spieltag