Mayweather vs. McGregor: Alle Infos zum Fight

Freitag, 16.06.2017

Wann findet Mayweather gegen McGregor statt?

In den USA steigt der Kampf am Abend des 26. August. Nach deutscher Zeit wird das Duell in Las Vegas somit in der Nacht auf den 27. August stattfinden, vermutlich am frühen Morgen. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.

Wo findet der Kampf statt?

Der Kampf findet in den Vereinigten Staaten statt. Ausgetragen wird der Fight zwischen Mayweather und McGregor in der im Jahr 2016 eröffneten, multifunktionalen T-Mobile Arena in Paradise, einem Vorort von Las Vegas im Bundesstaat Nevada.

Die Halle, die Platz für 20.000 Zuschauer Platz bietet, liegt am Las Vegas Strip zwischen dem New York-New York Hotel & Casino und dem Monte Carlo Resort und kostete rund 375 Millionen US-Dollar. Beim Eigentümer der Halle handelt es sich um das Joint Venture Las Vegas Arena Company, an dem die Anschutz Entertainment Group, kurz AEG, und MGM Resorts International je zur Hälfte beteiligt sind.

Wo kann ich den Kampf live sehen?

Der US-Sender Showtime wird den Kampf als Pay-per-View-Kampf übertragen. Genaue Kosten sind im Moment nicht bekannt. Auch wie der Mega-Kampf zwischen Mayweather und McGregor in Deutschland verfolgt werden kann, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Eine Übertragung bei Sky, die ebenfalls als PPV erfolgen würde, scheint eine mögliche Option.

Was kosten Tickets für das Mega-Event?

Die Preise für den Fight zwischen Mayweather und Manny Pacquiao im Mai 2015 lagen zwischen 1.500 und 7.500 US-Dollar. An ein Ticket zu kommen, war zudem äußerst schwierig. Nach dem offiziellen Verkauf wurden beim Weiterkauf etwaiger Eintrittskarten deutliche höhere Preise verlangt - und durch entsprechende Käufer auch erzielt. Das teuerste Ticket soll für 128.705 US-Dollar den Besitzer gewechselt haben.

Beim Fight zwischen Floyd und McGregor dürften die Kosten für einen Besuch in der T-Mobile Arena wohl ähnlich ausfallen. Die Tickets für die breite Masse, die in den öffentlichen Verkauf gehen werden, dürften innerhalb von Sekunden ausverkauft sein. Im Anschluss muss man tief in die Tasche greifen, sofern man das Event als Zuschauer vor Ort miterleben möchte.

Nach welchen Regeln wird gekämpft?

Beim Duell zwischen Mayweather und McGregor handelt es sich um einen reinen Boxkampf. Sämtliche anderen Techniken, die McGregor aufgrund seines MMA-Hintergrunds beherrscht, sind nicht zugelassen.

Angesetzt ist das Duell auf 12 Runden, die je drei Minuten dauern. Beide Kämpfer werden 10-Unzen-Handschuhe tragen und durch die USADA (United States Anti-Doping Agency) getestet werden.

In welcher Gewichtsklasse findet Mayweather gegen McGregor statt?

Der Kampf wird im Superweltergewicht (bis 69,85 Kilogramm oder 154 Pfund) ausgetragen.

Das Gewichtslimit ist für Mayweather eine Klasse höher als zuletzt üblich, war der US-Amerikaner in seinen letzten Auftritten doch im Weltergewicht im Ring.

McGregor ist der erste MMA-Fighter, der in zwei unterschiedlichen Gewichtsklassen Gürtel abgeräumt hat - und diese gleichzeitig sein Eigen nennen konnte. Zuletzt kämpfte er als Leichtgewicht der UFC (bis 155 Pfund), weshalb die Festlegung dem Iren mehr entgegenkommen sollte als Mayweather.

Mayweather oder McGregor: Wer ist der Favorit?

Mayweather ist inzwischen 40 Jahre alt - und der haushohe Favorit. Auch wenn McGregor ohne Frage zu den besten Fightern seiner Zunft gehört, mit 28 zudem zwölf Jahre jünger ist und über ein starkes Striking verfügt, so liegen zwischen dem Schlagabtausch mit den Fäusten im Octagon und einem Boxring Lichtjahre. Mayweather ist ein früherer Weltmeister in fünf Divisionen, eine Legende seines Sports.

Die Nevada State Athletic Commission wird den Kampf trotz des ungleichen Matchups sanktionieren.

Wie viel Geld bringt der Kampf ein?

Beim Mega-Fight zwischen Mayweather und Manny Pacquiao flossen insgesamt 623,5 Millionen Dollar. Eingerechnet sind unter anderem Ticketverkäufe, Sponsoreneinnahmen und Wettgelder.

Experten schätzen aktuell, dass diese Summe leicht überboten werden dürfte. Alleine durch die Pay-per-View-Käufe sind Einnahmen von rund 475 Millionen US-Dollar eingeplant. Beide Hauptakteure gehen im Endeffekt wohl mit deutlich mehr als 100 Millionen Euro aus dem Aufeinandertreffen.

Wie viel Geld haben Mayweather und McGregor bisher verdient?

Mayweathers Spitzname Money kommt nicht von ungefähr. Der 40-Jährige hat alleine im Jahr 2015 unglaubliche 300 Millionen Dollar eingenommen. Bisher soll er 695 Millionen Dollar in seiner Karriere erboxt haben. Sein Privatvermögen wird auf 360 Millionen geschätzt.

Mit solch exorbitanten Zahlen kann McGregor (noch) nicht mithalten, für Brot und Wasser reicht es beim 28-Jährigen aber auch so gerade. Er selbst gibt an, im vergangenen Jahr 40 Millionen Dollar verdient zu haben. McGregor ist dank UFC 202 und 205 dazu ein Teil von zwei der drei best verkauften MMA-Fights in der Geschichte der UFC. Durch den Fight gegen Floyd erreicht er eine persönlich neue Dimension.

Wetten? Wer hat bei den Buchmachern die Nase vorn?

Wer sich überlegt, eine Wette zu platzieren, der kann eigentlich nur auf die Überraschung des Jahrtausends und damit auf McGregor setzen.

Beispiel gefällig?Während die aktuellen Quoten auf einen Sieg des Iren bei Wettanbietern etwa bei 7/1 liegen, sieht es bei Mayweather düster mit großen Gewinnen aus. Mayweathers Quote? 1/16. Natürlich kann auch auf ein Unentschieden gewettet werden. Die Quote hierfür liegt im Moment bei 33/1.

Was steht für Mayweather und McGregor auf dem Spiel?

Kurz und knapp: Für Mayweather ein Teil seines Vermächtnisses, für McGregor nichts. Zwar kann Mayweather keine Gürtel verlieren, doch steht schlichtweg seine perfekte Bilanz und damit auch ein Großteil seines Images auf dem Spiel. Verliert er gegen einen Kämpfer, der vorher niemals auf Wettkampf-Niveau im Boxring stand, ist nicht nur sein Ruf des Unbesiegten dahin.

The Notorious hingegen, der ähnlich wie Mayweather schon im Vorfeld große Töne spuckte und in den sozialen Medien das Vorab-Geplänkel vorantrieb, kann aus sportlicher Sicht nur gewinnen. Eine Niederlage wäre keine Überraschung, Auswirkungen auf seine Laufbahn im Octagon wird der Wettstreit mit Mayweather nicht haben. Ein Sieg würde ihn über Nacht auf ein neues Level katapultieren.

Welche Rolle kam UFC-Präsident Dana White zu?

White hat eine tragende Rolle beim Kampf zwischen Mayweather und McGregor eingenommen.

Der Präsident der UFC hat in den Verhandlungen beider Seite immer wieder wichtige Akzente gesetzt. Da der UFC durch laufende Verträge Teile von der Gage McGregors zufallen, war ein Stattfinden des Duells allein deshalb im Interesse von White.

Was bedeutet der Kampf für den Kampfsport?

Rein sportlich gesehen wurde viel diskutiert, ob ein Kampf überhaupt sinnvoll ist, schließlich ist der Vergleich eines UFC-Fighters mit einem Boxer absolut unüblich. Auch wenn das Boxen ein Teil der Mixed Martial Arts ist, so sind die Disziplinen doch völlig verschieden.

So gut das Stand Up von McGregor auch sein mag, in einem Boxring wird er klare Nachteile gegen die besten Boxer der Welt haben. Beim Kampf zwischen Mayweather und McGregor stehen deshalb vor allem das Event an sich und der finanzielle Aspekt im Vordergrund.

SPOX-Kommentar zu Mayweather vs. McGregor: Eine Farce, die der Sport nicht braucht!

Wie sehen die Bilanzen beider Kämpfer aus?

Mayweather stellte mit seinem letzten Kampf den Rekord von Rocky Marciano (49 Siege, keine Niederlage) für die meisten ungeschlagenen Fights ein. Gegen Andre Berto schraubte er seine Bilanz auf 49-0, anschließend verkündete er das Ende seiner Karriere.

Bei einem Sieg gegen McGregor wäre der US-Amerikaner damit alleiniger Rekordhalter.

McGregor steht in seiner MMA-Karriere bei einer 21-3-Bilanz. Da er nun aber in den Boxring steigt, hat der Kampf keine Auswirkungen auf diese Bilanz.

Wie gingen die letzten Kämpfe von Mayweather aus?

Datum Gegner Ergebnis 19. September 2009 Juan Manuel Marquez Sieg durch UD 1. Mai 2010 Shane Mosley Sieg durch UD 17. September 2011 Victor Ortiz Sieg durch K.o. 5. Mai 2012 Miguel Cotto Sieg durch UD 4. Mai 2013 Robert Guerrero Sieg durch UD 14. September 2013 Saul Alvarez Sieg durch MD 3. Mai 2014 Marcos Maidana Sieg durch MD 13. September 2014 Marcos Maidana Sieg durch UD 2. Mai 2015 Manny Pacquiao Sieg durch UD 12. September 2015 Andre Berto Sieg durch UD

Wie gingen die letzten Kämpfe von McGregor aus?

Datum Gegner Ergebnis 6. April 2013 Marcus Brimage Sieg durch T.K.o. 17. August 2013 Max Holloway Sieg durch UD 19. Juli 2014 Diego Brandao Sieg durch T.K.o. 27. September 2014 Dustin Poirier Sieg durch T.K.o. 18. Januar 2015 Dennis Siver Sieg durch T.K.o. 11. Juli 2015 Chad Mendes Sieg durch T.K.o. 12. Dezember 2015 Jose Aldo Sieg durch T.K.o. 5. März 2016 Nate Diaz Niederlage durch Aufgabe 20. August 2016 Nate Diaz Sieg durch MD 12. November 2016 Eddie Alvarez Sieg durch T.K.o.

Welche Prominenten sind am Ring zu erwarten?

Natürlich werden beim Kampf zwischen Mayweather und McGregor allerlei Prominente anwesend sein. Bei Floyd waren zuletzt unter anderem Jay Z und Beyonce, Sean Combs und Nicole Scherzinger am Ring. Auch David Beckham, Tom Brady, Russell Westbrook und Rob Gronkowski sowie Ben Affleck und Jack Nicholson sind regelmäßige Zuschauer. Sogar US-Präsident Donald Trump ließ sich zusammen mit seiner Frau Melania das Duell des US-Amerikaners mit Pacquiao im Jahr 2015 nicht entgehen.

Bei den MMA-Auftritten von McGregor wurden Madonna, Zac Efron, Odell Beckham Jr und Gorden Ramsey gesichtet. Dass Mega-Event wird Fans und Prominente gleichermaßen in ihren Bann ziehen. Beim Mega-Event am 26. August werden erneut unzählige Namen aus Sport und Showbiz erwartet.

Alle Box-Termine im Überblick