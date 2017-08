McGregors Partner: "Ist ein Zirkus geworden"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Live ATP Kitzbühel: Halbfinale Ligue 1 Live Pressekonferenz Neymar in Paris Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale MLB Nationals @ Cubs First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby County Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins World Championship Boxing Claressa Shields -

Nikki Adler J1 League Kashiwa -

Kobe ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 1) Premiership Celtic -

Hearts Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 1) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. August Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke NBA Team Africa -

Team World Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Premier League Schachtjor Donezk -

Mariupol Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes MLB Nationals @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 1 MLB Dodgers @ Mets Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 1 Serie A Corinthians -

Sport Recife MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 2 ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 2) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. August ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 2) ADAC GT Masters ADAC GT Masters: Nürburgring (Rennen 2) CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Club Friendlies Hamburger -

Espanyol Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 3) Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves Super Liga Roter Stern -

Cukaricki MLB Rangers @ Twins Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Serie A Grêmio -

Atlético Mineiro Ligue 1 Marseille -

Dijon Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Serie A Ponte Preta -

Vasco MLB Dodgers @ Mets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

8. August DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

08. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou -

Jiangsu Suning DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

09. August Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 MLB Rangers @ Mets League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale MLB Cubs @ Giants Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

10. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Sharks DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

11. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Partick Thistle -

Celtic MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 2 CSL Shandong -

Shanghai Shenhua DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

12. August Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3 J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

13. August Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense MLB Rockies @ Marlins Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

14. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Primeira Liga Chaves -

Benfica MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins Crankworx Crankworx 2017 Whistler: Canadian Open Enduro Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners Super Cup Real Madrid -

Barcelona MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars

Conor McGregor ist bekannt für seine polarisierenden Auftritte. Sein Sparringspartner, der ehemalige Box-Weltmeister Paul Malignaggi, zog daraus nun Konsequenzen und kündigte die Zusammenarbeit mit "The Notorious" - vor dem großen Kampf gegen Floyd Mayweather (am 26. August live und exklusiv bei DAZN).

"Das Ganze ist zu einem Fiasko geworden. Es ist ein Zirkus", sagte Malignaggi in einem Interview mit ESPN am Donnerstag und erklärte seine Trennung von McGregor. Der persönliche Fotograf des Iren hatte auf Instagram Fotos einer gemeinsamem Trainingseinheit am Dienstag veröffentlicht, die den MMA-Fighter als deutlich überlegenen Boxer zeigen.

Aus Sicht des ehemaligen IBF- und WBA-Weltmeisters Malignaggi stellten diese Fotos die Trainingssession aber nicht ansatzweise richtig dar: "Ich will, dass das ganze Sparring-Video veröffentlicht wird. Ich kann verstehen, dass das momentan nicht möglich ist, aber Conor, wenn du Eier hast, zeig allen, was wirklich passiert ist."

Er habe Teil des Events sein wollen, jedoch nicht Teil der Geschichte. "Und das ist nun daraus geworden", begründete "Paulie" seine Entscheidung, als Partner von McGregor aufzuhören.

Am 26. August treffen mit McGregor und Mayweather zwei Giganten ihrer Sportart in Las Vegas aufeinander. Bei dem Box-Event des Jahres gilt Mayweather als der klare Favorit.