"McGregor hat Eier so groß wie Hüpfbälle"

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal National Rugby League Live Broncos -

Eels Champions Hockey League Jönköping -

Adler Mannheim New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers UEFA Europa League Fenerbahce -

Skopje Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard PK MLB Red Sox @ Indians DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. August Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 Horse Racing (Racing UK) ​Yorkshire Ebor Festival: Tag 3 Champions Hockey League Grizzlys Wolfsburg -

Banska Bystrica Champions Hockey League Red Bull München -

Krakau Primera División Real Sociedad -

Villarreal Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Primera División Real Betis -

Celta Vigo Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Halbfinale MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks IndyCar Series IndyCar Series: Bommarito Automotive Group 500 National Rugby League Storm -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. August J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 2 Premier League Bournemouth -

Man City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Primeira Liga Rio Ave -

Benfica MLB Orioles @ Red Sox Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Finale MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Halbfinale & Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. August Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan NFL Bears @ Titans Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia NFL Bengals @ Redskins Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) NFL 49ers @ Vikings DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. August MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

29. August MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 1 WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Storm -

Raiders PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 2 Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien National Rugby League Dragons -

Bulldogs Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay WC Qualification South America Argentina -

Venezuela

Floyd Mayweather Jr. trifft in der Nacht zum 27. August (ab 3 Uhr live auf DAZN) auf Conor McGregor. Beim Event des Jahres kann eigentlich einzig und allein der US-Amerikaner als Sieger aus dem Ring steigen. Gelingt Floyd der Knockout? Ist McGregor größenwahnsinnig? Und was passiert, wenn das Unmögliche doch Realität wird? SPOX-Redakteur Jan Höfling diskutiert mit Serafim Todorov, der Mayweather vor 21 Jahren bei den Olympischen Spielen 1996 als letzter Boxer schlagen konnte, dem bekanntesten deutschen MMA-Kämpfer, Nick Hein, und DAZN-Kommentator Jan Platte fünf entscheidende Thesen rund um den Fight.

Das Duell ist ein Zirkus-Akt und kein Sport

Serafim Todorov: Der ganze Boxsport ist inzwischen doch nahezu ausschließlich ein einziger großer Zirkus. Es gibt gerade in den anerkanntesten Gewichtsklassen nur wenige Ausnahmen. Das, was das Boxen früher ausgemacht hat, existiert schon lange nicht mehr. Aus einem tollen Sport, einem Gentleman-Sport, ist über all die Jahre praktisch ein reines Business geworden, bei dem die Leistungen im Ring nicht mehr das Wichtigste sind. Nein, das Geld steht im Vordergrund. Die Sportart an sich ist ein Schatten. Ein MMA-Kämpfer gegen einen Boxer? Im angeblich "größten Kampf des Jahres"? Das sagt doch alles aus.

© SPOX

Jan Platte (DAZN): Ich verstehe die Argumentation, aber ganz so hart würde ich es dann doch nicht formulieren. Es ist für mich eine Mischform. Es stehen zwei Artisten im Ring, die auch in ihrer Selbstdarstellung besonders sind. Natürlich ist es ein extremer Showevent, aber beide sind herausragende Fighter. Einer davon kommt allerdings aus dem Mixed-Martial-Arts-Bereich, wenngleich er laut eigener Aussage extrem viel boxerisch drauf hat, und der andere ist nun mal einer des besten Boxer aller Zeiten. Es ist ein Wettkampf für mich, einer, der so noch nie da war. Das fasziniert viele Fans und das gilt auch für mich.

Nick Hein: Das Duell ist der größte Fight in der Geschichte des Kampfsports, wenn man sich alleine die Zahlen anschaut. Es werden alle Pay-per-View-Rekorde gebrochen. Der Kampf wird mehr Geld generieren als der zwischen Mayweather und Pacquiao - und das hat auch einen Grund. Es stehen sich zwei Kämpfer gegenüber, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Einmal aus dem Boxsport, einmal aus den MMA. Die Mixed-Martial-Arts haben in den letzten Jahren weltweit um Anerkennung und Respekt gekämpft, wurden aber gerade aus dem Bereich des Boxens von Kämpfern sowie Promotern nur belächelt. Es haben sich sogar einige Boxer in das Octagon gewagt - und sind allesamt kläglich gescheitert. Jetzt ist es andersherum. Der größte Star des Boxens tritt gegen den der UFC an. Deswegen ist es sicherlich teilweise schon ein Zirkus, denn es ist eine große Portion Show, um die Zuschauer zu begeistern. Jeder, der einen Bezug zu Kampfsport hat, wird sich den Kampf anschauen. Sollte man dem Fight im Vorfeld den sportlichen Wert absprechen, ist das Quatsch. McGregor kann gewinnen, deshalb ist es überhaupt so spannend.

Jan Höfling (SPOX): Jeder hat seine eigene Meinung zum "Kampf der Welten". Für mich ist er aus sportlicher Sicht definitiv nicht der größte Fight des Jahres, dafür gab es zu viele hochklassige Kämpfe im Boxring. Wie soll das Duell etwa mit der überragenden Schlacht zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua mithalten? Um, bedingt durch die Gewichtsklasse, das wohl populärste Beispiel zu nennen. Auch freue ich mich persönlich mehr auf den Showdown zwischen Canelo Alvarez und Gennady Golovkin, der in wenigen Wochen auf dem Programm steht. Über die gesamten Gewichtsklassen verteilt, gibt es Jahr für Jahr wirklich tolle Duelle. Ist das ein Problem? Nein. Denn was man im Gegenzug auf keinen Fall vergessen werden darf, ist die Tatsache, dass niemand so genau weiß, wie der Kampfverlauf sich im Endeffekt entwickeln wird. Eigentlich müsste McGregor komplett chancenlos sein, keine Frage. Eigentlich. Allein dieser kleine Zweifel und die Frage, was kann der Ire wirklich leisten, reichen bei mir schon aus, um mich auf den Fight zu freuen. Ein solches Duell gab es noch nie und wird es vielleicht auch so schnell nicht wieder geben. Wer technisches starkes Boxen sehen will, kommt anderweitig auf seine Kosten. Manchmal kann aber auch gutes Popcorn-Kino oder ein Besuch im Zirkus für Unterhaltung sorgen.

Seite 1: Das Duell ist ein Zirkus-Akt und kein Sport

Seite 2: McGregor ist komplett größenwahnsinnig

Seite 3: McGregors Vorteile auf dem Papier sind wertlos

Seite 4: Niederlage? Katastrophe für Mayweather und das Boxen

Seite 5: Wie endet der Kampf des Jahres?