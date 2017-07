McGregor: Vier Runden für Mayweather

Erlebe

live US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 16:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 15:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2

Das erste Wortgefecht zwischen Conor McGregor und Floyd Mayweather ist ausgetragen. Vor dem Kampf am 26. August hat der Ire eine klare Prognose gestellt.

"Dieser Mann wird am 26. August bewusstlos sein. Er ist zu klein, er ist zu gebrechlich", stellte McGregor fest. Für ihn ist klar: "Er wird innerhalb von vier Runden k.o. gehen. Er ist darauf nicht vorbereitet, ich habe keine Angst vor ihm. Die Regeln machen den Kampf zu einem halben Kampf."

Mayweather und McGregor werden sich im Boxen gegenüber stehen, der Ire kommt aus der MMA und muss einen großen Teil seines Repertoires beiseite legen. Gleichwohl stellte McGregor fest: "Ich habe sehr, sehr hart für das hier gearbeitet. Ich habe einfach eine gute Zeit."

Sein Konkurrent Mayweather zeigte sich deutlich offener: "Er hat eine Chance. Jedes Mal wenn zwei Kämpfer gemeinsam in den Ring steigen und gegeneinander antreten, kann alles passieren. Alles kann im Kampfsport passieren. Er ist jung, in seinen Zwanzigern, ich in meinen Vierzigern."

Abermals wurde auch das Geld zum Thema zwischen beiden Kämpfern. Als McGregor rief: "Bezahl erstmal deine Steuern", holte Mayweather aus seinem Rucksack einen Scheck über 100 Millionen Dollar und hielt ihn in die Kameras. Ebenfalls für Aufsehen sorgte der Anzug von McGregor, dessen Streifen aus den Worten "Fuck you" bestanden.