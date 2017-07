Mayweather: "McGregor ein Zirkusclown"

Erlebe

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos World Series of Boxing Sa 11:25 Kasachstan -

Kuba National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs

Floyd Mayweather und Conor McGregor haben ihr drittes öffentliches Wortduell ausgetragen. Dabei wurde der Ire mit Geldscheinen beworfen, erstmals wurde es körperlich.

Wenn der Kampf am 26. August zwischen McGregor und Mayweather ähnlich viele Funken versprüht wie die Wortduelle der letzten Tage, dürfen sich die Fans auf einiges gefasst machen. Vor zahlreichen Anhängern in Brooklyn begann das dritte verbale Gefecht mit rund drei Stunden Verspätung.

McGregor kam nur mit Hose und weißem Mantel bekleidet zum Ring und begann seine Tirade gegen Mayweather. Dabei adressierte er auch die Vorwürfe, ein Rassist zu sein. "Wissen die, dass ich zur Hälfte schwarz bin?", rief er ins Publikum, das einmal mehr grölte.

Mayweather bewirft McGregor mit Geld

"Ich bin ab der Hüfte abwärts schwarz", so McGregor, der eindeutige Bewegungen auf der Bühne vollführte. Bezüglich seines Outfits fügte er an: "Der Mantel ist Eisbärfell. Ich bin eine kalte Fotze. Mir ist es egal, wie warm es ist, ich trage, was ich will."

Mayweather durfte im Anschluss kontern: "Wisst ihr, was ich rieche? Ich rieche eine kleine Bitch. [...] Du Idiot. Du Zirkusclown." Der Boxer ließ einen Song spielen und bewarf McGregor mit Dollarscheinen. Der Ire antwortete: "Das sind alles nur Einsen. Wo ist das richtige Geld?"

Mayweather konterte: "Mehr bist du nicht wert." Im Anschluss an einige Beleidigungen und One-Liner mehr, kamen sich beide Superstars näher. McGregor rempelte Mayweather mehrfach mit der Schulter an, woraufhin beide von anwesenden Bodyguards getrennt wurden.