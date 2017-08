"Ich werde den alten Mann brechen"

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal New Haven Open Women Single Live WTA Connecticut: Tag 4 MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox Copa do Brasil Flamengo -

Botafogo Copa do Brasil Cruzeiro -

Gremio Copa Sudamericana Nacional -

Estudiantes National Rugby League Broncos -

Eels DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. August Champions Hockey League Jönköping -

Adler Mannheim New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers UEFA Europa League Fenerbahce -

Skopje Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard PK MLB Red Sox @ Indians DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. August Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 Horse Racing (Racing UK) ​Yorkshire Ebor Festival: Tag 3 Champions Hockey League Grizzlys Wolfsburg -

Banska Bystrica Champions Hockey League Red Bull München -

Krakau Primera División Real Sociedad -

Villarreal Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Primera División Real Betis -

Celta Vigo Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Halbfinale MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks IndyCar Series IndyCar Series: Bommarito Automotive Group 500 National Rugby League Storm -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. August J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 2 Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Primeira Liga Rio Ave -

Benfica MLB Orioles @ Red Sox Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Finale MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Halbfinale & Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. August Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan NFL Bears @ Titans Premier League Tottenham -

Burnley MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia NFL Bengals @ Redskins Premier League West Brom -

Stoke NFL 49ers @ Vikings DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. August MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

29. August MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Storm -

Raiders Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien National Rugby League Dragons -

Bulldogs Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay WC Qualification South America Argentina -

Venezuela

Nachdem die internationale Presse-Tour bereits voller irrer Szenen auf der Bühne, Provokationen und diversen Show-Einlagen war, stand am Mittwochabend in Las Vegas die große, finale Pressekonferenz vor dem Kampf (Sonntag, ab 3 Uhr live auf DAZN) an. Der eigens für den Fight angefertigte "Money Belt" wurde präsentiert, McGregor ließ die gesammelte Veranstaltung lange auf sich warten - und dann ging es schließlich erwartungsgemäß zur Sache.

"Nur noch einige Tage bis zum Kampf, wir hatten einige verrückte Pressekonferenzen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Camp, alles lief unglaublich, ich muss meinen Trainern und allen anderen Beteiligten danken. Wir sind bereit für zwölf 3-Minuten-Runden mit Nonstop-Power", stellte McGregor klar.

Anschließend fügte er hinzu: "Ich werde Druck ausüben und den alten Mann brechen. Glaubt mir. Ich glaube nicht, dass er länger als zwei Runden durchhält. Ich könnte den Kampf in der ersten Runden gewinnen. Ich werde durchbrechen, egal, welche Mauer er vor sich aufbaut. Ich werde diesen Mann in seinem eigenen Spiel out-boxen. Ich werde diesen Typen verprügeln. Dieser Mann ist nicht auf meinem Level. Er ist nicht einmal ein Viertel der Mann, der ich bin."

Mayweather schlug da auffällig ruhigere Töne an. Zunächst holte er zu einer ausführlichen Dankesrede aus, danach erklärte er: "Letztlich geht es darum, denjenigen zu treffen, gegen den ich antrete. Ich hatte ein unglaublich gutes Training Camp. Am Ende des Tages sind wir beide Fighter. In einem Sport 21 Jahre zu sein - dafür musste ich es extrem ernst nehmen. Und ich nehme diesen Kampf extrem ernst. Aber unter dem Strich gibt es eine Sache, die ich kann: Ich kann kämpfen. Die Tatsache, dass ich bei 49-0 stehe, zeigt: Ich stecke nicht ein, ich teile aus."

Mayweather lobt - McGregor giftet

Daraufhin ließ sich Mayweather gar zu einem Lob hinreißen: "Conor McGregor ist ein toller Kämpfer, das wird kein leichter Kampf. Es wird Blut und Schweiß geben, und genau das wollen wir den Fans bieten. Ich bin der Beste in meinem Gebiet, er der Beste in seinem Gebiet. Es trifft der Beste auf den Besten. Wir wollen den Fans das geben, was sie sehen wollen."

Von dieser Harmonie-Stimmung wollte McGregor nichts wissen. Stattdessen erklärte er auf die Frage, ob er - wie Mayweather es angekündigt hat - auch eine große Summe auf sich selbst setzen will: "Vielleicht wette ich auf mich selbst. Ich weiß definitiv, dass ich gewinne. Ich glaube aber, Floyd hat ein großes Spiel-Problem. Vielleicht ist er deshalb in dieser Position und musste den Kampf annehmen. Ich fokussiere mich auf den Kampf und nicht auf das Wetten."

Einen kurzen Blick in die Zukunft wagte er dann auf die Frage, ob er künftig mehr Boxkämpfe bestreiten wolle, aber doch: "Ich denke, dass ich in verschiedenen Kampfsportarten wirklich gut ausgebildet ist. Nach meinem Sieg am Samstagabend werde ich sicher beide Sportarten bestreiten. Eventuell gründe ich als König beider Sportarten auch einfach eine Hybrid-Sportart aus beiden. Ich bin ein aktiver Fighter, ich denke dauernd ans Kämpfen. Wenn dieser Kampf vorbei ist, genieße ich den Sieg für etwa 20 Sekunden - dann frage ich mich, was als nächstes dran ist."

Schon vor den beiden Hauptprotagonisten hatte Showtime-Vizepräsident Stephen Espinoza nochmals die Werbetrommel gerührt: "Es gibt kein größeres Event als dieses. Die beiden größten Stars und die beiden größten Persönlichkeiten im Kampfsport. Dieser Kampf wird in über 200 Ländern übertragen, vermutlich kommen wir am Ende auf über 225. Kein Kampf wurde in mehr Kämpfe übertragen. Dieser Kampf wird in verschiedenen Kategorien Rekorde brechen."