"Die Welt verlangte nach diesem Kampf"

An diesem Datum wird "Money" Mayweather fast zwei Jahren im Alter von 40 Jahren noch einmal in Las Vegas den Ring steigen und gegen Mixed Martial Artist Conor McGregor antreten. Es werden neue Rekordeinnahmen auf dem Pay-per-View-Markt erwartet.

Mayweather erklärte am Rande einer Filmpremiere gegenüber Black Sports Online, was ihn zur Rückkehr in den Ring getrieben hat: "McGregor ist ein harter Kämpfer und extrem ehrgeizig. Menschen auf der ganzen Welt verlangten nach diesem Kampf, deshalb musste ich ihnen diesen Wunsch erfüllen." Im September 2015 hatte er nach einem Sieg über Andre Berto seine Karriere beendet, "aber sie wollten mich zurück und jetzt bin ich zurück."

Wie viel Geld er für seinen einmaligen Ausflug ins Seilgeviert verdienen werde, wollte er nicht sagen: "[McGregor] ist sehr glücklich, ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten." Es dürfte wohl eine neunstellige Summe sein, die er in den maximal zwölf Runden verdienen wird.

Der frühere Weltmeister Ricky Hatton ließ derweil kein gutes Haar am Mega-Fight. "Ich verstehe einfach nicht, warum der beste Pound-for-Pound-Fighter der Welt und vielleicht Beste aller Zeiten gegen jemanden kämpft, der in seinem ganzen Leben noch keinen Boxkampf bestritten hat", sagte Hatton der BBC. "Schaut euch an, wen Floyd Mayweather schon geschlagen hat: Saul Alvarez konnte ihn nicht erwischen, Oscar de la Hoya ihn nicht entschlüsseln - selbst ich konnte das nicht", so Hatton, der 2007 gegen Mayweather durch TKO in der zehnten Runde verloren hatte. "Das Beste was ich sagen kann: Es wird große Unterhaltung werden."

